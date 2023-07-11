https://sputniknews.com.tr/20230711/eski-pentagon-danismani-abdnin-kieve-misket-bombalari-teslim-etmesinin-yeni-bir-nedenini-acikladi-1073432749.html

Eski Pentagon danışmanı, ABD’nin Kiev’e misket bombaları teslim etmesinin yeni bir nedenini açıkladı

Eski Pentagon danışmanı, ABD’nin Kiev’e misket bombaları teslim etmesinin yeni bir nedenini açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) eski analisti emekli Yarbay Karen Kwiatkowski, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombaları tedarik etme kararının Pentagon'un eski... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T19:25+0300

2023-07-11T19:25+0300

2023-07-11T19:25+0300

ukrayna krizi

misket bombası

ukrayna

ukrayna krizi

abd

pentagon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072067212_0:144:3072:1871_1920x0_80_0_0_d30f6063bbc0a7c1205eb8d5f9433f58.jpg

Eski Pentagon danışmanı Kwiatkowski, Sputnik’e demecinde ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme kararının Pentagon'un eski stoklardan kurtulma yönündeki ilgisine bağlı olduğunu söyledi.Eski danışman, “Pentagon görünüşe göre stoklardan kurtulmak istiyor gibi görünüyor, zira birçok ülke tarafından yasaklandığı için bu misket bombalarından kar elde ederek kurtulmak gerçekten zor” diye konuştu.ABD Savunma Bakanlığı’nın bu şekilde elindeki eski mühimmat stoklarını, misket bombalarıyla aynı amaçlar için kullanılacak daha modern ve daha karlı türlerle değiştirmeyi umduğuna dikkat çeken Kwiatkowski, “Bu bombaların ABD tarafından NATO'nun rızasıyla tedarikinin, Ukrayna'ya teslim edilen diğer Batı silahlarında olduğu gibi aynı titizlikle ve aynı uzmanlık ve sorumluluk düzeyi ile konuşlandırılacağını varsaymalıyız” vurgusunu yaptı.Kwiatkowski, bu mühimmatların Kiev tarafından kullanılması durumunda Washington'un resmi olarak beyan ettiği kısıtlamaların hiçbirinin uygulamada işe yaramayacağını sözlerine ekledi.Daha önce Pentagon, Ukrayna’ya içinde DPICM tipi 155 mm’lik top mermilerinin de bulunduğu 800 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi hazırladıklarını duyurmuştu. Söz konusu top mermileri, uluslararası anlaşma ile yasaklanan misket bombalarıdır. Anlaşma 123 ülke tarafından onaylandı, fakat ABD ve Ukrayna bu ülkeler arasında yer almıyor.Misket bombaları infilak ettikleri zaman, sayısı birkaç düzine ila 600 veya daha fazlası arasında değişen daha küçük mühimmat fırlatır. Bu mühimmatların bazıları teknik nedenlerle o anda patlamıyor. Patlamamış mühimmatlar, çatışmalar sona erdikten uzun süre sonra bile sivilleri öldürebilen veya sakat bırakabilen mayınlara dönüşüyor.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

misket bombası, ukrayna, ukrayna krizi, abd, pentagon