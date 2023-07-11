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https://sputniknews.com.tr/20230711/zelenskiy-ile-konustugunu-sanan-kissinger-kuzey-akima-yonelik-sabotajin-arkasinda-ukrayna-var-1073437969.html
Zelenskiy ile konuştuğunu sanan Kissinger: Kuzey Akım’a yönelik sabotajın arkasında Ukrayna var
Zelenskiy ile konuştuğunu sanan Kissinger: Kuzey Akım’a yönelik sabotajın arkasında Ukrayna var
Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Rus komedyenler tarafından yapılan telefon şakasında, Kuzey Akım gaz boru hatlarına yönelik sabotajın arkasında... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T21:52+0300
2023-07-11T21:52+0300
dünya
kuzey akım
abd
vladimir zelenskiy
henry kissinger
rusya
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Vovan ve Lexus lakaplı Rus şakacılar Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’e yaptıkları telefon şakasını Telegram’dan yayınladı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu sanan Kissinger, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 gaz boru hatlarının havaya uçurulmasının arkasında Ukrayna'nın olduğunu söyledi.Rus şakacılar, Zelenskiy adına Kissinger'ı aradı. Görüşme sırasında, eski ABD Dışişleri Bakanı'na ‘Kuzey Akım gaz boru hatlarına yönelik sabotajdan kimin sorumlu’ olduğunu sordu.Kissinger, “Doğrusunu söylemek gerekirse bunu sizin, Ukrayna’nın yaptığını sanmıştım. Ancak sizi bundan dolayı suçlamıyorum. Bunun bir eleştiri olduğunu söyleyemem” ifadelerini kullandı.Kissinger ayrıca, ‘Ukrayna Devlet Başkanı'na’ Kırım konusunda hayale kapılmaması tavsiyesinde bulunarak, Washington’un Ukrayna'da acil bir ateşkesten yana olduğunu, ancak çözüme yönelik barış görüşmelerinin Kiev'in arzu etmesi halinde mümkün olacağını vurguladı.Rusya, Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotajın ardından BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde Kuzey Akım'daki patlamalarla ilgili ortak soruşturma çağrısında bulunmuş, ancak talebi kabul edilmemişti.Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 26 Eylül 2022'de İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir haber yayımlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230525/rusya-disisleri-bakanligi-kuzey-akim-sorusturmasinda-sonuc-alinmamasini-protesto-etti-1071575158.html
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kuzey akım, abd, vladimir zelenskiy, henry kissinger, rusya
kuzey akım, abd, vladimir zelenskiy, henry kissinger, rusya

Zelenskiy ile konuştuğunu sanan Kissinger: Kuzey Akım’a yönelik sabotajın arkasında Ukrayna var

21:52 11.07.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLHenry Kissinger
Henry Kissinger - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Rus komedyenler tarafından yapılan telefon şakasında, Kuzey Akım gaz boru hatlarına yönelik sabotajın arkasında Ukrayna'nın olduğunu ifade etti.
Vovan ve Lexus lakaplı Rus şakacılar Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’e yaptıkları telefon şakasını Telegram’dan yayınladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu sanan Kissinger, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 gaz boru hatlarının havaya uçurulmasının arkasında Ukrayna'nın olduğunu söyledi.
Rus şakacılar, Zelenskiy adına Kissinger'ı aradı. Görüşme sırasında, eski ABD Dışişleri Bakanı'na ‘Kuzey Akım gaz boru hatlarına yönelik sabotajdan kimin sorumlu’ olduğunu sordu.
Kissinger, “Doğrusunu söylemek gerekirse bunu sizin, Ukrayna’nın yaptığını sanmıştım. Ancak sizi bundan dolayı suçlamıyorum. Bunun bir eleştiri olduğunu söyleyemem” ifadelerini kullandı.
Kissinger ayrıca, ‘Ukrayna Devlet Başkanı'na’ Kırım konusunda hayale kapılmaması tavsiyesinde bulunarak, Washington’un Ukrayna'da acil bir ateşkesten yana olduğunu, ancak çözüme yönelik barış görüşmelerinin Kiev'in arzu etmesi halinde mümkün olacağını vurguladı.
Rusya, Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotajın ardından BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde Kuzey Akım'daki patlamalarla ilgili ortak soruşturma çağrısında bulunmuş, ancak talebi kabul edilmemişti.
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 26 Eylül 2022'de İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir haber yayımlamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Akım soruşturmasında sonuç alınmamasını protesto etti
25 Mayıs, 18:45
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