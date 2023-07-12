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https://sputniknews.com.tr/20230712/turklere-maymun-dedigi-ortaya-cikan-bakan-ozur-diledi--1073450640.html
Türklere 'maymun' dediği ortaya çıkan bakan özür diledi
Türklere 'maymun' dediği ortaya çıkan bakan özür diledi
Finlandiya'da mevcut hükümetin Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Riikka Purra'nın, 15 yıl önce bir blog yazısında göçmenlere hakaret ettiği, Türkler için... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T10:57+0300
2023-07-12T11:19+0300
dünya
avrupa
finlandiya
maymun
ırkçı hareket
irkçı
hakaret
özür
türk
göçmen
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Finlandiya'da aşırı sağcı hükümet, ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyareti öncesi yeni bir krizle karşı karşıya. Finliler Partisi'nin oluşturduğu hükümetin Maliye Bakanı Riikka Purra'nın 15 yıl önceki blog yazıları ortaya çıktı. Irkçı yorumları yeniden gün yüzüne çıkan bakanın göçmenleri aşağıladığı, Somalilileri ve Türkleri hedef aldığı, hatta Türkler için 'maymun' dediği görüldü. 'Riikka' adıyla yazdığı bir başka yazısında ise bakan, “Bugün Helsinki’de dilenci ve siyah çocuklara tükürmek isteyen kimse var mı?” derken, trende karşılaştığı göçmenler için “Bana bir silah verseler trende cesetler olurdu, görürdünüz. O kadar nefret ve saf öfkeyle doluyum ki sandalyemde erimek üzereyim. Allah kahretsin, ruhuma ne yapıyorsun İslam?” diyor.2008'deki başka bir yazısında Barselona'yı ziyaret ettiğini söyleyen bakan, "Barselona'dan selamlar, burada görülecek 'endişe verici bir göçmenlik sorunu' yok. Zenciler Las Ramblas'ta çakma Vuittons satıyorlar, bu kadar" ifadesini kullanıyor.'Şiddetin, ayrımcılığın, ırkçılığın hiçbir türünü onaylamıyorum'15 yıl önceki bu yazılarını 'aptalca' olarak yanımlayan ve 'şu anki aklıyla' böyle şeyler yazmasının mümkün olmadığını söyleyen Purra, kırdığı kişilerden özür dilediğini söyledi."Onlar kızgınlık duyarak yazdığım yazılardı. Finlandiya'daki göç konusunda hayal kırıklığına uğramıştım ve umutsuz hissediyordum. Kadınlara yönelik artan taciz ve cinsel suçları İslam'ın eşitsiz uygulamalarıyla bağdaştırıyordum" diyen 46 yaşındaki bakan, “Şiddetin, ayrımcılığın ve ırkçılığın hiçbir türünü onaylamıyorum” ifadelerini kullandı.Purra, geçmişte yazmış olabileceği herhangi bir şeye göre değil, seçilmiş bir milletvekili, parti lideri ve hükümet bakanı olarak yaptıklarına göre yargılanmak istedi.Bakan Purra, Ulusal Koalisyon Partisi'nden Başbakan Petteri Orpo liderliğindeki koalisyon hükümetini oluşturan 4 partiden birine liderlik ediyor. Fin siyasetçi, kurulan hükümette ayrıca başbakan yardımcısı olarak da görev yapıyor.Öte yandan bu, Finlandiya'daki koalisyonun karşılaştığı ilk ırkçılık vakası değil. Yeni hükümetin Ekonomi Bakanı Vilhelm Junnila, geçmişte aşırı sağcılarla olan ilişkileri ve Nazilerle ilgili açıklamalarına yönelik eleştirilerin sürmesi üzerine Haziran ayının sonunda istifa etmişti.Junnila, istifa dilekçesinde, “Hükümetin devamı ve Finlandiya'nın itibarı için bakan olarak tatmin edici bir şekilde çalışmaya devam etmemin imkansız olduğunu görüyorum” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230527/finlandiyada-suren-koalisyon-gorusmelerinde-goc-konusunda-ortak-zeminde-bulusuldu-1071656269.html
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avrupa, finlandiya, maymun, ırkçı hareket, irkçı, hakaret, özür, türk, göçmen
avrupa, finlandiya, maymun, ırkçı hareket, irkçı, hakaret, özür, türk, göçmen

