https://sputniknews.com.tr/20230712/barcelona-baskani-laportadan-arda-guler-itirafi-transfer-savasina-girmedik-cunku-1073462325.html
Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler itirafı: 'Transfer savaşına girmedik çünkü...'
Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler itirafı: 'Transfer savaşına girmedik çünkü...'
Barcelona Başkanı Laporta, Arda Güler'in transfer sürecine dair, "Biz transfer savaşına girmedik çünkü bu yarışa girmeden bu parayla alabileceğimiz çok oyuncu... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T14:04+0300
2023-07-12T14:04+0300
2023-07-12T14:04+0300
spor
arda güler
fenerbahçe
barcelona
real madrid
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/10/1048067873_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ffd703eb8a4a2d6379a9a09f93c3a960.jpg
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler'in transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.'Fenerbahçe ile anlaşmıştık'Spor Arena'nın Mundo Deportivo'dan aktardığına göre, Arda Güler'le anlaştıklarını belirten Laporta, şunları kaydetti:"Hem Arda Güler hem de Fenerbahçe ile anlaşmıştık ve 17.5 milyon euro vermeye hazırdık. Real Madrid devreye girdi ve çok daha fazla para ödeyerek oyuncuyu aldı. Biz transfer savaşına girmedik çünkü bu yarışa girmeden bu parayla alabileceğimiz çok oyuncu olduğunu düşündük."
https://sputniknews.com.tr/20230706/arda-gulerin-babasindan-real-madrid-paylasimi-cocuklar-duymasin-dizisinden-bir-sahne-ile-duyurdu-1073224864.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/10/1048067873_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d563b86e0fffd81d9d857c20394eb457.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arda güler, fenerbahçe, barcelona, real madrid
arda güler, fenerbahçe, barcelona, real madrid
Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler itirafı: 'Transfer savaşına girmedik çünkü...'
Abone ol
Barcelona Başkanı Laporta, Arda Güler'in transfer sürecine dair, "Biz transfer savaşına girmedik çünkü bu yarışa girmeden bu parayla alabileceğimiz çok oyuncu olduğunu düşündük" dedi.
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler'in transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.
'Fenerbahçe ile anlaşmıştık'
Spor Arena'nın Mundo Deportivo'dan aktardığına göre, Arda Güler'le anlaştıklarını belirten Laporta, şunları kaydetti:
"Hem Arda Güler hem de Fenerbahçe ile anlaşmıştık ve 17.5 milyon euro vermeye hazırdık. Real Madrid devreye girdi ve çok daha fazla para ödeyerek oyuncuyu aldı. Biz transfer savaşına girmedik çünkü bu yarışa girmeden bu parayla alabileceğimiz çok oyuncu olduğunu düşündük."