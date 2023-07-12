https://sputniknews.com.tr/20230712/muharrem-inceye-sahte-dekont-kumpasi-sorusturmasinda-iddianame-duzenlendi-1073465425.html
Muharrem İnce'ye 'sahte dekont kumpası' soruşturması tamamlandı
Muharrem İnce'ye 'sahte dekont kumpası' soruşturması tamamlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'in adına düzenlenmiş ‘sahte... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T15:37+0300
2023-07-12T15:37+0300
2023-07-12T15:49+0300
politika
muharrem ince
hakaret
iddianame
sahte
dekont
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer aldı. Hazırlanan iddianamede Arkan G, Ethem G, Kadir A, Mehmet G, Gülsün A, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K. şüpheli olarak yer aldı.İddianamede, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından 10 Mayıs 2023 tarihinde, ‘45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadeleriyle paylaşım yapıldığı belirtildi. Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu paylaşımdaki iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattığı ve soruşturma neticesinde eylemin seçim sürecinde bir cumhurbaşkanı adayını olumsuz yönde etkilemek üzere Fethullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) toplu halde işlenmiş olabileceği konusunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgu, emare ve delillerin bulunduğu kaydedildi. İddianamede şu ifadeler yer aldı:İddianamede, şüphelilerin sahte özel belgeyi bilerek kullanmak, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230704/muharrem-inceye-yonelik-sosyal-medya-kumpasi-davasi-durusma-18-ekimde-baslayacak-1073176349.html
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muharrem ince, hakaret, iddianame, sahte, dekont
muharrem ince, hakaret, iddianame, sahte, dekont
Muharrem İnce'ye 'sahte dekont kumpası' soruşturması tamamlandı
15:37 12.07.2023 (güncellendi: 15:49 12.07.2023) Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'in adına düzenlenmiş ‘sahte dekont’ soruşturması tamamlandı. Soruşturma çerçevesinde 12 şüpheli hakkında 9 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer aldı. Hazırlanan iddianamede Arkan G, Ethem G, Kadir A, Mehmet G, Gülsün A, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K. şüpheli olarak yer aldı.
İddianamede, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından 10 Mayıs 2023 tarihinde, ‘45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadeleriyle paylaşım yapıldığı belirtildi. Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu paylaşımdaki iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattığı ve soruşturma neticesinde eylemin seçim sürecinde bir cumhurbaşkanı adayını olumsuz yönde etkilemek üzere Fethullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) toplu halde işlenmiş olabileceği konusunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgu, emare ve delillerin bulunduğu kaydedildi. İddianamede şu ifadeler yer aldı:
"Müşteki Muharrem İnce'nin şahsına, şeref, onur ve saygınlığına, cinsel dokunulmazlığına, siyasi kişiliğine, aile hayatına ve itibarına saldırılar yapılmıştır. İnce'ye sahte belge ve kayıtlarla saldırıda bulunulduğu, siyasi iktidara yakın çevrelerle işbirliği yaptığı yönünde sosyal medya ve internet mecralarında paylaşımların yapıldığı ve müşteki hakkında olumsuz yönde algı süreci yürütülmüştür. Müştekinin illegal yollarla siyasi iktidara ve Cumhurbaşkanına yakın kişilerden yüklü miktarda hukuka aykırı olarak para aldığını iddia eden sahte banka dekontlarının oluşturulduğu, müştekinin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirildiği ve yayıldığı, oluşturulan bu sahte dekontların internet ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir."
İddianamede, şüphelilerin sahte özel belgeyi bilerek kullanmak, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.