https://sputniknews.com.tr/20230711/zaporojye-bolgesindeki-tokmak-kenti-misket-bombalari-ile-hedef-alindi-1073439468.html

Zaporojye bölgesindeki Tokmak kenti misket bombaları ile hedef alındı

Zaporojye bölgesindeki Tokmak kenti misket bombaları ile hedef alındı

Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde yer alan Tokmak kentini bombaladıklarını, ilk belirlemelere göre bombardımanda misket bombalarının kullanıldığı... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T22:16+0300

2023-07-11T22:16+0300

2023-07-11T22:16+0300

ukrayna krizi

misket bombası

ukrayna

zaporojye

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Kentin acil durum müdahale servislerinden basın mensuplarına yapılan açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Tokmak kentini ilk belirlemelere göre misket bombaları ile bombaladı.Açıklamada, “Saat 17.15’te Kievli Nazi rejiminin militanları Tokmak kentini bombaladı. İlk belirlemelere göre düşman misket bombaları kullandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca mühimmatların kümes hayvanları çiftliğinin sahasına ve kentin Vasilyevka'ya doğru çıkışına isabet ettiğinin saptandığı kaydedildi.Misket bombaları infilak ettikleri zaman, sayısı birkaç düzine ila 600 veya daha fazlası arasında değişen daha küçük mühimmat fırlatır. Bu mühimmatların bazıları teknik nedenlerle o anda patlamıyor. Patlamamış mühimmatlar, çatışmalar sona erdikten uzun süre sonra bile sivilleri öldürebilen veya sakat bırakabilen mayınlara dönüşüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230711/eski-pentagon-danismani-abdnin-kieve-misket-bombalari-teslim-etmesinin-yeni-bir-nedenini-acikladi-1073432749.html

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