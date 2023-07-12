https://sputniknews.com.tr/20230712/ingiltereden-ukrayna-itirafi--1073463492.html

İngiltere'den Ukrayna itirafı

İngiltere'den Ukrayna itirafı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Londra ve müttefiklerin çatışma başlamadan önce Ukrayna'nın askeri kapasitesini geliştirmeye başladıklarını itiraf etti. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T14:25+0300

2023-07-12T14:25+0300

2023-07-12T14:47+0300

ukrayna krizi

ingiltere

ben wallace

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İngiltere Savunma Ben Wallace, Ukrayna ihtilafına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Wallace, Londra yönetiminin henüz çatışmalar başlamadan Ukrayna'nın askeri kapasitesini geliştirmeye yönelik adımlar attığını söyledi. İngiliz Bakan, "Eninde sonunda Ukrayna'nın NATO'ya katılacağı kabul ediliyor. Ayrıca zaten, 2022 Şubat'ında çatışmalar başlamadan önce İngiltere, İsveç, Kanada ve ABD, Ukrayna'ya askeri kapasitesini geliştirmek için yatırım yapıyordu" dedi

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