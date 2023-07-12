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https://sputniknews.com.tr/20230712/blinken-turkiyeye-f-16-satisinin-abdnin-ve-natonun-cikarina-oldugunu-soyledi-1073445494.html
Blinken, Türkiye'ye F-16 satışının 'ABD'nin ve NATO'nun çıkarına olduğunu' söyledi
Blinken, Türkiye'ye F-16 satışının 'ABD'nin ve NATO'nun çıkarına olduğunu' söyledi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin modernize edilmiş F-16 uçaklarına sahip olmasının, "ABD'nin ve NATO'nun çıkarına olduğunu" belirtti. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T02:40+0300
2023-07-12T02:40+0300
dünya
antony blinken
abd
türkiye
f-16
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Blinken, NATO Zirvesi için bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Amerikan MSNBC televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'ye F-16 uçaklarının verilmesi ve bunun ABD Kongresi tarafından onaylanması hususundaki soruları cevapladı.ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin bu uçakları alması ABD'nin, NATO'nun çıkarınadır. İttifak genelinde yaptığımız şey, bu; ittifakı olabildiğince güçlü kılmak için tüm üyelerinin ihtiyaç duydukları teknolojiye sahip olduğundan emin olmak" dedi.Antony Blinken, Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışı konusunda Kongre'nin iki kanadından yapılan itirazların nasıl aşılacağı yönündeki soruya ise "Bunlar bizim için her zaman ayrı konular olmuştur. İsveç'i NATO'ya sokma süreci, Türkiye'nin ilerlemeyi kabul etmesiyle devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye'nin modernize edilmiş F-16'lara sahip olması bu yönetimin politikasıdır" diye cevap verdi.Türkiye'nin NATO müttefiki bir ülke olduğunu vurgulayan Blinken, "Tüm NATO'nun birlikte çalışabilmesi, Türkiye'nin bu teknolojiye sahip olması önemlidir" diye ekledi.
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antony blinken, abd, türkiye, f-16, f-16, nato
antony blinken, abd, türkiye, f-16, f-16, nato

Blinken, Türkiye'ye F-16 satışının 'ABD'nin ve NATO'nun çıkarına olduğunu' söyledi

02:40 12.07.2023
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 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin modernize edilmiş F-16 uçaklarına sahip olmasının, "ABD'nin ve NATO'nun çıkarına olduğunu" belirtti.
Blinken, NATO Zirvesi için bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Amerikan MSNBC televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'ye F-16 uçaklarının verilmesi ve bunun ABD Kongresi tarafından onaylanması hususundaki soruları cevapladı.
ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin bu uçakları alması ABD'nin, NATO'nun çıkarınadır. İttifak genelinde yaptığımız şey, bu; ittifakı olabildiğince güçlü kılmak için tüm üyelerinin ihtiyaç duydukları teknolojiye sahip olduğundan emin olmak" dedi.
Antony Blinken, Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışı konusunda Kongre'nin iki kanadından yapılan itirazların nasıl aşılacağı yönündeki soruya ise "Bunlar bizim için her zaman ayrı konular olmuştur. İsveç'i NATO'ya sokma süreci, Türkiye'nin ilerlemeyi kabul etmesiyle devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye'nin modernize edilmiş F-16'lara sahip olması bu yönetimin politikasıdır" diye cevap verdi.
Türkiye'nin NATO müttefiki bir ülke olduğunu vurgulayan Blinken, "Tüm NATO'nun birlikte çalışabilmesi, Türkiye'nin bu teknolojiye sahip olması önemlidir" diye ekledi.
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