https://sputniknews.com.tr/20230712/nato-zirvesinde-ikinci-gun-erdoganin-diplomasi-trafigi-suruyor-1073454740.html

NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor

NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T12:12+0300

2023-07-12T12:12+0300

2023-07-12T12:51+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

mark rutte

pedro sanchez

görüşme

ikili görüşme

litvanya

nato

vilnius

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073455172_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_d6a43dc4ac5194c2a47a8d7fa124ee25.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerine devam ediyor.Temasları kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşme gerçekleştiren Erdoğan, görüşmenin ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.Erdoğan'ın ayrıca Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerin de katıldığı görüşmelerde, Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

https://sputniknews.com.tr/20230712/biden-cumhurbaskani-erdoganla-tekrar-bir-araya-gelmek-harikaydi-1073444500.html

litvanya

vilnius

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, mark rutte, pedro sanchez, görüşme, ikili görüşme, litvanya, nato, vilnius