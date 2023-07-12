https://sputniknews.com.tr/20230712/tuz-golu-pembe-renge-burundu-1073450506.html

Tuz Gölü pembe renge büründü

Tuz Gölü pembe renge büründü

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, suyun içinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

tuz gölü

renk

pembe

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Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük 2. gölü olan Tuz Gölü, içinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Her yıl çeşitli sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tuz Gölü’nde algler, sıcağın ve tuzun arttığı yaz aylarında renkli madde üreterek güneşin zararlı ışınlarından korunuyor. Bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor. Yaz aylarının ardından gelen sıcaklık azalışı ve yağmurlar gölü tekrar beyaz rengine döndürüyor. Pembe rengiyle eşsiz bir görüntü oluşturan Tuz Gölü, yoldan geçen vatandaşların da uğrak noktası oluyor.

https://sputniknews.com.tr/20230125/antarktikadan-tuz-golu-buyuklugunde-buzul-koptu-son-2-yildaki-ikinci-buyuk-kopus-1066144148.html

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tuz gölü, renk, pembe