https://sputniknews.com.tr/20230711/fransiz-basini-fransiz-yapimi-uzun-menzilli-fuzeler-ukraynada-1073439049.html

Fransız basını: Fransız yapımı uzun menzilli füzeler Ukrayna'da

Fransız basını: Fransız yapımı uzun menzilli füzeler Ukrayna'da

Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre Fransa, Ukrayna’ya uzun menzilli Scalp seyir füzeleri teslim etti. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T22:11+0300

2023-07-11T22:11+0300

2023-07-11T22:11+0300

ukrayna krizi

fransa

ukrayna

füze

askeri yardım

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AFP’nin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Fransız yapımı uzun menzilli Scalp seyir füzeleri Ukrayna’ya teslim edildi.Ajansa verdiği demeçte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün NATO zirvesi öncesinde Ukrayna’ya söz konusu füzelerin teslim edileceği açıklamasını hatırlatan askeri yetkili, “İlk füzeler Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla eş zamanlı olarak teslim edildi” diye konuştu.Nakledilen mühimmatın miktarını ‘önemli’ olarak nitelendiren kaynak, füzelerin ‘Batılı olmayan askeri uçaklarla entegre edileceğini’ ifade etti.Yetkili ayrıca Paris’in füzelerin tedarikini gerginliği tırmandıran bir etken olarak görmediğini vurguladı.Haberde ayrıca Kiev’in Paris’e Scalp füzelerinin sadece Ukrayna’nın ‘uluslararası ‘uluslararası olarak tanınan sınırları’ içinde kullanılacağına dair güvence verdiği iddia ediliyor.Reuters’in açıkladığı verilere göre, toplam olarak 50 adet füzenin tedariki söz konusu.

https://sputniknews.com.tr/20230711/macron-ukraynaya-uzun-menzilli-fuze-tedarik-etmeye-karar-verdik-1073413592.html

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