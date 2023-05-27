https://sputniknews.com.tr/20230527/finlandiyada-suren-koalisyon-gorusmelerinde-goc-konusunda-ortak-zeminde-bulusuldu-1071656269.html

Finlandiya'da süren koalisyon görüşmelerinde 'göç' konusunda ortak zeminde buluşuldu

Finlandiya'da süren koalisyon görüşmelerinde 'göç' konusunda ortak zeminde buluşuldu

Finlandiya'da geçen ayki seçimleri birinci sırada tamamlayarak hükümet kurma görevini üstlenen Ulusal Koalisyon Partisi'nin lideri Petteri Orpo, koalisyon... 27.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-27T22:15+0300

2023-05-27T22:15+0300

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petteri orpo

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Ulusal Koalisyon Partisi'nin lideri Petteri Orpo, Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisi liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı.Göç politikaları konusunda koalisyon görüşmesi yürüttüğü partiler tarafından hazırlanan taslakta değişiklikler yapıldığını belirten Orpo, detay paylaşmadı.İsveç Halk Partisi'nin önerilerini somut olarak incelediklerini ve bunları kabul ettiklerini belirten Orpo, göç konusunda ortak zeminde buluşulduğunu ve hükümet kurmak için görüşmelere 29 Mayıs'ta devam edileceğini kaydetti.İsveç Halk Partisi Başkanı Anna Maja Henriksson, diğer üç partinin (Ulusal Koalisyon Partisi, Gerçek Finler Partisi ve Hıristiyan Demokratlar Partisi) imzaladığı göçmenliğe ilişkin taslağı onaylamadığını söylemişti.

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göç, göçmen, avrupa, finlandiya, petteri orpo