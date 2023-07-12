https://sputniknews.com.tr/20230712/iran-kuveytte-mahkum-olan-11-vatandasinin-iade-edildigini-duyurdu-1073445134.html
İran, Kuveyt’te mahkum olan 11 vatandaşının iade edildiğini duyurdu
İran, Kuveyt’te mahkum olan 11 vatandaşının iade edildiğini duyurdu
Kuveyt’te cezaevinde bulunan İranlı 11 mahkumun, adli işbirliği anlaşması çerçevesinde iade edildiği bildirildi. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T02:02+0300
2023-07-12T02:02+0300
2023-07-12T02:02+0300
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İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Kuveyt'te tutuklu bulunan 11 İranlı, iki ülke arasındaki hükümlülerin nakline ilişkin anlaşma kapsamında bırakıldı.İade edilen kişilerin salı gecesi İran'a nakledildiği belirtildi.Söz konusu kişilerin hangi suçlardan mahkum olduğuna, ne zamandan beri Kuveyt’te tutulduğuna ve cezalarını İran’da çekip çekmeyeceklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230314/iran-ve-kuveyt-deniz-sinirinin-belirlenmesi-icin-muzakere-yapiyor-1068213332.html
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İran, Kuveyt’te mahkum olan 11 vatandaşının iade edildiğini duyurdu
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Kuveyt’te cezaevinde bulunan İranlı 11 mahkumun, adli işbirliği anlaşması çerçevesinde iade edildiği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Kuveyt'te tutuklu bulunan 11 İranlı, iki ülke arasındaki hükümlülerin nakline ilişkin anlaşma kapsamında bırakıldı.
İade edilen kişilerin salı gecesi İran'a nakledildiği belirtildi.
Söz konusu kişilerin hangi suçlardan mahkum olduğuna, ne zamandan beri Kuveyt’te tutulduğuna ve cezalarını İran’da çekip çekmeyeceklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.