https://sputniknews.com.tr/20230711/selden-etkilenen-illerdeki-kobi-ile-kosgeblere-300-bin-liraya-kadar-acil-destek-kredisi-1073405016.html
Selden etkilenen illerdeki KOBİ ile KOSGEB'lere 300 bin liraya kadar 'Acil Destek Kredisi'
Selden etkilenen illerdeki KOBİ ile KOSGEB'lere 300 bin liraya kadar 'Acil Destek Kredisi'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T10:24+0300
2023-07-11T10:24+0300
2023-07-11T10:34+0300
türkiye
mehmet fatih kacır
kosgeb
kobi
türkiye
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Karadeniz Bölgesi'ni vuran sel felaketinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lere yönelik yeni destek kredisini açıkladı.Bakan Kacır, "Acil Destek Kredisi" ile birlikte sel felaketinin yaşandığı illerdeki KOBİ'lere 300 bin TL'ye kadar kredi verileceğini duyurdu.
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mehmet fatih kacır, kosgeb, kobi, türkiye
mehmet fatih kacır, kosgeb, kobi, türkiye
Selden etkilenen illerdeki KOBİ ile KOSGEB'lere 300 bin liraya kadar 'Acil Destek Kredisi'
10:24 11.07.2023 (güncellendi: 10:34 11.07.2023) Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını duyurdu.
Karadeniz Bölgesi'ni vuran sel felaketinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lere yönelik yeni destek kredisini açıkladı.
Bakan Kacır, "Acil Destek Kredisi" ile birlikte sel felaketinin yaşandığı illerdeki KOBİ'lere 300 bin TL'ye kadar kredi verileceğini duyurdu.