https://sputniknews.com.tr/20230712/kopru-ve-otoyol-gecis-ucretlerine-kdv-zammi-1073452763.html
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı geldi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T11:19+0300
2023-07-12T11:19+0300
2023-07-12T11:23+0300
ekonomi
köprü
otoyol
geçiş
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KDV geçen günlerde yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarıldı. KDV kararı sonrası köprü ve otoyol geçiş ücretleri de arttı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8.25 TL’den 8.50 TL’ye yükseldi. KDV zammı 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli oldu.Köprü ve otoyol geçişlerinin yeni ücretleri şu şekilde:* Ankara-Niğde Otoyolu (Ankara Alın giriş, Niğde Gölcük çıkış) 138,50 TL’den 140 TL’ye yükseldi.* Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184.50 TL’den 190 TL’ye yükseldi.* 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL’den 205 TL’ye yükseldi.* Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) 272.50 TL’den 280 TL’ye yükseldi.
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köprü, otoyol, geçiş
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı
11:19 12.07.2023 (güncellendi: 11:23 12.07.2023) Abone ol
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı geldi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.
KDV geçen günlerde yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarıldı. KDV kararı sonrası köprü ve otoyol geçiş ücretleri de arttı.
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8.25 TL’den 8.50 TL’ye yükseldi. KDV zammı 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli oldu.
Köprü ve otoyol geçişlerinin yeni ücretleri şu şekilde:
* Ankara-Niğde Otoyolu (Ankara Alın giriş, Niğde Gölcük çıkış) 138,50 TL’den 140 TL’ye yükseldi.
* Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184.50 TL’den 190 TL’ye yükseldi.
* 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL’den 205 TL’ye yükseldi.
* Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) 272.50 TL’den 280 TL’ye yükseldi.