https://sputniknews.com.tr/20230712/rus-ortodoks-kilisesi-kiev-pecersk-manastiri-fener-rum-patrikhanesine-devredilebilir-1073467723.html

Rus Ortodoks Kilisesi: Kiev-Peçersk Manastırı, Fener Rum Patrikhanesi'ne devredilebilir

Rus Ortodoks Kilisesi: Kiev-Peçersk Manastırı, Fener Rum Patrikhanesi'ne devredilebilir

Rus Ortodoks Kilisesi, Kiev yetkililerinin Kiev-Peçersk Manastırı’nın İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi'ne devri için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T16:51+0300

2023-07-12T16:51+0300

2023-07-12T16:51+0300

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Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Departmanı Sekreteri Başpiskopos İgor Yakimçuk, Sputnik’e demecinde Kiev makamlarının Kiev-Peçersk Manastırı’nın Fener Rum Patrikhanesi'ne devredilmesi için görüşmeler yürüttüğünü söyledi.Yakimçuk, “Kiev-Peçersk Manastırı’nın Fener Rum Patrikhanesi'ne devredilmesi senaryosuna gelince, böyle bir senaryo Ukrayna makamları tarafından tam olarak rahiplerin ayrılıkçı bir organizasyona gitmeyeceklerini anladıkları için değerlendiriliyor. Bu nedenle onları Fener Rum Patrikhanesi'nin yönetimine devretme fikri ortaya çıktı. Bu konuda görüşmelerin sürdüğüne dair bilgiler var, Fener Rum Patrikhanesi’ne bazı elçilerin gönderilmesi bekleniyor” dedi.Fener Rum Patrikhanesi'nin hassas bir konumda olduğunu belirten Yakimçuk, böyle bir teklifi kabul etmesinin Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik zulmü açıkça kabul ettiği anlamına geleceğini ve bunun da kesinlikle itibarına zarar vereceğini kaydetti.Yakimçuk, Ortodoks Ukrayna Kilisesi’nin yapısının oluşturulmasının en başından itibaren Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin dini kurumları üzerinde hak iddiasında bulunduğuna vurgu yaparak, "Devlet Başkanı Petro Poroşenko'ya 2018'de 29 kurumdan oluşan bir liste sunuldu, ancak sonunda yalnızca bir tanesi sağlandı; Aziz Andrev Kilisesi” ifadesini kullandı.‘Ortodoks Ukrayna Kilisesi’ olarak adlandırılan yapı, şizmatiklerden (Hıristiyan temelli ayrılıkçı ve hizipçi) oluştuğu için kanonik anlamda bir kilise olarak kabul edilmiyor. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun girişimiyle, 2018'in sonunda Moskova Patrikhanesi'ne bağlı kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne karşı, esas olarak şizmatiklerin katıldığı Kiev'deki birleşme konseyinde kuruldu. Ocak 2019'da, Fener Rum Patrikhanesi, Ortodoks Ukrayna Kilisesi’ne ‘otosefali tomosu’ verdi. Bununla birlikte, aslında aslında Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı olan Ortodoks Ukrayna Kilisesi dünyadaki 15 yerel Ortodoks kilisesinin çoğu tarafından kanonik olarak tanınmıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230710/rus-ortodoks-kilisesi-lideri-kirill-rusya-dunyayi-deccalin-gelisine-karsi-koruyor-1073393197.html

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