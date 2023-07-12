https://sputniknews.com.tr/20230712/ka-52-alligator-ve-ah-64-apache-saldiri-helikopterlerinin-karsilastirilmasi--1073470161.html

Ka-52 Alligator ve AH-64 Apache saldırı helikopterlerinin karşılaştırılması

Ka-52 Alligator ve AH-64 Apache saldırı helikopterlerinin karşılaştırılması

Ukrayna'daki özel askeri operasyonda yaşanan gelişmeler, Batılı askeri donanımın Rus yapımı silahlardan daha üstün olmadığı gerçeğini ortaya çıkardı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T19:46+0300

2023-07-12T19:46+0300

2023-07-12T19:46+0300

multimedya

infografik

helikopter

ka-27 helikopteri

boeing ah-64 apache

rusya

ukrayna

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Mesela Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne ait Ka-52 Alligator saldırı helikopteri, Ukrayna'daki performansıyla son derece güçlü ve çok etkili bir silah olduğunu kanıtladı. Sputnik, Ka-52 Alligator helikopteri ile 1984'te ABD ordusunun envanterine giren ve birkaç ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan AH-65 Apache saldırı helikopterinin teknik özelliklerini karşılaştıran bir infografik hazırladı.

rusya

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infografik, helikopter, ka-27 helikopteri, boeing ah-64 apache, rusya, ukrayna, инфографика