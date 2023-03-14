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https://sputniknews.com.tr/20230314/iran-ve-kuveyt-deniz-sinirinin-belirlenmesi-icin-muzakere-yapiyor-1068213332.html
İran ve Kuveyt deniz sınırının belirlenmesi için müzakere yapıyor
İran ve Kuveyt deniz sınırının belirlenmesi için müzakere yapıyor
İran ve Kuveyt'in, deniz sınırlarının belirlenmesi için görüşmeler yaptığı belirtildi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T05:17+0300
2023-03-14T05:17+0300
dünya
iran
kuveyt
sınır
deniz
görüşme
müzakere
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Kuveyt resmi haber ajansı Kuna'nın haberine göre, İran ve Kuveyt'in ortak hukuk komisyonu İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.Görüşmelerde, Kuveyt tarafına Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mansur el-Uteybi, İran tarafına Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Rıza Necefi başkanlık etti.İki ülke arasındaki deniz sınırlarının çizilmesi konusunun ele alındığı görüşmede, bu konunun uluslararası hukuk kurallarına uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurgulandı.Uteybi ayrıca, iki ülke siyasi danışma oturumu sırasında İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi imkanlarını ele aldı.Söz konusu sınır çizimi görüşmelerinin, Suudi Arabistan ile İran arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından birkaç gün sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230313/lavrov-ve-abdullahiyan-telefonda-gorustu-rusya-ve-iran-arasindaki-ticari-rekorlara-vurgu-yapildi-1068206113.html
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iran, kuveyt, sınır, deniz, görüşme, müzakere
iran, kuveyt, sınır, deniz, görüşme, müzakere

İran ve Kuveyt deniz sınırının belirlenmesi için müzakere yapıyor

05:17 14.03.2023
© ABD DonanmasıABD Donanması, İran Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) bağlı sürat botlarının Basra Körfezi'nde ABD savaş gemilerini taciz ettiğini açıkladı. 
ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) bağlı sürat botlarının Basra Körfezi'nde ABD savaş gemilerini taciz ettiğini açıkladı.  - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© ABD Donanması
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İran ve Kuveyt'in, deniz sınırlarının belirlenmesi için görüşmeler yaptığı belirtildi.
Kuveyt resmi haber ajansı Kuna'nın haberine göre, İran ve Kuveyt'in ortak hukuk komisyonu İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.
Görüşmelerde, Kuveyt tarafına Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mansur el-Uteybi, İran tarafına Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Rıza Necefi başkanlık etti.
İki ülke arasındaki deniz sınırlarının çizilmesi konusunun ele alındığı görüşmede, bu konunun uluslararası hukuk kurallarına uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurgulandı.
Uteybi ayrıca, iki ülke siyasi danışma oturumu sırasında İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi imkanlarını ele aldı.
Söz konusu sınır çizimi görüşmelerinin, Suudi Arabistan ile İran arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından birkaç gün sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
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