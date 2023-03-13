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Lavrov ve Abdullahiyan telefonda görüştü: Rusya ve İran arasındaki ticari rekorlara vurgu yapıldı
Lavrov ve Abdullahiyan telefonda görüştü: Rusya ve İran arasındaki ticari rekorlara vurgu yapıldı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan’ın, bugünkü telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ticarette elde edilen rakamlardan... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T22:29+0300
2023-03-13T22:29+0300
dünya
iran
rusya
hüseyin emir abdullahiyan
sergey lavrov
telefon görüşmesi
ticaret
rekor
ortadoğu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Emir Abdullahiyan arasında bugün telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi.Açıklamada, “Görüşmede, ikili gündemdeki bazı konular ele alındı. Taraflar, Rusya ve İran arasındaki çok yönlü işbirliğinin gelişimindeki olumlu dinamiklerin güçlendiğini kaydetti. Ülkelerimize yönelik tek taraflı gayrimeşru yaptırımlara rağmen ticarette ulaşılan rekor düzeylerden duyulan memnuniyet dile getirildi” ifadesi kullanıldı.Bakanlar, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.
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iran, rusya, hüseyin emir abdullahiyan, sergey lavrov, telefon görüşmesi, ticaret, rekor, ortadoğu
iran, rusya, hüseyin emir abdullahiyan, sergey lavrov, telefon görüşmesi, ticaret, rekor, ortadoğu

Lavrov ve Abdullahiyan telefonda görüştü: Rusya ve İran arasındaki ticari rekorlara vurgu yapıldı

22:29 13.03.2023
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan’ın, bugünkü telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ticarette elde edilen rakamlardan duydukları memnuniyeti dile getirdikleri belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Emir Abdullahiyan arasında bugün telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi.
Açıklamada, “Görüşmede, ikili gündemdeki bazı konular ele alındı. Taraflar, Rusya ve İran arasındaki çok yönlü işbirliğinin gelişimindeki olumlu dinamiklerin güçlendiğini kaydetti. Ülkelerimize yönelik tek taraflı gayrimeşru yaptırımlara rağmen ticarette ulaşılan rekor düzeylerden duyulan memnuniyet dile getirildi” ifadesi kullanıldı.
Bakanlar, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.
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