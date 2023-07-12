ABD'li milyarderin yılda 2 milyon dolarlık gençleşme projesi: Aylık 100 bin dolarlık kısmı çöp çıktı
16:02 12.07.2023 (güncellendi: 16:03 12.07.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Zero@bryan_johnsonBryan Johnson ile oğlu Talmage'ın kan takası tedavisiyle ilgili paylaşılan bir görüntü
© Fotoğraf : Twitter/Zero@bryan_johnson
18 yaşındaki fiziksel durumuna geri dönmek için yılda 2 milyon dolar harcayan 45 yaşındaki Bryan Johnson, 17 yaşındaki oğlunun kanını kendisine enjekte etme 'tedavisinden', hiçbir işe yaramadığının ortaya çıkması üzerine vazgeçti.
ABD'li ünlü teknolojik girişimci ve yatırımcı Bryan Johnson, 13 Ekim 2021'de duyurduğu gençleşmek için yol haritası projesinde (Project Blueprint) değişikliğe gittiğini açıkladı. Kendisine teknoloji temelli biyolojik deneyler uygulayan 45 yaşındaki milyarder, 17 yaşındaki oğlunun kanını kendisine enjekte etme 'tedavisini', hiçbir işe yaramadığı için yaşlanma karşıtı işlemlerden çıkardığını duyurdu.
18 yaşındaki fiziksel durumuna geri dönebilmek için kendisine vücudundaki organların biyolojik yaşını ölçmeyi ve maksimum düzeyde tersine çevirmeyi hedefleyen bir proje tatbik eden Bryan Johnson, bu amaçla iki ay önce 17 yaşındaki oğlu Talmage ve 70 yaşındaki babası Richard'ı üç kuşak kan takası 'tedavisine' soktu.
https://t.co/oxi1IKDGz9— Zero (@bryan_johnson) May 22, 2023
📸Magdalena Wosinska
Eksantrik milyarder, geçen hafta kendisi, oğlu ve babasından bir litre kan alındığını tweetledi. Talmage'ın plazması Johnson'ın damarlarına, Johnson'ın plazması da Richard'a enjekte edildi. Ancak görüntüleme ve biyobelirteç testleri, Johnson'ın oğluyla yaptığı kan alışverişinin hiçbir yararı olmadığını gösterdi.
Johnson, "Genç plazma değişimi, biyolojik olarak daha yaşlı popülasyonlar veya belirli koşullar için faydalı olabilir. Benim durumumda, mevcut müdahalelerimin üstüne bir fayda sağlamıyor. Alternatif plazma değişimi yöntemleri veya genç plazma fraksiyonları umut vaat ediyor" açıklamasını getirdi. Babası Richard'ın Project Blueprint adlı deneyden elde ettiği sonuçların hala beklemede olduğunu söyledi.
Billionaire biohacking tech guru, 45, who injected his teen son's BLOOD in a bizarre quest to stay young reveals he's removed the treatment from his 100k-a-month anti-aging protocol because 'it doesn't work'— MSM is Pravda (@RitchieJodi) July 11, 2023
via https://t.co/ukePCFr1gS https://t.co/ySCqZ3dePq
Serveti geliştirdiği Braintree Payment Solutions isimli çevirmiçi ödeme sistemini 2013 yılında e-ticaret devi EBay'a 800 milyon dolara satmasına dayanan Johnson, biyolojik olarak 18 yaşına geri dönmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor. Üçlü kan takası işleminin maliyeti aylık 100 bin dolar olarak hesaplanıyor.
Kanını, kalbini, karaciğerini, böbreklerini, beynini, kan damarlarını ve cinsel sağlığını rutin olarak ölçen 30'dan fazla doktordan oluşan bir ekibi olan Johnson'ın tuhaf rutini, günde 80 vitamin ve mineral, ayda 70 kilo püre sebzeyi tüketmeyi, günde 1977 kalorilik sıkı bir diyet uygulamayı ve 25 farklı egzersizle bir saat çalışmayı içeriyor.
Proje kapsamında bugüne dek bağırsaklarının içinin 33 binden fazla fotoğrafını çektiren teknoloji gurusu, artık 37 yaşındaki birinin kalbine, 28 yaşındaki bir cilde ve 18 yaşının zindeliğine sahip olduğunu iddia ediyor.
Daha önce DailyMail.com'a "Şu anda ölmek gibi bir planım yok" demiş olan Johnson'a göre ebedi gençlik arayışı, üç çocuğunun annesiyle karmaşık bir boşanmanın ardından, kendini normalden 60 kilo fazla, intihar düşüncelerine sahip olma noktasına kadar depresif ve şiddetli ruh hali değişimlerinden mustarip bulduğunda başladı:
'"Akşam Bryan'ı dediğim başka bir Bryan vardı. Hiç sektirmeden saat 19.00'da ortaya çıkardı. 'Hey, harika bir gün geçirdin, neden bu gece kutlayıp pizza ve kurabiye yemiyorsun, nasılsa yarın gerçekten çok çalışacağız' derdi. Ondan sonra şişman, doğru düzgün uyumamış, depresif uyanırdım."
"İçimdeki o iblisi çıkarmak yıllarımı aldı. Onu nasıl tanıyacağımı öğrendim ve dedim ki: 'Teşekkürler Akşam Bryan'ı, ama bu olmayacak. Çok fazla yediğimizde ne olduğunu biliyoruz ve kendimizi iyi hissetmiyoruz, o yüzden hayır'."
Johnson, projesinin esin kaynağının, kemirgenler üzerinde yapılan testlerin yaşlı farelerin daha genç farelerden alınan kanla aşılandığında gençleştiğini göstermesi olduğunu söylüyor. Ancak, bu, hiçbir zaman insanlarda bilimsel olarak test edilmedi.
2019'da ABD'nin Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), tüketicilere, gençlerden alınan plazma infüzyonlarının yaşlanma veya bunama, Parkinson hastalığı, multipl skleroz ve kalp hastalığı gibi yaşa bağlı rahatsızlıklara karşı 'kanıtlanmış klinik fayda sağlamadığını' belirten uyarı yayımladı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Genç donörlerden alınan plazma kullanılarak yapılan tedaviler, bir ürünün terapötik faydasını doğrulamak ve güvenliğini sağlamak için FDA'nın normalde şart koştuğu titiz testlerden geçmedi."
"Dolayısıyla bu ürünlerin bildirilen kullanımlarının güvenli veya etkili olduğu varsayılmamalıdır."
"Tüketicilerin, uygun kurumsal inceleme kurulu ve düzenleyici gözetim altındaki klinik araştırmaların dışında, bu tedaviyi olmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz."