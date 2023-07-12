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https://sputniknews.com.tr/20230712/sel-bolgesi-icin-prim-odemesi-karari-1-yila-kadar-ertelenebilecek-1073456227.html
Sel bölgesi için 'prim ödemesi' kararı: 1 yıla kadar ertelenebilecek
Sel bölgesi için 'prim ödemesi' kararı: 1 yıla kadar ertelenebilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ''Batı Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın bağlı... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T12:36+0300
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ekonomi
vedat ışıkhan
prim
prim borcu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle isteyen mükelleflerin prim ödemelerinin erteleneceğini duyurdu.Twitter'dan açıklama yapan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:''Batı Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne talepte bulunmaları halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz."Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca, selden etkilenen işverenler ve sigortalıların sel felaketi öncesi süresi dolmuş borçları ve sel felaketini takip eden 3. ayın sonuna kadar tahakkuk edecek borçları ile SGK'ye vermeleri gereken her türlü bilgi, belge ve yapılması gereken başvuruları da afetin yaşandığı tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230712/duzcede-selden-etkilenen-ailelere-5er-bin-liraya-kadar-destek-verilecek-1073451382.html
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vedat ışıkhan, prim, prim borcu
vedat ışıkhan, prim, prim borcu

Sel bölgesi için 'prim ödemesi' kararı: 1 yıla kadar ertelenebilecek

12:36 12.07.2023 (güncellendi: 12:42 12.07.2023)
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ''Batı Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne talepte bulunmaları halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle isteyen mükelleflerin prim ödemelerinin erteleneceğini duyurdu.
Twitter'dan açıklama yapan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:
''Batı Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne talepte bulunmaları halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz."
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca, selden etkilenen işverenler ve sigortalıların sel felaketi öncesi süresi dolmuş borçları ve sel felaketini takip eden 3. ayın sonuna kadar tahakkuk edecek borçları ile SGK'ye vermeleri gereken her türlü bilgi, belge ve yapılması gereken başvuruları da afetin yaşandığı tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilecek.
Düzce - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
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