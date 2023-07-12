https://sputniknews.com.tr/20230712/bm-genel-sekreter-sozcusu-guterres-putine-tahil-anlasmasiyla-ilgili-bir-mektup-gonderdi-1073479632.html

BM Genel Sekreter Sözcüsü: Guterres, Putin'e tahıl anlaşmasıyla ilgili bir mektup gönderdi

BM Genel Sekreter Sözcüsü: Guterres, Putin'e tahıl anlaşmasıyla ilgili bir mektup gönderdi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Guterres’in Putin'e tahıl anlaşmasını uzatmayı öneren bir mektup gönderdiğini açıkladı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T22:13+0300

2023-07-12T22:13+0300

2023-07-12T22:13+0300

dünya

tahıl anlaşması

rusya

birleşmiş milletler (bm)

vladimir putin

antonio guterres

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin Vladimir Putin'e bir mektup gönderdiğini söyledi.Dujarric, "Bu konuda devam eden çabalarının bir parçası olarak Genel Sekreter, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Mutabakat Zaptı'nın daha fazla uygulanmasını mevcut Karadeniz Girişiminin sürdürülmesi ihtiyacıyla uyumlu hale getirmeyi amaçlayan önerinin olduğu bir mektup gönderdi” dedi.Sözcü, Guterres’in Rus bankası Rosselhozbank’ın operasyonlarının önündeki engellerin kaldırılması ve Ukrayna tahılının Karadeniz yoluyla ihracatına devam edilmesini sağlamayı önerdiğini belirtti.Dujarric ayrıca, Guterres'in Moskova ile temaslara hazır olduğunu da sözlerine ekledi.‘Guterres, Rus bankasının yan kuruluşu SWIFT'e bağlanana kadar tahıl anlaşmasını uzatmayı önerdi’Reuters’in müzakerelere yakın kaynaklara atıfla aktardığı üzere BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektupta Karadeniz Tahıl Girişimi’nin süresini en azından AB’nin Rus bankasının yan kuruluşunu SWIFT sistemine bağlayana kadar birkaç ay uzatmayı önerdi.Ajansın haberinde, “BM Genel Sekreteri, Putin’e Karadeniz tahıl anlaşmasının süresini, AB’nin (Rus bankasının) yan kuruluşunu SWIFT sistemine bağlayana kadar birkaç aylığına uzatılmasına izin vermesini önerdi” ifadelerine yer verildi.Reuters’e konuşan kaynaklar ayrıca AB'nin Rus Tarım Bankası’nın (Rosselhozbank) yan kuruluşunu gıda ve gübre konularındaki parasal işlemler için SWIFT'e bağlamayı değerlendirdiğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230712/cumhurbaskani-erdogan-tahil-koridoru-gorusmeleri-suruyor-1073469095.html

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tahıl anlaşması, rusya, birleşmiş milletler (bm), vladimir putin, antonio guterres