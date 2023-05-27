https://sputniknews.com.tr/20230527/finlandiyada-suren-koalisyon-gorusmelerinde-goc-konusunda-ortak-zeminde-bulusuldu-1071656269.html
Finlandiya'da süren koalisyon görüşmelerinde 'göç' konusunda ortak zeminde buluşuldu
Finlandiya'da süren koalisyon görüşmelerinde 'göç' konusunda ortak zeminde buluşuldu
Finlandiya'da geçen ayki seçimleri birinci sırada tamamlayarak hükümet kurma görevini üstlenen Ulusal Koalisyon Partisi'nin lideri Petteri Orpo, koalisyon... 27.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-27T22:15+0300
2023-05-27T22:15+0300
2023-05-27T22:15+0300
dünya
göç
göçmen
avrupa
finlandiya
petteri orpo
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Ulusal Koalisyon Partisi'nin lideri Petteri Orpo, Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisi liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı.Göç politikaları konusunda koalisyon görüşmesi yürüttüğü partiler tarafından hazırlanan taslakta değişiklikler yapıldığını belirten Orpo, detay paylaşmadı.İsveç Halk Partisi'nin önerilerini somut olarak incelediklerini ve bunları kabul ettiklerini belirten Orpo, göç konusunda ortak zeminde buluşulduğunu ve hükümet kurmak için görüşmelere 29 Mayıs'ta devam edileceğini kaydetti.İsveç Halk Partisi Başkanı Anna Maja Henriksson, diğer üç partinin (Ulusal Koalisyon Partisi, Gerçek Finler Partisi ve Hıristiyan Demokratlar Partisi) imzaladığı göçmenliğe ilişkin taslağı onaylamadığını söylemişti.
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göç, göçmen, avrupa, finlandiya, petteri orpo
Finlandiya'da süren koalisyon görüşmelerinde 'göç' konusunda ortak zeminde buluşuldu
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Finlandiya'da geçen ayki seçimleri birinci sırada tamamlayarak hükümet kurma görevini üstlenen Ulusal Koalisyon Partisi'nin lideri Petteri Orpo, koalisyon görüşmelerine katılan dört partinin, tartışmalı bir konu olan göç konusunda ortak zeminde buluştuğunu söyledi.
Ulusal Koalisyon Partisi'nin lideri Petteri Orpo, Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisi liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı.
Göç politikaları konusunda koalisyon görüşmesi yürüttüğü partiler tarafından hazırlanan taslakta değişiklikler yapıldığını belirten Orpo, detay paylaşmadı.
İsveç Halk Partisi'nin önerilerini somut olarak incelediklerini ve bunları kabul ettiklerini belirten Orpo, göç konusunda ortak zeminde buluşulduğunu ve hükümet kurmak için görüşmelere 29 Mayıs'ta devam edileceğini kaydetti.
İsveç Halk Partisi Başkanı Anna Maja Henriksson, diğer üç partinin (Ulusal Koalisyon Partisi, Gerçek Finler Partisi ve Hıristiyan Demokratlar Partisi) imzaladığı göçmenliğe ilişkin taslağı onaylamadığını söylemişti.