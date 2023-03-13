https://sputniknews.com.tr/20230313/lukasenko-ve-reisi-2023-2026-isbirligi-yol-haritasini-imzaladilar-1068199008.html

Lukaşenko ve Reisi, 2023-2026 İşbirliği Yol Haritasını imzaladılar

Lukaşenko ve Reisi, 2023-2026 İşbirliği Yol Haritasını imzaladılar

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi, 2023-2026 dönemi için iki ülke arasında kapsamlı işbirliği için bir yol haritasını... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T18:04+0300

2023-03-13T18:04+0300

2023-03-13T18:05+0300

dünya

aleksandr lukaşenko

ibrahim reisi

iran

belarus

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Belarus lideri Lukaşenko ve İran Cumhurbaşkanı Reisi 2023-2026 İşbirliği Yol Haritasını imza attılar.Belarus devlet haber ajansı BelTA’nın haberinde, “Yol haritası, Belarus ve İran arasında siyaset, ekonomi, konsolosluk, bilim, teknik, eğitim, kültür, sanat, medya ve turizm alanlarında kapsamlı işbirliğini öngörüyor” ifadesine yer verildi.Lukaşenko, Reisi’yle görüşmenin ardından, iki ülkenin işbirliğinde yeni aşamaya geçmeye hazır olduğunu kaydederek, “Bu işbirliğinin özelliği en yüksek verimlilik olacak. Bunu söylememe, şu ana kadar varılan anlaşmalar izin veriyor” diye konuştu.İran’a üçüncü ziyareti olduğunu söyleyen Belarus lideri, “Her ziyaretimde, İran halkının dış baskıya, yabancı iradenin dayatılmasına ne kadar ısrarla direndiğini, her şeye rağmen modern teknolojiler ve nükleer enerji alanını geliştirdiğini gözlemliyorum” dedi.Lukaşenko, “Belarus ve İran, çabalarını gerçekten birleştirirse birbirlerine çok faydalı olabilirler” diye ekledi.

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aleksandr lukaşenko, ibrahim reisi, iran, belarus