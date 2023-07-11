https://sputniknews.com.tr/20230711/vanda-askeri-aracla-otomobil-carpisti-1-kisi-oldu-12-asker-yaralandi-1073413258.html
Van'da askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 12 asker yaralandı
Van'da askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 12 asker yaralandı
Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T12:56+0300
2023-07-11T12:56+0300
2023-07-11T12:56+0300
türkiye
van
askeri araç
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Van-Hakkari kara yolu 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde otomobille, askeri araçla çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza yerine Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da gelerek bilgi aldı.Yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230706/izmirde-5-kisinin-oldugu-makas-atma-kazasinin-tutanagi-ortaya-cikti-1073237199.html
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van, askeri araç
Van'da askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 12 asker yaralandı
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Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı.
Van-Hakkari kara yolu 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde otomobille, askeri araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yerine Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da gelerek bilgi aldı.
Yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.