https://sputniknews.com.tr/20230712/barcelona-baskani-laportadan-arda-guler-itirafi-transfer-savasina-girmedik-cunku-1073462325.html

Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler itirafı: 'Transfer savaşına girmedik çünkü...'

Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler itirafı: 'Transfer savaşına girmedik çünkü...'

Barcelona Başkanı Laporta, Arda Güler'in transfer sürecine dair, "Biz transfer savaşına girmedik çünkü bu yarışa girmeden bu parayla alabileceğimiz çok oyuncu... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T14:04+0300

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spor

arda güler

fenerbahçe

barcelona

real madrid

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Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler'in transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.'Fenerbahçe ile anlaşmıştık'Spor Arena'nın Mundo Deportivo'dan aktardığına göre, Arda Güler'le anlaştıklarını belirten Laporta, şunları kaydetti:"Hem Arda Güler hem de Fenerbahçe ile anlaşmıştık ve 17.5 milyon euro vermeye hazırdık. Real Madrid devreye girdi ve çok daha fazla para ödeyerek oyuncuyu aldı. Biz transfer savaşına girmedik çünkü bu yarışa girmeden bu parayla alabileceğimiz çok oyuncu olduğunu düşündük."

https://sputniknews.com.tr/20230706/arda-gulerin-babasindan-real-madrid-paylasimi-cocuklar-duymasin-dizisinden-bir-sahne-ile-duyurdu-1073224864.html

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arda güler, fenerbahçe, barcelona, real madrid