https://sputniknews.com.tr/20230712/ingiltereden-ukrayna-itirafi--1073463492.html
İngiltere'den Ukrayna itirafı
İngiltere'den Ukrayna itirafı
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Londra ve müttefiklerin çatışma başlamadan önce Ukrayna'nın askeri kapasitesini geliştirmeye başladıklarını itiraf etti. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T14:25+0300
2023-07-12T14:25+0300
2023-07-12T14:47+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ben wallace
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İngiltere Savunma Ben Wallace, Ukrayna ihtilafına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Wallace, Londra yönetiminin henüz çatışmalar başlamadan Ukrayna'nın askeri kapasitesini geliştirmeye yönelik adımlar attığını söyledi. İngiliz Bakan, "Eninde sonunda Ukrayna'nın NATO'ya katılacağı kabul ediliyor. Ayrıca zaten, 2022 Şubat'ında çatışmalar başlamadan önce İngiltere, İsveç, Kanada ve ABD, Ukrayna'ya askeri kapasitesini geliştirmek için yatırım yapıyordu" dedi
https://sputniknews.com.tr/20230711/fransiz-basini-fransiz-yapimi-uzun-menzilli-fuzeler-ukraynada-1073439049.html
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ingiltere, ben wallace
İngiltere'den Ukrayna itirafı
14:25 12.07.2023 (güncellendi: 14:47 12.07.2023) Abone ol
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Londra ve müttefiklerin çatışma başlamadan önce Ukrayna'nın askeri kapasitesini geliştirmeye başladıklarını itiraf etti.
İngiltere Savunma Ben Wallace, Ukrayna ihtilafına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Wallace, Londra yönetiminin henüz çatışmalar başlamadan Ukrayna'nın askeri kapasitesini geliştirmeye yönelik adımlar attığını söyledi.
İngiliz Bakan, "Eninde sonunda Ukrayna'nın NATO'ya katılacağı kabul ediliyor. Ayrıca zaten, 2022 Şubat'ında çatışmalar başlamadan önce İngiltere, İsveç, Kanada ve ABD, Ukrayna'ya askeri kapasitesini geliştirmek için yatırım yapıyordu" dedi