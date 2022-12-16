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https://sputniknews.com.tr/20221216/3-ayakli-dunyaya-gelen-civcive-10-kati-fiyat-teklif-edildi-ileride-ameliyatla-aldiracagiz-1064671328.html
3 ayaklı dünyaya gelen civcive 10 katı fiyat teklif edildi: 'Arka ayağını ameliyatla aldıracağız'
3 ayaklı dünyaya gelen civcive 10 katı fiyat teklif edildi: 'Arka ayağını ameliyatla aldıracağız'
Mersin'de dünyaya gelen 3 ayaklı civciv, görenlerin şaşkınlığına neden oldu. Sahibi, 10 kat fiyat teklif edilmesine rağmen satmak istemediği civcivi büyütmeyi... 16.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-16T16:25+0300
2022-12-16T16:42+0300
yaşam
civciv
mersin
ayak
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Mersin'de ikamet eden Ziraat Mühendisi Emre Türkmen, civciv ve tavuk besleyerek ticaretini yapıyor. 3 yıldır bu işi yapan Türkmen, ilk defa 8 gün önce dünyaya gelen bir civcivin arka kısmında üçüncü bir ayak daha olduğunu fark etti. İlk gördüğünde büyük şaşkınlık yaşayan Türkmen'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı görenler hem şaşırdı hem satın almak istedi. Şu anda normal bir civcivin fiyatı 10-15 TL arasında değişirken, üç ayaklı civcive 10 kat fiyat teklif edildi. Buna rağmen civcivi satmak istemeyen Türkmen, önce onu büyütüp ardından da veteriner hekim tarafından ameliyatla üçüncü bacağının alınarak hayatını normal bir şekilde devam etmesini istiyor.'İleride ameliyatla aldıracağız'Üç yıldır kanatlı hayvan alım satımı ile kuluçkadan civciv çıkarımı yaptıklarını belirten Emre Türkmen, "Civcivimizin ilk geldiğinde 3 ayaklı olduğunu fark etmedik. Bir hafta sonra arka kısmında bir ayak olduğunu fark ettik. İncelediğimizde ayağın civciv ile bir bütün olduğunu gördük. Civcivimiz şu anda 8 günlük oldu gayet sağlıklı. Civcivimizi şu anda büyüteceğiz. 10 katı fiyat teklif eden oldu ama sahiplendirmedik. Kendimiz büyüteceğiz. İleride veteriner desteğiyle arka ayağını ameliyatla aldıracağız. Belki de ona sıkıntı veriyordur. Onu kurtaracağız" dedi.Böyle farklı ve fazladan bir uzuvla bir civcivin dünyaya geldiğine kendisinin ilk defa şahit olduğunu aktaran Türkmen, "Şu anda inceliyoruz, bakımını yapıp sağlığını koruyarak büyütmeye çalışıyoruz. Ekstra bir bakım yapmıyoruz sadece ekstra gözlemliyoruz. Kafesi açtığımız da ilk bu civcivi arıyor gözümüz. Acaba bir şey oldu mu diye çünkü artık bu ilginç bir durum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220506/yumurtadan-4-ayakli-civciv-cikti-1056137070.html
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civciv, mersin, ayak
civciv, mersin, ayak

3 ayaklı dünyaya gelen civcive 10 katı fiyat teklif edildi: 'Arka ayağını ameliyatla aldıracağız'

16:25 16.12.2022 (güncellendi: 16:42 16.12.2022)
3 ayaklı civciv
3 ayaklı civciv - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
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Mersin'de dünyaya gelen 3 ayaklı civciv, görenlerin şaşkınlığına neden oldu. Sahibi, 10 kat fiyat teklif edilmesine rağmen satmak istemediği civcivi büyütmeyi, ardından da ameliyatla üçüncü bacağı aldırmayı düşündüğünü belirtti.
Mersin'de ikamet eden Ziraat Mühendisi Emre Türkmen, civciv ve tavuk besleyerek ticaretini yapıyor. 3 yıldır bu işi yapan Türkmen, ilk defa 8 gün önce dünyaya gelen bir civcivin arka kısmında üçüncü bir ayak daha olduğunu fark etti. İlk gördüğünde büyük şaşkınlık yaşayan Türkmen'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı görenler hem şaşırdı hem satın almak istedi. Şu anda normal bir civcivin fiyatı 10-15 TL arasında değişirken, üç ayaklı civcive 10 kat fiyat teklif edildi. Buna rağmen civcivi satmak istemeyen Türkmen, önce onu büyütüp ardından da veteriner hekim tarafından ameliyatla üçüncü bacağının alınarak hayatını normal bir şekilde devam etmesini istiyor.

'İleride ameliyatla aldıracağız'

Üç yıldır kanatlı hayvan alım satımı ile kuluçkadan civciv çıkarımı yaptıklarını belirten Emre Türkmen, "Civcivimizin ilk geldiğinde 3 ayaklı olduğunu fark etmedik. Bir hafta sonra arka kısmında bir ayak olduğunu fark ettik. İncelediğimizde ayağın civciv ile bir bütün olduğunu gördük. Civcivimiz şu anda 8 günlük oldu gayet sağlıklı. Civcivimizi şu anda büyüteceğiz. 10 katı fiyat teklif eden oldu ama sahiplendirmedik. Kendimiz büyüteceğiz. İleride veteriner desteğiyle arka ayağını ameliyatla aldıracağız. Belki de ona sıkıntı veriyordur. Onu kurtaracağız" dedi.
Böyle farklı ve fazladan bir uzuvla bir civcivin dünyaya geldiğine kendisinin ilk defa şahit olduğunu aktaran Türkmen, "Şu anda inceliyoruz, bakımını yapıp sağlığını koruyarak büyütmeye çalışıyoruz. Ekstra bir bakım yapmıyoruz sadece ekstra gözlemliyoruz. Kafesi açtığımız da ilk bu civcivi arıyor gözümüz. Acaba bir şey oldu mu diye çünkü artık bu ilginç bir durum" ifadelerini kullandı.
4 ayaklı civciv - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
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Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
6 Mayıs, 11:34
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