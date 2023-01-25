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https://sputniknews.com.tr/20230125/antarktikadan-tuz-golu-buyuklugunde-buzul-koptu-son-2-yildaki-ikinci-buyuk-kopus-1066144148.html
Antarktika'dan Tuz Gölü büyüklüğünde buzul koptu: Son 2 yıldaki ikinci büyük kopuş
Antarktika'dan Tuz Gölü büyüklüğünde buzul koptu: Son 2 yıldaki ikinci büyük kopuş
Antarktika'da kalınlığı 150 metre, büyüklüğü ise Türkiye'deki Tuz Gölü'nün alanı kadar olan dev buz kütlesi koptu. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T08:21+0300
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yaşam
antarktika
buz dağı
buzul dağı
buzdağı
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Dev buz kütlesinin Brunt Buz Sahanlığından ayrılışı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Araştırmacılar, kopmanın pazar günü yaşandığını belirtti.Alanı yaklaşık bin 500 kilometrekare olan buzdağının kopuşu, iki yıldaki ikinci büyük kopma olarak kayıtlara geçti.Kopan buz parçasının yılda 2 kilometre hızla Weddell Denizi'ne doğru ilerlediği tespit edildi. Buz sahanlığı, okyanus üzerinde yüzen buz tabakalarının uzantılarına deniliyor. Bu sahanlıklar iç kesimlerdeki buz tabakasının tutulmasında önemli bir rol oynuyorlar.Buz sahanlıklarının çökmesi iç buzların okyanusa daha hızlı karışmasına neden oluyor, bu da deniz seviyesinin yükselmesine yol açıyor.
antarktika
buzul dağı
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antarktika, buz dağı, buzul dağı, buzdağı
antarktika, buz dağı, buzul dağı, buzdağı

Antarktika'dan Tuz Gölü büyüklüğünde buzul koptu: Son 2 yıldaki ikinci büyük kopuş

08:21 25.01.2023
© İHAAntarktika'da, 150 metre kalınlığında ve yaklaşık Türkiye'deki Tuz Gölü'nün alanı kadar olan dev buz kütlesi koptu.
Antarktika'da, 150 metre kalınlığında ve yaklaşık Türkiye'deki Tuz Gölü'nün alanı kadar olan dev buz kütlesi koptu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© İHA
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Antarktika'da kalınlığı 150 metre, büyüklüğü ise Türkiye'deki Tuz Gölü'nün alanı kadar olan dev buz kütlesi koptu.
Dev buz kütlesinin Brunt Buz Sahanlığından ayrılışı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Araştırmacılar, kopmanın pazar günü yaşandığını belirtti.
Alanı yaklaşık bin 500 kilometrekare olan buzdağının kopuşu, iki yıldaki ikinci büyük kopma olarak kayıtlara geçti.
Kopan buz parçasının yılda 2 kilometre hızla Weddell Denizi'ne doğru ilerlediği tespit edildi.

Buz sahanlığı, okyanus üzerinde yüzen buz tabakalarının uzantılarına deniliyor. Bu sahanlıklar iç kesimlerdeki buz tabakasının tutulmasında önemli bir rol oynuyorlar.

Buz sahanlıklarının çökmesi iç buzların okyanusa daha hızlı karışmasına neden oluyor, bu da deniz seviyesinin yükselmesine yol açıyor.
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