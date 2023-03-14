https://sputniknews.com.tr/20230314/iran-ve-kuveyt-deniz-sinirinin-belirlenmesi-icin-muzakere-yapiyor-1068213332.html

İran ve Kuveyt deniz sınırının belirlenmesi için müzakere yapıyor

İran ve Kuveyt deniz sınırının belirlenmesi için müzakere yapıyor

İran ve Kuveyt'in, deniz sınırlarının belirlenmesi için görüşmeler yaptığı belirtildi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T05:17+0300

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sınır

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müzakere

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Kuveyt resmi haber ajansı Kuna'nın haberine göre, İran ve Kuveyt'in ortak hukuk komisyonu İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.Görüşmelerde, Kuveyt tarafına Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mansur el-Uteybi, İran tarafına Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Rıza Necefi başkanlık etti.İki ülke arasındaki deniz sınırlarının çizilmesi konusunun ele alındığı görüşmede, bu konunun uluslararası hukuk kurallarına uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurgulandı.Uteybi ayrıca, iki ülke siyasi danışma oturumu sırasında İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi imkanlarını ele aldı.Söz konusu sınır çizimi görüşmelerinin, Suudi Arabistan ile İran arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından birkaç gün sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

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iran, kuveyt, sınır, deniz, görüşme, müzakere