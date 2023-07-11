https://sputniknews.com.tr/20230711/selden-etkilenen-illerdeki-kobi-ile-kosgeblere-300-bin-liraya-kadar-acil-destek-kredisi-1073405016.html

Selden etkilenen illerdeki KOBİ ile KOSGEB'lere 300 bin liraya kadar 'Acil Destek Kredisi'

Selden etkilenen illerdeki KOBİ ile KOSGEB'lere 300 bin liraya kadar 'Acil Destek Kredisi'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T10:24+0300

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türkiye

mehmet fatih kacır

kosgeb

kobi

türkiye

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Karadeniz Bölgesi'ni vuran sel felaketinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lere yönelik yeni destek kredisini açıkladı.Bakan Kacır, "Acil Destek Kredisi" ile birlikte sel felaketinin yaşandığı illerdeki KOBİ'lere 300 bin TL'ye kadar kredi verileceğini duyurdu.

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