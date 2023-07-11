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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230711/fransiz-basini-fransiz-yapimi-uzun-menzilli-fuzeler-ukraynada-1073439049.html
Fransız basını: Fransız yapımı uzun menzilli füzeler Ukrayna'da
Fransız basını: Fransız yapımı uzun menzilli füzeler Ukrayna'da
Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre Fransa, Ukrayna’ya uzun menzilli Scalp seyir füzeleri teslim etti. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T22:11+0300
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ukrayna krizi
fransa
ukrayna
füze
askeri yardım
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AFP’nin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Fransız yapımı uzun menzilli Scalp seyir füzeleri Ukrayna’ya teslim edildi.Ajansa verdiği demeçte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün NATO zirvesi öncesinde Ukrayna’ya söz konusu füzelerin teslim edileceği açıklamasını hatırlatan askeri yetkili, “İlk füzeler Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla eş zamanlı olarak teslim edildi” diye konuştu.Nakledilen mühimmatın miktarını ‘önemli’ olarak nitelendiren kaynak, füzelerin ‘Batılı olmayan askeri uçaklarla entegre edileceğini’ ifade etti.Yetkili ayrıca Paris’in füzelerin tedarikini gerginliği tırmandıran bir etken olarak görmediğini vurguladı.Haberde ayrıca Kiev’in Paris’e Scalp füzelerinin sadece Ukrayna’nın ‘uluslararası ‘uluslararası olarak tanınan sınırları’ içinde kullanılacağına dair güvence verdiği iddia ediliyor.Reuters’in açıkladığı verilere göre, toplam olarak 50 adet füzenin tedariki söz konusu.
https://sputniknews.com.tr/20230711/macron-ukraynaya-uzun-menzilli-fuze-tedarik-etmeye-karar-verdik-1073413592.html
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fransa, ukrayna, füze, askeri yardım
fransa, ukrayna, füze, askeri yardım

Fransız basını: Fransız yapımı uzun menzilli füzeler Ukrayna'da

22:11 11.07.2023
© AFP 2023 / SERGEY SHESTAKUkrayna- Füze
Ukrayna- Füze - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / SERGEY SHESTAK
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Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre Fransa, Ukrayna’ya uzun menzilli Scalp seyir füzeleri teslim etti.
AFP’nin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Fransız yapımı uzun menzilli Scalp seyir füzeleri Ukrayna’ya teslim edildi.
Ajansa verdiği demeçte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün NATO zirvesi öncesinde Ukrayna’ya söz konusu füzelerin teslim edileceği açıklamasını hatırlatan askeri yetkili, “İlk füzeler Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla eş zamanlı olarak teslim edildi” diye konuştu.
Nakledilen mühimmatın miktarını ‘önemli’ olarak nitelendiren kaynak, füzelerin ‘Batılı olmayan askeri uçaklarla entegre edileceğini’ ifade etti.
Yetkili ayrıca Paris’in füzelerin tedarikini gerginliği tırmandıran bir etken olarak görmediğini vurguladı.
Haberde ayrıca Kiev’in Paris’e Scalp füzelerinin sadece Ukrayna’nın ‘uluslararası ‘uluslararası olarak tanınan sınırları’ içinde kullanılacağına dair güvence verdiği iddia ediliyor.
Reuters’in açıkladığı verilere göre, toplam olarak 50 adet füzenin tedariki söz konusu.
Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
DÜNYA
Macron: Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarik etmeye karar verdik
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