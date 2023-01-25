https://sputniknews.com.tr/20230125/antarktikadan-tuz-golu-buyuklugunde-buzul-koptu-son-2-yildaki-ikinci-buyuk-kopus-1066144148.html

Antarktika'dan Tuz Gölü büyüklüğünde buzul koptu: Son 2 yıldaki ikinci büyük kopuş

Antarktika'dan Tuz Gölü büyüklüğünde buzul koptu: Son 2 yıldaki ikinci büyük kopuş

Antarktika'da kalınlığı 150 metre, büyüklüğü ise Türkiye'deki Tuz Gölü'nün alanı kadar olan dev buz kütlesi koptu. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T08:21+0300

2023-01-25T08:21+0300

2023-01-25T08:21+0300

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antarktika

buz dağı

buzul dağı

buzdağı

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Dev buz kütlesinin Brunt Buz Sahanlığından ayrılışı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Araştırmacılar, kopmanın pazar günü yaşandığını belirtti.Alanı yaklaşık bin 500 kilometrekare olan buzdağının kopuşu, iki yıldaki ikinci büyük kopma olarak kayıtlara geçti.Kopan buz parçasının yılda 2 kilometre hızla Weddell Denizi'ne doğru ilerlediği tespit edildi. Buz sahanlığı, okyanus üzerinde yüzen buz tabakalarının uzantılarına deniliyor. Bu sahanlıklar iç kesimlerdeki buz tabakasının tutulmasında önemli bir rol oynuyorlar.Buz sahanlıklarının çökmesi iç buzların okyanusa daha hızlı karışmasına neden oluyor, bu da deniz seviyesinin yükselmesine yol açıyor.

antarktika

buzul dağı

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antarktika, buz dağı, buzul dağı, buzdağı