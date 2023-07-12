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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230712/ingiltereden-ukrayna-itirafi--1073463492.html
İngiltere'den Ukrayna itirafı
İngiltere'den Ukrayna itirafı
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Londra ve müttefiklerin çatışma başlamadan önce Ukrayna'nın askeri kapasitesini geliştirmeye başladıklarını itiraf etti. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T14:25+0300
2023-07-12T14:47+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ben wallace
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İngiltere Savunma Ben Wallace, Ukrayna ihtilafına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Wallace, Londra yönetiminin henüz çatışmalar başlamadan Ukrayna'nın askeri kapasitesini geliştirmeye yönelik adımlar attığını söyledi. İngiliz Bakan, "Eninde sonunda Ukrayna'nın NATO'ya katılacağı kabul ediliyor. Ayrıca zaten, 2022 Şubat'ında çatışmalar başlamadan önce İngiltere, İsveç, Kanada ve ABD, Ukrayna'ya askeri kapasitesini geliştirmek için yatırım yapıyordu" dedi
https://sputniknews.com.tr/20230711/fransiz-basini-fransiz-yapimi-uzun-menzilli-fuzeler-ukraynada-1073439049.html
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ingiltere, ben wallace
ingiltere, ben wallace

İngiltere'den Ukrayna itirafı

14:25 12.07.2023 (güncellendi: 14:47 12.07.2023)
© AP Photo / Roman ChopUkrayna askeri
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Roman Chop
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Londra ve müttefiklerin çatışma başlamadan önce Ukrayna'nın askeri kapasitesini geliştirmeye başladıklarını itiraf etti.
İngiltere Savunma Ben Wallace, Ukrayna ihtilafına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Wallace, Londra yönetiminin henüz çatışmalar başlamadan Ukrayna'nın askeri kapasitesini geliştirmeye yönelik adımlar attığını söyledi.
İngiliz Bakan, "Eninde sonunda Ukrayna'nın NATO'ya katılacağı kabul ediliyor. Ayrıca zaten, 2022 Şubat'ında çatışmalar başlamadan önce İngiltere, İsveç, Kanada ve ABD, Ukrayna'ya askeri kapasitesini geliştirmek için yatırım yapıyordu" dedi
Ukrayna- Füze - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
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