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https://sputniknews.com.tr/20230712/duzcede-selden-etkilenen-ailelere-5er-bin-liraya-kadar-destek-verilecek-1073451382.html
Düzce'de selden etkilenen ailelere 5'er bin liraya kadar destek verilecek
Düzce'de selden etkilenen ailelere 5'er bin liraya kadar destek verilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'deki selin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T10:38+0300
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türkiye
düzce
sel
sel felaketi
destek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Düzce'de 9 Temmuz'da yaşanan selden etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını belirtti.İlk tespitlere göre, 13 mahalle ve 23 köydeki 400'ün üzerinde hanenin afetten etkilendiğini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:"Hasar tespit çalışmaları devam ederken, afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için hane başına 5 bin liraya kadar nakdi destekte bulunacağız. Bu kapsamda Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, ilk etapta 2 milyon lira kaynak aktardık."
https://sputniknews.com.tr/20230711/selden-etkilenen-illerdeki-kobi-ile-kosgeblere-300-bin-liraya-kadar-acil-destek-kredisi-1073405016.html
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düzce, sel, sel felaketi, destek
düzce, sel, sel felaketi, destek

Düzce'de selden etkilenen ailelere 5'er bin liraya kadar destek verilecek

10:38 12.07.2023
© AA / Gökhan AlkanDüzce
Düzce - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© AA / Gökhan Alkan
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'deki selin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na, ilk etapta 2 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Düzce'de 9 Temmuz'da yaşanan selden etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını belirtti.
İlk tespitlere göre, 13 mahalle ve 23 köydeki 400'ün üzerinde hanenin afetten etkilendiğini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:
"Hasar tespit çalışmaları devam ederken, afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için hane başına 5 bin liraya kadar nakdi destekte bulunacağız. Bu kapsamda Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, ilk etapta 2 milyon lira kaynak aktardık."
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
TÜRKİYE
Selden etkilenen illerdeki KOBİ ile KOSGEB'lere 300 bin liraya kadar 'Acil Destek Kredisi'
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