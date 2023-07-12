https://sputniknews.com.tr/20230712/motorine-buyuk-zam-pompa-fiyatlarina-yansidi-1073448620.html
Motorine büyük zam: Pompa fiyatlarına yansıdı
Motorine büyük zam: Pompa fiyatlarına yansıdı
Motorine 1 lira 7 kuruşluk zam geldi. Fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T08:05+0300
2023-07-12T08:05+0300
2023-07-12T08:05+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt zammı
kdv
katma değer vergisi (kdv)
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
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Dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında değişikliğe neden oluyor.Motorine 1 lira 7 kuruşluk zam geldi. Fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği gerçekleşmedi.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,37 liradan, benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230711/motorine-buyuk-zam-yolda-1073402763.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt zammı, kdv, katma değer vergisi (kdv), ötv, özel tüketim vergisi (ötv)
benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt zammı, kdv, katma değer vergisi (kdv), ötv, özel tüketim vergisi (ötv)
Motorine büyük zam: Pompa fiyatlarına yansıdı
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Motorine 1 lira 7 kuruşluk zam geldi. Fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.
Dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında değişikliğe neden oluyor.
Motorine 1 lira 7 kuruşluk zam geldi. Fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği gerçekleşmedi.
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,37 liradan, benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.