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Rusya: Danimarka ve Almanya, Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili bilgi vermedi
Rusya: Danimarka ve Almanya, Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili bilgi vermedi
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Almanya, İsveç ve Danimarka’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajla ilgili yürütülen soruşturmanın... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T21:59+0300
2023-07-12T21:59+0300
dünya
kuzey akım
rusya
vasiliy nebenzya
birleşmiş milletler (bm)
soruşturma
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Nebenzya, “Güvenlik Konseyi ve bir bütün olarak uluslararası toplum, düne kadar soruşturmanın ilerleyişi hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. Alman, Danimarkalı, İsveçli yetkililer inatla talep ve çağrılarımıza anlaşılır bir yanıt vermedi” diye konuştu.Danimarka, İsveç ve Almanya’nın dün yaydığı ortak mektubun, daha çok üstünkörü yazılmış bir notu andırdığını ve Güvenlik Konseyi üyeleri için eksiksiz bir brifingin yerini alamayacağını kaydeden Rus diplomat, mektupta “Rusya’nın, soruşturmanın ilerleyişi hakkında bilgilendirildiği yönünde yanlış tez” içerdiğine dikkat çekti.Nebenzya, bağımsız gazetecilerin Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamaların, Kuzey Akım’a yönelik saldırının bir devletin desteği olmadan hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını doğruladığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230711/zelenskiy-ile-konustugunu-sanan-kissinger-kuzey-akima-yonelik-sabotajin-arkasinda-ukrayna-var-1073437969.html
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kuzey akım, rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), soruşturma
kuzey akım, rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), soruşturma

Rusya: Danimarka ve Almanya, Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili bilgi vermedi

21:59 12.07.2023
© Sputnik / Командование обороны ДанииKuzey Akım 1
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© Sputnik / Командование обороны Дании
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Almanya, İsveç ve Danimarka’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajla ilgili yürütülen soruşturmanın gidişatı hakkında Rusya’yı bilgilendirdiği yönündeki açıklamalarını yalanladı.
Nebenzya, “Güvenlik Konseyi ve bir bütün olarak uluslararası toplum, düne kadar soruşturmanın ilerleyişi hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. Alman, Danimarkalı, İsveçli yetkililer inatla talep ve çağrılarımıza anlaşılır bir yanıt vermedi” diye konuştu.
Danimarka, İsveç ve Almanya’nın dün yaydığı ortak mektubun, daha çok üstünkörü yazılmış bir notu andırdığını ve Güvenlik Konseyi üyeleri için eksiksiz bir brifingin yerini alamayacağını kaydeden Rus diplomat, mektupta “Rusya’nın, soruşturmanın ilerleyişi hakkında bilgilendirildiği yönünde yanlış tez” içerdiğine dikkat çekti.
Nebenzya, bağımsız gazetecilerin Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamaların, Kuzey Akım’a yönelik saldırının bir devletin desteği olmadan hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını doğruladığını söyledi.
Henry Kissinger - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
DÜNYA
Zelenskiy ile konuştuğunu sanan Kissinger: Kuzey Akım’a yönelik sabotajın arkasında Ukrayna var
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