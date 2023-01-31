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Yeniden 18 olabilmek için her yıl 2 milyar dolar harcayan 45 yaşındaki iş insanı ilgili yeni iddia
Yeniden 18 olabilmek için her yıl 2 milyar dolar harcayan 45 yaşındaki iş insanı ilgili yeni iddia
ABD'de çevirmiçi ödeme sistemi Braintree Payment Solutions'ı e-ticaret devi EBay'a 800 milyon dolara satan iş insanı Bryan Johnson tüm hayatını bedenini... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T14:09+0300
2023-01-31T15:09+0300
yaşam
bryan johnson
gençleşme
abd
iş insanı
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30'lu yaşlarında çevrimiçi ödeme sistemi Braintree Payment Solutions'ı nakit 800 milyon dolara e-ticaret devi EBay'a satarak servet kazanan 45 yaşındaki Bryan Johnson her yıl 2 milyon dolar harcayarak kalbini 37 yaşındaki, cildini 28 yaşındaki, akciğer kapasitesi ve kondisyonunu da 18 yaşındaki biri kadar sağlıklı hale getirdiğini söylüyor.400 milyon doların üzerinde bir servete sahip olan ve hayatını ve bedenini 'yaşlanmayı tersine çevirmeye' adayan 45 yaşındaki Johnson her sabah saat 5'te uyanıyor, bir dizi takviye alıyor, 1 saat egzersiz yapıyor, kreatin ve kollajen peptidlerin oluşan yeşil meyve suyu içiyor, çay ağacı yağı ve antioksidan jel ile duş alarak dişlerini fırçalıyor ve sonra diş ipiyle temizliğe geçiyor. Öte yandan Johnson, uyumadan önce 2 saat boyunca mavi ışığı engelleyen gözlükler takıyor. Ayrıca vücudunun durumunu sürekli olarak izliyor ve ultrasonlar, MRI'lar, kolonoskopiler ve kan testleri dahil olmak üzere aylık tıbbi prosedürlerden geçiyor.Johnson uyurken gece ereksiyonlarının sayısını sayan bir makineye bağlanıyor. Ayrıca kilosunun, vücut kitle indeksinin, vücudundaki yağ ve kan şekeri düzeylerinin ve kalp atış hızı değişimlerinin günlük ölçümlerini alıyor.Eski nişanlı: Kansere yakalandığımda beni terk ettiÖte yandan Johnson ile ilgili yeni bir iddia da ortaya atıldı. Habertürk'ün aktardığına göre eski nişanlısı Taryn Southern, Johnson'ı üç yıllık ilişkileri boyunca 'manipülatif' ve 'kontrolcü' davranmakla ve kanser teşhisi konduğunda onu terk etmekle suçladı.Film yönetmeni olan Southern, Daily Mail gazetesinin ulaştığı dava dosyasında, Johnson'ın kendisine önceki tüm sevgililerini ve hatta hangi cinsel eylemleri yaptıklarını anlatması konusunda ısrar ettiğini kaydetti.'Cinsel partnerlerimin listesini istedi'Dosyada, "Davalı Johnson, Bayan Southern'i geçmişteki cinsel partnerlerinin tam bir listesini kendisiyle paylaşmaya ve tarif etmeye zorladı" ifadeleri yer aldı.Johnson iddiaya göre, Southern'i finansal ve medikal olarak hayatı boyunca destekleyeceğini belirtti ve eski nişanlısının hayatı boyunca yanında olmasını istediği için onu pahalı bir wellness programına kayıt ettirdi. Bunun karşılığında ise Southern'in kendisine eşlik etmesini, entelektüel ve profesyonel olarak yanında olmasını ve iş projelerine dahil etmesini sağladı.Ancak Southern 2019 yılında meme kanserine yakalandığında Johnson nişanlısını Los Angeles'taki evlerinden kovdu. İddiaya göre Johnson, Southern'e kendisinin kötü bir anlaşma haline geldiğini ve olumsuz etki ettiğini iddia etti ve kadını taşınmaya zorladı.Bunun üzerine Southern, Johnson'ı 'ömür boyu mali destek anlaşmasını' ihlal etmekle suçlayarak Ekim 2021'de dava açtı. Dosyada ayrıca, Johnson'ın 'manipülatif ve zorlayıcı' davranış biçimi de ele alındı.Dava süreci devam ederken Johnson iddialara ilişkin açıklamada bulunmadı.
https://sputniknews.com.tr/20220110/serveti-100-milyar-dolari-asan-warren-buffettin-9-aliskanligi-1052581954.html
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bryan johnson, gençleşme, abd, iş insanı
bryan johnson, gençleşme, abd, iş insanı

