https://sputniknews.com.tr/20230712/resmi-gazetede-yayimlandi-ogretmenler-icin-3-hizmet-bolgesi-karari-1073448482.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenler için '3. hizmet bölgesi' kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenler için '3. hizmet bölgesi' kararı

Resmi Gazete’de öğretmen atamalarına ilişkin yönetmelik yayımlandı. Deprem bölgelerinden Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş ile Gaziantep’in Islahiye ve... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T07:57+0300

2023-07-12T07:57+0300

2023-07-12T07:58+0300

türkiye

deprem

öğretmen

resmi gazete

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073138659_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8d1680640e2bd5c8cf66d4946099d478.jpg

12 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmeliğe geçici madde eklenerek, hizmet bölgelerinde geçici süreyle değiştirilen bölgeler oldu.Karara göre, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 4 il ve 2 ilçe 1 Eylül'den itibaren 3 yıl süreyle "3. hizmet bölgesi" sayılacak.Hizmet bölgeleri geçici süreyle değiştirilen yerler şöyle:"6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1/9/2023 tarihinden itibaren üç yıl süreyle bu yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinin 3. Hizmet Bölgesi bölümünde sayılır.”

https://sputniknews.com.tr/20230704/ogretmenlere-tayin-hakkinin-ardindan-yeni-duzenlemeyi-bakan-tekin-duyurdu-hizmet-puani-karari-1073138814.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, öğretmen, resmi gazete