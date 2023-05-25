https://sputniknews.com.tr/20230525/rusya-disisleri-bakanligi-kuzey-akim-sorusturmasinda-sonuc-alinmamasini-protesto-etti-1071575158.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Akım soruşturmasında sonuç alınmamasını protesto etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Akım soruşturmasında sonuç alınmamasını protesto etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Almanya, Danimarka ve İsveç büyükelçilere, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlarla ilgili bu ülkelerin... 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T18:45+0300

2023-05-25T18:45+0300

2023-05-25T18:45+0300

dünya

kuzey akım

rusya dışişleri bakanlığı

soruşturma

almanya

danimarka

isveç

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bakanlığa çağrılan Almanya, Danimarka ve İsveç büyükelçilerine; Eylül 2022’de Kuzey Akım’a yönelik işlenen sabotajlara ilişkin bu ülkelerin yetkilileri tarafından yürütüldüğü iddia edilen ulusal soruşturmaların hiçbir sonuç vermemesi ve soruşturmanın şeffaflığını sağlamadaki acizliği ile ilgili olarak şiddetli protesto dile getirildi” ifadesine yer verildi.Söz konusu ülkelerin yöneticilerinin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in, Rus doğalgaz şirketi Gazprom ve Rusya yönetimi temsilcilerinin katılımıyla açık ve geniş kapsamlı soruşturma başlatma çağrısını içeren mektubuna da cevap verdiği anımsatıldı.Bu üç ülkenin, gerçekleri ortaya çıkarmaya ilgi duymadığı kaydedilen açıklamada, “Aksine, eylemleriyle açıkça zaman uzatıyorlar ve görüşümüze göre arkasında bilinen ülkelerin durduğu bu suçun izlerini ve gerçek faillerini saklamaya çalışıyorlar” dendi.Batı medyasında olayla ilgili “gerçekten uzak tahminlerin” ortaya çıkmasının tesadüf olmadığından emin olan Rusya Dışişleri Bakanlığı, böylelikle izleri karıştırmaya çalıştıklarını kaydetti.

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kuzey akım, rusya dışişleri bakanlığı, soruşturma, almanya, danimarka, isveç