Yeniden 18 olabilmek için her yıl 2 milyar dolar harcayan 45 yaşındaki iş insanı ilgili yeni iddia

14:09 31.01.2023 (güncellendi: 15:09 31.01.2023)
© AFP 2023Bryan Johnson
Bryan Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023
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ABD'de çevirmiçi ödeme sistemi Braintree Payment Solutions'ı e-ticaret devi EBay'a 800 milyon dolara satan iş insanı Bryan Johnson tüm hayatını bedenini yeniden 18 yaşına döndürmeye çalışan biri olarak biliniyor. Öte yandan Johnson şu sıralar eski nişanlısının kendisi hakkındaki iddialarıyla da gündemde.
30'lu yaşlarında çevrimiçi ödeme sistemi Braintree Payment Solutions'ı nakit 800 milyon dolara e-ticaret devi EBay'a satarak servet kazanan 45 yaşındaki Bryan Johnson her yıl 2 milyon dolar harcayarak kalbini 37 yaşındaki, cildini 28 yaşındaki, akciğer kapasitesi ve kondisyonunu da 18 yaşındaki biri kadar sağlıklı hale getirdiğini söylüyor.
400 milyon doların üzerinde bir servete sahip olan ve hayatını ve bedenini 'yaşlanmayı tersine çevirmeye' adayan 45 yaşındaki Johnson her sabah saat 5'te uyanıyor, bir dizi takviye alıyor, 1 saat egzersiz yapıyor, kreatin ve kollajen peptidlerin oluşan yeşil meyve suyu içiyor, çay ağacı yağı ve antioksidan jel ile duş alarak dişlerini fırçalıyor ve sonra diş ipiyle temizliğe geçiyor.
Öte yandan Johnson, uyumadan önce 2 saat boyunca mavi ışığı engelleyen gözlükler takıyor. Ayrıca vücudunun durumunu sürekli olarak izliyor ve ultrasonlar, MRI'lar, kolonoskopiler ve kan testleri dahil olmak üzere aylık tıbbi prosedürlerden geçiyor.
Johnson uyurken gece ereksiyonlarının sayısını sayan bir makineye bağlanıyor. Ayrıca kilosunun, vücut kitle indeksinin, vücudundaki yağ ve kan şekeri düzeylerinin ve kalp atış hızı değişimlerinin günlük ölçümlerini alıyor.

Eski nişanlı: Kansere yakalandığımda beni terk etti

Öte yandan Johnson ile ilgili yeni bir iddia da ortaya atıldı. Habertürk'ün aktardığına göre eski nişanlısı Taryn Southern, Johnson'ı üç yıllık ilişkileri boyunca 'manipülatif' ve 'kontrolcü' davranmakla ve kanser teşhisi konduğunda onu terk etmekle suçladı.
Film yönetmeni olan Southern, Daily Mail gazetesinin ulaştığı dava dosyasında, Johnson'ın kendisine önceki tüm sevgililerini ve hatta hangi cinsel eylemleri yaptıklarını anlatması konusunda ısrar ettiğini kaydetti.

'Cinsel partnerlerimin listesini istedi'

Dosyada, "Davalı Johnson, Bayan Southern'i geçmişteki cinsel partnerlerinin tam bir listesini kendisiyle paylaşmaya ve tarif etmeye zorladı" ifadeleri yer aldı.
Johnson iddiaya göre, Southern'i finansal ve medikal olarak hayatı boyunca destekleyeceğini belirtti ve eski nişanlısının hayatı boyunca yanında olmasını istediği için onu pahalı bir wellness programına kayıt ettirdi. Bunun karşılığında ise Southern'in kendisine eşlik etmesini, entelektüel ve profesyonel olarak yanında olmasını ve iş projelerine dahil etmesini sağladı.
Ancak Southern 2019 yılında meme kanserine yakalandığında Johnson nişanlısını Los Angeles'taki evlerinden kovdu. İddiaya göre Johnson, Southern'e kendisinin kötü bir anlaşma haline geldiğini ve olumsuz etki ettiğini iddia etti ve kadını taşınmaya zorladı.
Bunun üzerine Southern, Johnson'ı 'ömür boyu mali destek anlaşmasını' ihlal etmekle suçlayarak Ekim 2021'de dava açtı. Dosyada ayrıca, Johnson'ın 'manipülatif ve zorlayıcı' davranış biçimi de ele alındı.
Dava süreci devam ederken Johnson iddialara ilişkin açıklamada bulunmadı.
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