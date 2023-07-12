https://sputniknews.com.tr/20230712/abdli-milyarderin-yilda-2-milyon-dolarlik-genclesme-projesi-aylik-100-bin-dolarlik-kismi-cop-cikti-1073464613.html

ABD'li milyarderin yılda 2 milyon dolarlık gençleşme projesi: Aylık 100 bin dolarlık kısmı çöp çıktı

ABD'li milyarderin yılda 2 milyon dolarlık gençleşme projesi: Aylık 100 bin dolarlık kısmı çöp çıktı

18 yaşındaki fiziksel durumuna geri dönmek için yılda 2 milyon dolar harcayan 45 yaşındaki Bryan Johnson, 17 yaşındaki oğlunun kanını kendisine enjekte etme... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T16:02+0300

2023-07-12T16:02+0300

2023-07-12T16:03+0300

yaşam

bryan johnson

abd

kan

plazma

takas

değiş tokuş

baba

dede

oğul

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ABD'li ünlü teknolojik girişimci ve yatırımcı Bryan Johnson, 13 Ekim 2021'de duyurduğu gençleşmek için yol haritası projesinde (Project Blueprint) değişikliğe gittiğini açıkladı. Kendisine teknoloji temelli biyolojik deneyler uygulayan 45 yaşındaki milyarder, 17 yaşındaki oğlunun kanını kendisine enjekte etme 'tedavisini', hiçbir işe yaramadığı için yaşlanma karşıtı işlemlerden çıkardığını duyurdu. 18 yaşındaki fiziksel durumuna geri dönebilmek için kendisine vücudundaki organların biyolojik yaşını ölçmeyi ve maksimum düzeyde tersine çevirmeyi hedefleyen bir proje tatbik eden Bryan Johnson, bu amaçla iki ay önce 17 yaşındaki oğlu Talmage ve 70 yaşındaki babası Richard'ı üç kuşak kan takası 'tedavisine' soktu.Eksantrik milyarder, geçen hafta kendisi, oğlu ve babasından bir litre kan alındığını tweetledi. Talmage'ın plazması Johnson'ın damarlarına, Johnson'ın plazması da Richard'a enjekte edildi. Ancak görüntüleme ve biyobelirteç testleri, Johnson'ın oğluyla yaptığı kan alışverişinin hiçbir yararı olmadığını gösterdi.Johnson, "Genç plazma değişimi, biyolojik olarak daha yaşlı popülasyonlar veya belirli koşullar için faydalı olabilir. Benim durumumda, mevcut müdahalelerimin üstüne bir fayda sağlamıyor. Alternatif plazma değişimi yöntemleri veya genç plazma fraksiyonları umut vaat ediyor" açıklamasını getirdi. Babası Richard'ın Project Blueprint adlı deneyden elde ettiği sonuçların hala beklemede olduğunu söyledi.Serveti geliştirdiği Braintree Payment Solutions isimli çevirmiçi ödeme sistemini 2013 yılında e-ticaret devi EBay'a 800 milyon dolara satmasına dayanan Johnson, biyolojik olarak 18 yaşına geri dönmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor. Üçlü kan takası işleminin maliyeti aylık 100 bin dolar olarak hesaplanıyor. Kanını, kalbini, karaciğerini, böbreklerini, beynini, kan damarlarını ve cinsel sağlığını rutin olarak ölçen 30'dan fazla doktordan oluşan bir ekibi olan Johnson'ın tuhaf rutini, günde 80 vitamin ve mineral, ayda 70 kilo püre sebzeyi tüketmeyi, günde 1977 kalorilik sıkı bir diyet uygulamayı ve 25 farklı egzersizle bir saat çalışmayı içeriyor. Proje kapsamında bugüne dek bağırsaklarının içinin 33 binden fazla fotoğrafını çektiren teknoloji gurusu, artık 37 yaşındaki birinin kalbine, 28 yaşındaki bir cilde ve 18 yaşının zindeliğine sahip olduğunu iddia ediyor.Daha önce DailyMail.com'a "Şu anda ölmek gibi bir planım yok" demiş olan Johnson'a göre ebedi gençlik arayışı, üç çocuğunun annesiyle karmaşık bir boşanmanın ardından, kendini normalden 60 kilo fazla, intihar düşüncelerine sahip olma noktasına kadar depresif ve şiddetli ruh hali değişimlerinden mustarip bulduğunda başladı:Johnson, projesinin esin kaynağının, kemirgenler üzerinde yapılan testlerin yaşlı farelerin daha genç farelerden alınan kanla aşılandığında gençleştiğini göstermesi olduğunu söylüyor. Ancak, bu, hiçbir zaman insanlarda bilimsel olarak test edilmedi. 2019'da ABD'nin Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), tüketicilere, gençlerden alınan plazma infüzyonlarının yaşlanma veya bunama, Parkinson hastalığı, multipl skleroz ve kalp hastalığı gibi yaşa bağlı rahatsızlıklara karşı 'kanıtlanmış klinik fayda sağlamadığını' belirten uyarı yayımladı.Açıklamada şöyle denildi:

https://sputniknews.com.tr/20230131/iddia-abdli-milyoner-18-yasina-donebilmek-icin-her-yil-2-milyon-dolar-harcadi-1066393587.html

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bryan johnson, abd, kan, plazma, takas, değiş tokuş, baba, dede, oğul