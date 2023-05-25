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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Akım soruşturmasında sonuç alınmamasını protesto etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Akım soruşturmasında sonuç alınmamasını protesto etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Almanya, Danimarka ve İsveç büyükelçilere, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlarla ilgili bu ülkelerin... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T18:45+0300
2023-05-25T18:45+0300
dünya
kuzey akım
rusya dışişleri bakanlığı
soruşturma
almanya
danimarka
isveç
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bakanlığa çağrılan Almanya, Danimarka ve İsveç büyükelçilerine; Eylül 2022’de Kuzey Akım’a yönelik işlenen sabotajlara ilişkin bu ülkelerin yetkilileri tarafından yürütüldüğü iddia edilen ulusal soruşturmaların hiçbir sonuç vermemesi ve soruşturmanın şeffaflığını sağlamadaki acizliği ile ilgili olarak şiddetli protesto dile getirildi” ifadesine yer verildi.Söz konusu ülkelerin yöneticilerinin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in, Rus doğalgaz şirketi Gazprom ve Rusya yönetimi temsilcilerinin katılımıyla açık ve geniş kapsamlı soruşturma başlatma çağrısını içeren mektubuna da cevap verdiği anımsatıldı.Bu üç ülkenin, gerçekleri ortaya çıkarmaya ilgi duymadığı kaydedilen açıklamada, “Aksine, eylemleriyle açıkça zaman uzatıyorlar ve görüşümüze göre arkasında bilinen ülkelerin durduğu bu suçun izlerini ve gerçek faillerini saklamaya çalışıyorlar” dendi.Batı medyasında olayla ilgili “gerçekten uzak tahminlerin” ortaya çıkmasının tesadüf olmadığından emin olan Rusya Dışişleri Bakanlığı, böylelikle izleri karıştırmaya çalıştıklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230524/rusya-ukrayna-turkiyenin-munhasir-ekonomik-bolgesindeki-bir-rus-gemisine-saldirmaya-calisti-1071519876.html
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kuzey akım, rusya dışişleri bakanlığı, soruşturma, almanya, danimarka, isveç
kuzey akım, rusya dışişleri bakanlığı, soruşturma, almanya, danimarka, isveç

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Akım soruşturmasında sonuç alınmamasını protesto etti

18:45 25.05.2023
© AFP 2023Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Almanya, Danimarka ve İsveç büyükelçilere, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajlarla ilgili bu ülkelerin yürüttüğü soruşturmada henüz bir sonuç alınmaması nedeniyle protesto dile getirdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bakanlığa çağrılan Almanya, Danimarka ve İsveç büyükelçilerine; Eylül 2022’de Kuzey Akım’a yönelik işlenen sabotajlara ilişkin bu ülkelerin yetkilileri tarafından yürütüldüğü iddia edilen ulusal soruşturmaların hiçbir sonuç vermemesi ve soruşturmanın şeffaflığını sağlamadaki acizliği ile ilgili olarak şiddetli protesto dile getirildi” ifadesine yer verildi.
Söz konusu ülkelerin yöneticilerinin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in, Rus doğalgaz şirketi Gazprom ve Rusya yönetimi temsilcilerinin katılımıyla açık ve geniş kapsamlı soruşturma başlatma çağrısını içeren mektubuna da cevap verdiği anımsatıldı.
Bu üç ülkenin, gerçekleri ortaya çıkarmaya ilgi duymadığı kaydedilen açıklamada, “Aksine, eylemleriyle açıkça zaman uzatıyorlar ve görüşümüze göre arkasında bilinen ülkelerin durduğu bu suçun izlerini ve gerçek faillerini saklamaya çalışıyorlar” dendi.
Batı medyasında olayla ilgili “gerçekten uzak tahminlerin” ortaya çıkmasının tesadüf olmadığından emin olan Rusya Dışişleri Bakanlığı, böylelikle izleri karıştırmaya çalıştıklarını kaydetti.
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