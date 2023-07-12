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https://sputniknews.com.tr/20230712/bm-genel-sekreter-sozcusu-guterres-putine-tahil-anlasmasiyla-ilgili-bir-mektup-gonderdi-1073479632.html
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Guterres, Putin'e tahıl anlaşmasıyla ilgili bir mektup gönderdi
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Guterres, Putin'e tahıl anlaşmasıyla ilgili bir mektup gönderdi
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Guterres’in Putin'e tahıl anlaşmasını uzatmayı öneren bir mektup gönderdiğini açıkladı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T22:13+0300
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dünya
tahıl anlaşması
rusya
birleşmiş milletler (bm)
vladimir putin
antonio guterres
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin Vladimir Putin'e bir mektup gönderdiğini söyledi.Dujarric, "Bu konuda devam eden çabalarının bir parçası olarak Genel Sekreter, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Mutabakat Zaptı'nın daha fazla uygulanmasını mevcut Karadeniz Girişiminin sürdürülmesi ihtiyacıyla uyumlu hale getirmeyi amaçlayan önerinin olduğu bir mektup gönderdi” dedi.Sözcü, Guterres’in Rus bankası Rosselhozbank’ın operasyonlarının önündeki engellerin kaldırılması ve Ukrayna tahılının Karadeniz yoluyla ihracatına devam edilmesini sağlamayı önerdiğini belirtti.Dujarric ayrıca, Guterres'in Moskova ile temaslara hazır olduğunu da sözlerine ekledi.‘Guterres, Rus bankasının yan kuruluşu SWIFT'e bağlanana kadar tahıl anlaşmasını uzatmayı önerdi’Reuters’in müzakerelere yakın kaynaklara atıfla aktardığı üzere BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektupta Karadeniz Tahıl Girişimi’nin süresini en azından AB’nin Rus bankasının yan kuruluşunu SWIFT sistemine bağlayana kadar birkaç ay uzatmayı önerdi.Ajansın haberinde, “BM Genel Sekreteri, Putin’e Karadeniz tahıl anlaşmasının süresini, AB’nin (Rus bankasının) yan kuruluşunu SWIFT sistemine bağlayana kadar birkaç aylığına uzatılmasına izin vermesini önerdi” ifadelerine yer verildi.Reuters’e konuşan kaynaklar ayrıca AB'nin Rus Tarım Bankası’nın (Rosselhozbank) yan kuruluşunu gıda ve gübre konularındaki parasal işlemler için SWIFT'e bağlamayı değerlendirdiğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230712/cumhurbaskani-erdogan-tahil-koridoru-gorusmeleri-suruyor-1073469095.html
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tahıl anlaşması, rusya, birleşmiş milletler (bm), vladimir putin, antonio guterres
tahıl anlaşması, rusya, birleşmiş milletler (bm), vladimir putin, antonio guterres

BM Genel Sekreter Sözcüsü: Guterres, Putin'e tahıl anlaşmasıyla ilgili bir mektup gönderdi

22:13 12.07.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinBM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Guterres’in Putin'e tahıl anlaşmasını uzatmayı öneren bir mektup gönderdiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin Vladimir Putin'e bir mektup gönderdiğini söyledi.
Dujarric, "Bu konuda devam eden çabalarının bir parçası olarak Genel Sekreter, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Mutabakat Zaptı'nın daha fazla uygulanmasını mevcut Karadeniz Girişiminin sürdürülmesi ihtiyacıyla uyumlu hale getirmeyi amaçlayan önerinin olduğu bir mektup gönderdi” dedi.
Sözcü, Guterres’in Rus bankası Rosselhozbank’ın operasyonlarının önündeki engellerin kaldırılması ve Ukrayna tahılının Karadeniz yoluyla ihracatına devam edilmesini sağlamayı önerdiğini belirtti.
Dujarric ayrıca, Guterres'in Moskova ile temaslara hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

‘Guterres, Rus bankasının yan kuruluşu SWIFT'e bağlanana kadar tahıl anlaşmasını uzatmayı önerdi’

Reuters’in müzakerelere yakın kaynaklara atıfla aktardığı üzere BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı mektupta Karadeniz Tahıl Girişimi’nin süresini en azından AB’nin Rus bankasının yan kuruluşunu SWIFT sistemine bağlayana kadar birkaç ay uzatmayı önerdi.
Ajansın haberinde, “BM Genel Sekreteri, Putin’e Karadeniz tahıl anlaşmasının süresini, AB’nin (Rus bankasının) yan kuruluşunu SWIFT sistemine bağlayana kadar birkaç aylığına uzatılmasına izin vermesini önerdi” ifadelerine yer verildi.
Reuters’e konuşan kaynaklar ayrıca AB'nin Rus Tarım Bankası’nın (Rosselhozbank) yan kuruluşunu gıda ve gübre konularındaki parasal işlemler için SWIFT'e bağlamayı değerlendirdiğini sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
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