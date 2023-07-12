https://sputniknews.com.tr/20230712/rusya-nato-zirvesi-ittifakin-askeri-guclerini-sinirlarimiza-yigma-istegini-ortaya-koydu-1073453516.html
Rusya: NATO Zirvesi, ittifakın askeri güçlerini sınırlarımıza yığma isteğini ortaya koydu
Rusya: NATO Zirvesi, ittifakın askeri güçlerini sınırlarımıza yığma isteğini ortaya koydu
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, Vilnius’ta gerçekleştirilen NATO zirvesinin, ittifakın ‘ne denli Rusya karşıtı olduğunu ve Rusya sınırlarına... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T11:38+0300
2023-07-12T11:38+0300
2023-07-12T11:38+0300
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nato zirvesi
litvanya
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşen NATO Zirvesi'ne ilişkin, “Bir delil ortaya koymadan Avrupa’nın güvenlik mimarisindeki krizin suçunu bizim üstümüze yıkmaya çalışıyorlar” değerlendirmesini yaptı.“Vilnius’taki zirve, askeri bloğun (NATO) Rusya sınırlarına giderek daha çok güç yığma konusundaki kararlılıklarını ortaya koydu” diye ekleyen Antonov, “Zirvede alınan saldırgan kararlar Rusya’nın, eylemlerinin doğruluğuna inancını sarsmayacak. (Ukrayna’da sürdürdüğümüz) özel askeri operasyonun hedeflerinin tamamıyla yerine getirileceğinden asla şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.Vilnius’taki zirvenin ilk gününde NATO’nun doğu sınırlarına, yani Rusya sınırları yakınına 300 bin asker konuşlandırılmasını içeren bir plan onaylandı. Ayrıca ittifakın savunma harcamalarının ciddi ölçüde artırılması ve gayrisafi yurtiçi hasılanın en az yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayrılması konusunda anlaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230712/blinken-turkiyeye-f-16-satisinin-abdnin-ve-natonun-cikarina-oldugunu-soyledi-1073445494.html
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rusya, nato, nato zirvesi, litvanya, vilnius, anatoliy antonov
Rusya: NATO Zirvesi, ittifakın askeri güçlerini sınırlarımıza yığma isteğini ortaya koydu
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, Vilnius’ta gerçekleştirilen NATO zirvesinin, ittifakın ‘ne denli Rusya karşıtı olduğunu ve Rusya sınırlarına güçlerini yığmaya odaklandıklarını’ gösterdiğini belirtti.
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşen NATO Zirvesi'ne ilişkin, “Bir delil ortaya koymadan Avrupa’nın güvenlik mimarisindeki krizin suçunu bizim üstümüze yıkmaya çalışıyorlar” değerlendirmesini yaptı.
“Vilnius’taki zirve, askeri bloğun (NATO) Rusya sınırlarına giderek daha çok güç yığma konusundaki kararlılıklarını ortaya koydu” diye ekleyen Antonov, “Zirvede alınan saldırgan kararlar Rusya’nın, eylemlerinin doğruluğuna inancını sarsmayacak. (Ukrayna’da sürdürdüğümüz) özel askeri operasyonun hedeflerinin tamamıyla yerine getirileceğinden asla şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.
Vilnius’taki zirvenin ilk gününde NATO’nun doğu sınırlarına, yani Rusya sınırları yakınına 300 bin asker konuşlandırılmasını içeren bir plan onaylandı. Ayrıca ittifakın savunma harcamalarının ciddi ölçüde artırılması ve gayrisafi yurtiçi hasılanın en az yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayrılması konusunda anlaşıldı.