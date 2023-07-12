https://sputniknews.com.tr/20230712/nato-zirvesinde-ikinci-gun-erdoganin-diplomasi-trafigi-suruyor-1073454740.html
NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T12:12+0300
2023-07-12T12:12+0300
2023-07-12T12:51+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
mark rutte
pedro sanchez
görüşme
ikili görüşme
litvanya
nato
vilnius
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerine devam ediyor.Temasları kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşme gerçekleştiren Erdoğan, görüşmenin ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.Erdoğan'ın ayrıca Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerin de katıldığı görüşmelerde, Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20230712/biden-cumhurbaskani-erdoganla-tekrar-bir-araya-gelmek-harikaydi-1073444500.html
litvanya
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recep tayyip erdoğan, mark rutte, pedro sanchez, görüşme, ikili görüşme, litvanya, nato, vilnius
recep tayyip erdoğan, mark rutte, pedro sanchez, görüşme, ikili görüşme, litvanya, nato, vilnius
NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
12:12 12.07.2023 (güncellendi: 12:51 12.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerine devam ediyor.
Temasları kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşme gerçekleştiren Erdoğan, görüşmenin ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın ayrıca Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Heyetlerin de katıldığı görüşmelerde, Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.