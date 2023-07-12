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https://sputniknews.com.tr/20230712/resmi-gazetede-yayimlandi-ogretmenler-icin-3-hizmet-bolgesi-karari-1073448482.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenler için '3. hizmet bölgesi' kararı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenler için '3. hizmet bölgesi' kararı
Resmi Gazete’de öğretmen atamalarına ilişkin yönetmelik yayımlandı. Deprem bölgelerinden Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş ile Gaziantep’in Islahiye ve... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T07:57+0300
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türkiye
deprem
öğretmen
resmi gazete
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12 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmeliğe geçici madde eklenerek, hizmet bölgelerinde geçici süreyle değiştirilen bölgeler oldu.Karara göre, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 4 il ve 2 ilçe 1 Eylül'den itibaren 3 yıl süreyle "3. hizmet bölgesi" sayılacak.Hizmet bölgeleri geçici süreyle değiştirilen yerler şöyle:"6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1/9/2023 tarihinden itibaren üç yıl süreyle bu yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinin 3. Hizmet Bölgesi bölümünde sayılır.”
https://sputniknews.com.tr/20230704/ogretmenlere-tayin-hakkinin-ardindan-yeni-duzenlemeyi-bakan-tekin-duyurdu-hizmet-puani-karari-1073138814.html
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deprem, öğretmen, resmi gazete
deprem, öğretmen, resmi gazete

Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenler için '3. hizmet bölgesi' kararı

07:57 12.07.2023 (güncellendi: 07:58 12.07.2023)
© AAÖğretmen
Öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© AA
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Resmi Gazete’de öğretmen atamalarına ilişkin yönetmelik yayımlandı. Deprem bölgelerinden Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş ile Gaziantep’in Islahiye ve Nurdağı ilçeleri, 1 Eylül’den itibaren 3 yıl süreyle “3. hizmet bölgesi” olacak.
12 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.
17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmeliğe geçici madde eklenerek, hizmet bölgelerinde geçici süreyle değiştirilen bölgeler oldu.
Karara göre, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 4 il ve 2 ilçe 1 Eylül'den itibaren 3 yıl süreyle "3. hizmet bölgesi" sayılacak.
Hizmet bölgeleri geçici süreyle değiştirilen yerler şöyle:
"6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1/9/2023 tarihinden itibaren üç yıl süreyle bu yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinin 3. Hizmet Bölgesi bölümünde sayılır.”
Öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
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Öğretmenlere tayin hakkının ardından yeni düzenlemeyi Bakan Tekin duyurdu: Hizmet puanı kararı
4 Temmuz, 08:59
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