Muharrem İnce'ye yönelik 'sosyal medya kumpası' davası: Duruşma 18 Ekim'de başlayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
274 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:34
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Saat başı başlıkları
12:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Şehirlerin yeniden tasarlanması gerekiyor'
14:05
47 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
Fransa’da ne oluyor?
17:04
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
7 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Türkiye'deki göçmen sorunu Fransa boyutuna taşınır mı?
09:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
TÜRKİYE'Yİ HÜZNE BOĞAN SANATÇI
Beyaz Saray’ı nasıl eleştirmişti?
14:33
7 dk
ANKARA FARKI
Fransa'da yaşanan olaylar Ukrayna'da izlenen politikaların bir yansıması mı?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de değişim rüzgarı
17:05
85 dk
EDEBİYATIN GÜÇLÜ KADINI
Hangi şairler ona hayrandı?
18:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe adını altın harflerle yazdıran Kaptan-ı Derya
20:27
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230704/muharrem-inceye-yonelik-sosyal-medya-kumpasi-davasi-durusma-18-ekimde-baslayacak-1073176349.html
Muharrem İnce'ye yönelik 'sosyal medya kumpası' davası: Duruşma 18 Ekim'de başlayacak
Muharrem İnce'ye yönelik 'sosyal medya kumpası' davası: Duruşma 18 Ekim'de başlayacak
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye "sosyal medya kumpası" sanıkları 18 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T22:34+0300
2023-07-04T22:34+0300
türkiye
memleket partisi
sosyal medya
muharrem ince
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1070997810_0:0:1417:798_1920x0_80_0_0_3dca6da9a9f1395c78e5a7f3f22c9a1f.jpg
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili sahte sosyal medya paylaşımlarına ilişkin 5 sanığın 9'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına 18 Ekim'de başlanacak.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından Mehmet Galoğlu, Ozan Özgür Doğru, Salim Faruk Kızılırmak, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan hakkında düzenlenen iddianame Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 18 Ekim 2023'de görülmesini kararlaştırdı.İddianameCumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından 10 Mayıs 2023'te, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" şeklinde paylaşım yapmıştı.Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımdaki iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, sanıkların İnce'ye ait kişisel veri niteliğindeki görsel ile cinsel içerikli video ve görselleri birleştirerek sosyal medya hesaplarından başka kişilerle ve mecralarda paylaşarak yaydıkları belirtildi.Sanıkların, müştekinin şeref, onur ve saygınlığını rencide ettikleri, toplum nezdindeki saygınlığını, siyasi kişiliğini, ailevi ve kişisel mahremiyeti ile cinsel dokunulmazlık alanını ihlal ettikleri bildirilen iddianamede, şüphelilerin bu yolla anayasal demokratik seçim sürecinde müştekinin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine neden olan eylemleri yaygınlaştırdıkları vurgulandı.İddianamede, sanıkların bu suretle müştekiye zarar verdikleri, ülkede anayasal demokratik seçim sürecinin sağlıklı ve normal işleyiş sürecine zarar veren eylemlerin artmasına ve yayılmasına neden oldukları, böylece üzerlerine atılı suçları işledikleri ifade edildi.İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için FETÖ faaliyetlerinin tespiti ve yargılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230624/muharrem-inceye-kumpas-sorusturmasi-tamamlandi-5-kisiye-hapis-istemi-1072807796.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1070997810_222:0:1286:798_1920x0_80_0_0_0913d91bde4393bbf5662b58f1eed36f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
memleket partisi, sosyal medya, muharrem ince, dava
memleket partisi, sosyal medya, muharrem ince, dava

Muharrem İnce'ye yönelik 'sosyal medya kumpası' davası: Duruşma 18 Ekim'de başlayacak

22:34 04.07.2023
© İHAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© İHA
Abone olTelegram
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye "sosyal medya kumpası" sanıkları 18 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili sahte sosyal medya paylaşımlarına ilişkin 5 sanığın 9'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına 18 Ekim'de başlanacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından Mehmet Galoğlu, Ozan Özgür Doğru, Salim Faruk Kızılırmak, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan hakkında düzenlenen iddianame Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 18 Ekim 2023'de görülmesini kararlaştırdı.

İddianame

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından 10 Mayıs 2023'te, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" şeklinde paylaşım yapmıştı.
Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımdaki iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, sanıkların İnce'ye ait kişisel veri niteliğindeki görsel ile cinsel içerikli video ve görselleri birleştirerek sosyal medya hesaplarından başka kişilerle ve mecralarda paylaşarak yaydıkları belirtildi.
Sanıkların, müştekinin şeref, onur ve saygınlığını rencide ettikleri, toplum nezdindeki saygınlığını, siyasi kişiliğini, ailevi ve kişisel mahremiyeti ile cinsel dokunulmazlık alanını ihlal ettikleri bildirilen iddianamede, şüphelilerin bu yolla anayasal demokratik seçim sürecinde müştekinin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine neden olan eylemleri yaygınlaştırdıkları vurgulandı.
İddianamede, sanıkların bu suretle müştekiye zarar verdikleri, ülkede anayasal demokratik seçim sürecinin sağlıklı ve normal işleyiş sürecine zarar veren eylemlerin artmasına ve yayılmasına neden oldukları, böylece üzerlerine atılı suçları işledikleri ifade edildi.
İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için FETÖ faaliyetlerinin tespiti ve yargılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
TÜRKİYE
'Muharrem İnce’ye kumpas' soruşturması tamamlandı: 5 kişiye hapis istemi
24 Haziran , 00:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала