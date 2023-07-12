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Ka-52 Alligator ve AH-64 Apache saldırı helikopterlerinin karşılaştırılması
Ka-52 Alligator ve AH-64 Apache saldırı helikopterlerinin karşılaştırılması
Ukrayna'daki özel askeri operasyonda yaşanan gelişmeler, Batılı askeri donanımın Rus yapımı silahlardan daha üstün olmadığı gerçeğini ortaya çıkardı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
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Mesela Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne ait Ka-52 Alligator saldırı helikopteri, Ukrayna'daki performansıyla son derece güçlü ve çok etkili bir silah olduğunu kanıtladı. Sputnik, Ka-52 Alligator helikopteri ile 1984'te ABD ordusunun envanterine giren ve birkaç ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan AH-65 Apache saldırı helikopterinin teknik özelliklerini karşılaştıran bir infografik hazırladı.
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infografik, helikopter, ka-27 helikopteri, boeing ah-64 apache, rusya, ukrayna, инфографика
infografik, helikopter, ka-27 helikopteri, boeing ah-64 apache, rusya, ukrayna, инфографика

Ka-52 Alligator ve AH-64 Apache saldırı helikopterlerinin karşılaştırılması

19:46 12.07.2023
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Ukrayna'daki özel askeri operasyonda yaşanan gelişmeler, Batılı askeri donanımın Rus yapımı silahlardan daha üstün olmadığı gerçeğini ortaya çıkardı.
Mesela Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne ait Ka-52 Alligator saldırı helikopteri, Ukrayna'daki performansıyla son derece güçlü ve çok etkili bir silah olduğunu kanıtladı.

Sputnik, Ka-52 Alligator helikopteri ile 1984'te ABD ordusunun envanterine giren ve birkaç ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan AH-65 Apache saldırı helikopterinin teknik özelliklerini karşılaştıran bir infografik hazırladı.
İnfografik Ka-52 Alligator ve AH-64 Apache saldırı helikopterlerinin karşılaştırılması - Sputnik Türkiye
İnfografik Ka-52 Alligator ve AH-64 Apache saldırı helikopterlerinin karşılaştırılması - Sputnik Türkiye
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