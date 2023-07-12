https://sputniknews.com.tr/20230712/muharrem-inceye-sahte-dekont-kumpasi-sorusturmasinda-iddianame-duzenlendi-1073465425.html

Muharrem İnce'ye 'sahte dekont kumpası' soruşturması tamamlandı

Muharrem İnce'ye 'sahte dekont kumpası' soruşturması tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'in adına düzenlenmiş ‘sahte... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T15:37+0300

2023-07-12T15:37+0300

2023-07-12T15:49+0300

politika

muharrem ince

hakaret

iddianame

sahte

dekont

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer aldı. Hazırlanan iddianamede Arkan G, Ethem G, Kadir A, Mehmet G, Gülsün A, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K. şüpheli olarak yer aldı.İddianamede, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından 10 Mayıs 2023 tarihinde, ‘45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadeleriyle paylaşım yapıldığı belirtildi. Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu paylaşımdaki iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattığı ve soruşturma neticesinde eylemin seçim sürecinde bir cumhurbaşkanı adayını olumsuz yönde etkilemek üzere Fethullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) toplu halde işlenmiş olabileceği konusunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgu, emare ve delillerin bulunduğu kaydedildi. İddianamede şu ifadeler yer aldı:İddianamede, şüphelilerin sahte özel belgeyi bilerek kullanmak, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20230704/muharrem-inceye-yonelik-sosyal-medya-kumpasi-davasi-durusma-18-ekimde-baslayacak-1073176349.html

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muharrem ince, hakaret, iddianame, sahte, dekont