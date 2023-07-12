https://sputniknews.com.tr/20230712/motorine-buyuk-zam-pompa-fiyatlarina-yansidi-1073448620.html

Motorine büyük zam: Pompa fiyatlarına yansıdı

Motorine büyük zam: Pompa fiyatlarına yansıdı

Motorine 1 lira 7 kuruşluk zam geldi. Fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T08:05+0300

2023-07-12T08:05+0300

2023-07-12T08:05+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt zammı

kdv

katma değer vergisi (kdv)

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

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Dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında değişikliğe neden oluyor.Motorine 1 lira 7 kuruşluk zam geldi. Fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği gerçekleşmedi.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,37 liradan, benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230711/motorine-buyuk-zam-yolda-1073402763.html

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benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt zammı, kdv, katma değer vergisi (kdv), ötv, özel tüketim vergisi (ötv)