https://sputniknews.com.tr/20230712/biden-cumhurbaskani-erdoganla-tekrar-bir-araya-gelmek-harikaydi-1073444500.html
Biden: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar bir araya gelmek harikaydı
Biden: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar bir araya gelmek harikaydı
ABD Başkanı Joe Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı" açıklamasında bulundu. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T01:31+0300
2023-07-12T01:31+0300
2023-07-12T01:31+0300
dünya
abd
türkiye
recep tayyip erdoğan
joe biden
görüşme
nato
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Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.Başkan Biden, NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik kararıyla 'daha tarihi' bir anlam kazandığını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir fotoğrafını da paylaşan Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230711/natonun-vilnius-zirvesi-bildirisi-ukraynanin-gelecegi-natodadir-1073432009.html
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abd, türkiye, recep tayyip erdoğan, joe biden, görüşme, nato
abd, türkiye, recep tayyip erdoğan, joe biden, görüşme, nato
Biden: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar bir araya gelmek harikaydı
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ABD Başkanı Joe Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı" açıklamasında bulundu.
Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Başkan Biden, NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik kararıyla 'daha tarihi' bir anlam kazandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir fotoğrafını da paylaşan Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı" ifadelerini kullandı.