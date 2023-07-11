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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230711/zaporojye-bolgesindeki-tokmak-kenti-misket-bombalari-ile-hedef-alindi-1073439468.html
Zaporojye bölgesindeki Tokmak kenti misket bombaları ile hedef alındı
Zaporojye bölgesindeki Tokmak kenti misket bombaları ile hedef alındı
Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde yer alan Tokmak kentini bombaladıklarını, ilk belirlemelere göre bombardımanda misket bombalarının kullanıldığı... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T22:16+0300
2023-07-11T22:16+0300
ukrayna krizi
misket bombası
ukrayna
zaporojye
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Kentin acil durum müdahale servislerinden basın mensuplarına yapılan açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Tokmak kentini ilk belirlemelere göre misket bombaları ile bombaladı.Açıklamada, “Saat 17.15’te Kievli Nazi rejiminin militanları Tokmak kentini bombaladı. İlk belirlemelere göre düşman misket bombaları kullandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca mühimmatların kümes hayvanları çiftliğinin sahasına ve kentin Vasilyevka'ya doğru çıkışına isabet ettiğinin saptandığı kaydedildi.Misket bombaları infilak ettikleri zaman, sayısı birkaç düzine ila 600 veya daha fazlası arasında değişen daha küçük mühimmat fırlatır. Bu mühimmatların bazıları teknik nedenlerle o anda patlamıyor. Patlamamış mühimmatlar, çatışmalar sona erdikten uzun süre sonra bile sivilleri öldürebilen veya sakat bırakabilen mayınlara dönüşüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230711/eski-pentagon-danismani-abdnin-kieve-misket-bombalari-teslim-etmesinin-yeni-bir-nedenini-acikladi-1073432749.html
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misket bombası, ukrayna, zaporojye

Zaporojye bölgesindeki Tokmak kenti misket bombaları ile hedef alındı

22:16 11.07.2023
© AAUkrayna'nın ilan ettiği Rusya'ya karşı taarruzdan Zaporojye bölgesindeki Berdyansk yönünde bir manzara
Ukrayna'nın ilan ettiği Rusya'ya karşı taarruzdan Zaporojye bölgesindeki Berdyansk yönünde bir manzara - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AA
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Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde yer alan Tokmak kentini bombaladıklarını, ilk belirlemelere göre bombardımanda misket bombalarının kullanıldığı duyuruldu.
Kentin acil durum müdahale servislerinden basın mensuplarına yapılan açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Tokmak kentini ilk belirlemelere göre misket bombaları ile bombaladı.
Açıklamada, “Saat 17.15’te Kievli Nazi rejiminin militanları Tokmak kentini bombaladı. İlk belirlemelere göre düşman misket bombaları kullandı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca mühimmatların kümes hayvanları çiftliğinin sahasına ve kentin Vasilyevka'ya doğru çıkışına isabet ettiğinin saptandığı kaydedildi.
Misket bombaları infilak ettikleri zaman, sayısı birkaç düzine ila 600 veya daha fazlası arasında değişen daha küçük mühimmat fırlatır. Bu mühimmatların bazıları teknik nedenlerle o anda patlamıyor. Patlamamış mühimmatlar, çatışmalar sona erdikten uzun süre sonra bile sivilleri öldürebilen veya sakat bırakabilen mayınlara dönüşüyor.
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
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