Türklere 'maymun' dediği ortaya çıkan bakan özür diledi

10:57 12.07.2023 (güncellendi: 11:19 12.07.2023)
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDFinlandiya'da mevcut hükümetin Maliye Bakanı Riikka Purra'nın 15 yıl önce bir blog yazısında Türkler için 'maymun' dediği ortaya çıktı. Bakan sözlerinden ötürü özür diledi.
Finlandiya'da mevcut hükümetin Maliye Bakanı Riikka Purra'nın 15 yıl önce bir blog yazısında Türkler için 'maymun' dediği ortaya çıktı. Bakan sözlerinden ötürü özür diledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
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Finlandiya'da mevcut hükümetin Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Riikka Purra'nın, 15 yıl önce bir blog yazısında göçmenlere hakaret ettiği, Türkler için 'maymun' dediği ortaya çıktı. 46 yaşındaki bakan, sözlerinden ötürü özür diledi.
Finlandiya'da aşırı sağcı hükümet, ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyareti öncesi yeni bir krizle karşı karşıya.
Finliler Partisi'nin oluşturduğu hükümetin Maliye Bakanı Riikka Purra'nın 15 yıl önceki blog yazıları ortaya çıktı. Irkçı yorumları yeniden gün yüzüne çıkan bakanın göçmenleri aşağıladığı, Somalilileri ve Türkleri hedef aldığı, hatta Türkler için 'maymun' dediği görüldü.
'Riikka' adıyla yazdığı bir başka yazısında ise bakan, “Bugün Helsinki’de dilenci ve siyah çocuklara tükürmek isteyen kimse var mı?” derken, trende karşılaştığı göçmenler için “Bana bir silah verseler trende cesetler olurdu, görürdünüz. O kadar nefret ve saf öfkeyle doluyum ki sandalyemde erimek üzereyim. Allah kahretsin, ruhuma ne yapıyorsun İslam?” diyor.
2008'deki başka bir yazısında Barselona'yı ziyaret ettiğini söyleyen bakan, "Barselona'dan selamlar, burada görülecek 'endişe verici bir göçmenlik sorunu' yok. Zenciler Las Ramblas'ta çakma Vuittons satıyorlar, bu kadar" ifadesini kullanıyor.

'Şiddetin, ayrımcılığın, ırkçılığın hiçbir türünü onaylamıyorum'

15 yıl önceki bu yazılarını 'aptalca' olarak yanımlayan ve 'şu anki aklıyla' böyle şeyler yazmasının mümkün olmadığını söyleyen Purra, kırdığı kişilerden özür dilediğini söyledi.
"Onlar kızgınlık duyarak yazdığım yazılardı. Finlandiya'daki göç konusunda hayal kırıklığına uğramıştım ve umutsuz hissediyordum. Kadınlara yönelik artan taciz ve cinsel suçları İslam'ın eşitsiz uygulamalarıyla bağdaştırıyordum" diyen 46 yaşındaki bakan, “Şiddetin, ayrımcılığın ve ırkçılığın hiçbir türünü onaylamıyorum” ifadelerini kullandı.
Purra, geçmişte yazmış olabileceği herhangi bir şeye göre değil, seçilmiş bir milletvekili, parti lideri ve hükümet bakanı olarak yaptıklarına göre yargılanmak istedi.
Bakan Purra, Ulusal Koalisyon Partisi'nden Başbakan Petteri Orpo liderliğindeki koalisyon hükümetini oluşturan 4 partiden birine liderlik ediyor. Fin siyasetçi, kurulan hükümette ayrıca başbakan yardımcısı olarak da görev yapıyor.
Öte yandan bu, Finlandiya'daki koalisyonun karşılaştığı ilk ırkçılık vakası değil. Yeni hükümetin Ekonomi Bakanı Vilhelm Junnila, geçmişte aşırı sağcılarla olan ilişkileri ve Nazilerle ilgili açıklamalarına yönelik eleştirilerin sürmesi üzerine Haziran ayının sonunda istifa etmişti.
Junnila, istifa dilekçesinde, “Hükümetin devamı ve Finlandiya'nın itibarı için bakan olarak tatmin edici bir şekilde çalışmaya devam etmemin imkansız olduğunu görüyorum” demişti.
Finlandiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2023
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Finlandiya'da süren koalisyon görüşmelerinde 'göç' konusunda ortak zeminde buluşuldu
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