https://sputniknews.com.tr/20230712/rusya-danimarka-ve-almanya-kuzey-akim-sorusturmasiyla-ilgili-bilgi-vermedi-1073479310.html

Rusya: Danimarka ve Almanya, Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili bilgi vermedi

Rusya: Danimarka ve Almanya, Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili bilgi vermedi

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Almanya, İsveç ve Danimarka’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajla ilgili yürütülen soruşturmanın... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T21:59+0300

2023-07-12T21:59+0300

2023-07-12T21:59+0300

dünya

kuzey akım

rusya

vasiliy nebenzya

birleşmiş milletler (bm)

soruşturma

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Nebenzya, “Güvenlik Konseyi ve bir bütün olarak uluslararası toplum, düne kadar soruşturmanın ilerleyişi hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. Alman, Danimarkalı, İsveçli yetkililer inatla talep ve çağrılarımıza anlaşılır bir yanıt vermedi” diye konuştu.Danimarka, İsveç ve Almanya’nın dün yaydığı ortak mektubun, daha çok üstünkörü yazılmış bir notu andırdığını ve Güvenlik Konseyi üyeleri için eksiksiz bir brifingin yerini alamayacağını kaydeden Rus diplomat, mektupta “Rusya’nın, soruşturmanın ilerleyişi hakkında bilgilendirildiği yönünde yanlış tez” içerdiğine dikkat çekti.Nebenzya, bağımsız gazetecilerin Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamaların, Kuzey Akım’a yönelik saldırının bir devletin desteği olmadan hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını doğruladığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230711/zelenskiy-ile-konustugunu-sanan-kissinger-kuzey-akima-yonelik-sabotajin-arkasinda-ukrayna-var-1073437969.html

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kuzey akım, rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), soruşturma