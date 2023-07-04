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https://sputniknews.com.tr/20230704/ogretmenlere-tayin-hakkinin-ardindan-yeni-duzenlemeyi-bakan-tekin-duyurdu-hizmet-puani-karari-1073138814.html
Öğretmenlere tayin hakkının ardından yeni düzenlemeyi Bakan Tekin duyurdu: Hizmet puanı kararı
Öğretmenlere tayin hakkının ardından yeni düzenlemeyi Bakan Tekin duyurdu: Hizmet puanı kararı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde göreve devam etmek isteyen öğretmenlerin hizmet puanlarını artıracaklarını bildirdi. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T08:59+0300
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki öğretmenlerin yaşadıklarını telafi edemeyeceklerinin farkında olduklarını, ancak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.Atama ve yer değişikliği takvimini dün yayınladıklarını hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:"Bölgedeki arkadaşlardan yer değişikliği yapmak isteyenlere takvimde öncelik verdik. Buna rağmen yer değişikliği yapamayan arkadaşlar normal başvuru da yapabilecekler. Sorun gene çözülmezse süreç tamamlandıktan sonra yardımcı olmaya çalışacağız. İkinci bir şey daha yapıyoruz. Tüm yaşadıklarına rağmen bölgede hizmete devam etmek isteyen, öğrencilerinden ayrılmak istemeyen fedakar arkadaşların hizmet puanlarını artıracağız. Dedim ya elimizden geleni yapmaya çalışacağız."Tayin hakkıMilli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlere iller arası tayin hakkı tanımıştı. Buna göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenler, 22 ilde yer alan eğitim kurumlarını tercih edebilecekler.
https://sputniknews.com.tr/20230703/meb-depremden-agir-etkilenen-illerdeki-ogretmenlere-iller-arasi-tayin-hakki-tanidi-1073130760.html
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deprem tayin hakkı, öğretmen hizmet puanı, öğretmenlere tayin hakkı, depremzede öğretmenlere tayin hakkı, depremzede hizmet puanı, depremzede öğretmenlere hizmet puanı
deprem tayin hakkı, öğretmen hizmet puanı, öğretmenlere tayin hakkı, depremzede öğretmenlere tayin hakkı, depremzede hizmet puanı, depremzede öğretmenlere hizmet puanı

Öğretmenlere tayin hakkının ardından yeni düzenlemeyi Bakan Tekin duyurdu: Hizmet puanı kararı

08:59 04.07.2023 (güncellendi: 09:13 04.07.2023)
© AAÖğretmen
Öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde göreve devam etmek isteyen öğretmenlerin hizmet puanlarını artıracaklarını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki öğretmenlerin yaşadıklarını telafi edemeyeceklerinin farkında olduklarını, ancak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.
Atama ve yer değişikliği takvimini dün yayınladıklarını hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:
"Bölgedeki arkadaşlardan yer değişikliği yapmak isteyenlere takvimde öncelik verdik. Buna rağmen yer değişikliği yapamayan arkadaşlar normal başvuru da yapabilecekler. Sorun gene çözülmezse süreç tamamlandıktan sonra yardımcı olmaya çalışacağız. İkinci bir şey daha yapıyoruz. Tüm yaşadıklarına rağmen bölgede hizmete devam etmek isteyen, öğrencilerinden ayrılmak istemeyen fedakar arkadaşların hizmet puanlarını artıracağız. Dedim ya elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

Tayin hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlere iller arası tayin hakkı tanımıştı. Buna göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenler, 22 ilde yer alan eğitim kurumlarını tercih edebilecekler.
öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
MEB, depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlere iller arası tayin hakkı tanıdı
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