https://sputniknews.com.tr/20230704/muharrem-inceye-yonelik-sosyal-medya-kumpasi-davasi-durusma-18-ekimde-baslayacak-1073176349.html
Muharrem İnce'ye yönelik 'sosyal medya kumpası' davası: Duruşma 18 Ekim'de başlayacak
Muharrem İnce'ye yönelik 'sosyal medya kumpası' davası: Duruşma 18 Ekim'de başlayacak
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye "sosyal medya kumpası" sanıkları 18 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T22:34+0300
2023-07-04T22:34+0300
2023-07-04T22:34+0300
türkiye
memleket partisi
sosyal medya
muharrem ince
dava
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili sahte sosyal medya paylaşımlarına ilişkin 5 sanığın 9'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına 18 Ekim'de başlanacak.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından Mehmet Galoğlu, Ozan Özgür Doğru, Salim Faruk Kızılırmak, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan hakkında düzenlenen iddianame Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 18 Ekim 2023'de görülmesini kararlaştırdı.İddianameCumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından 10 Mayıs 2023'te, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" şeklinde paylaşım yapmıştı.Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımdaki iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, sanıkların İnce'ye ait kişisel veri niteliğindeki görsel ile cinsel içerikli video ve görselleri birleştirerek sosyal medya hesaplarından başka kişilerle ve mecralarda paylaşarak yaydıkları belirtildi.Sanıkların, müştekinin şeref, onur ve saygınlığını rencide ettikleri, toplum nezdindeki saygınlığını, siyasi kişiliğini, ailevi ve kişisel mahremiyeti ile cinsel dokunulmazlık alanını ihlal ettikleri bildirilen iddianamede, şüphelilerin bu yolla anayasal demokratik seçim sürecinde müştekinin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine neden olan eylemleri yaygınlaştırdıkları vurgulandı.İddianamede, sanıkların bu suretle müştekiye zarar verdikleri, ülkede anayasal demokratik seçim sürecinin sağlıklı ve normal işleyiş sürecine zarar veren eylemlerin artmasına ve yayılmasına neden oldukları, böylece üzerlerine atılı suçları işledikleri ifade edildi.İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için FETÖ faaliyetlerinin tespiti ve yargılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230624/muharrem-inceye-kumpas-sorusturmasi-tamamlandi-5-kisiye-hapis-istemi-1072807796.html
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memleket partisi, sosyal medya, muharrem ince, dava
memleket partisi, sosyal medya, muharrem ince, dava
Muharrem İnce'ye yönelik 'sosyal medya kumpası' davası: Duruşma 18 Ekim'de başlayacak
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye "sosyal medya kumpası" sanıkları 18 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili sahte sosyal medya paylaşımlarına ilişkin 5 sanığın 9'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına 18 Ekim'de başlanacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından Mehmet Galoğlu, Ozan Özgür Doğru, Salim Faruk Kızılırmak, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan hakkında düzenlenen iddianame Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 18 Ekim 2023'de görülmesini kararlaştırdı.
İddianame
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından 10 Mayıs 2023'te, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" şeklinde paylaşım yapmıştı.
Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımdaki iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, sanıkların İnce'ye ait kişisel veri niteliğindeki görsel ile cinsel içerikli video ve görselleri birleştirerek sosyal medya hesaplarından başka kişilerle ve mecralarda paylaşarak yaydıkları belirtildi.
Sanıkların, müştekinin şeref, onur ve saygınlığını rencide ettikleri, toplum nezdindeki saygınlığını, siyasi kişiliğini, ailevi ve kişisel mahremiyeti ile cinsel dokunulmazlık alanını ihlal ettikleri bildirilen iddianamede, şüphelilerin bu yolla anayasal demokratik seçim sürecinde müştekinin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine neden olan eylemleri yaygınlaştırdıkları vurgulandı.
İddianamede, sanıkların bu suretle müştekiye zarar verdikleri, ülkede anayasal demokratik seçim sürecinin sağlıklı ve normal işleyiş sürecine zarar veren eylemlerin artmasına ve yayılmasına neden oldukları, böylece üzerlerine atılı suçları işledikleri ifade edildi.
İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için FETÖ faaliyetlerinin tespiti ve yargılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.