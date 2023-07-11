https://sputniknews.com.tr/20230711/vanda-askeri-aracla-otomobil-carpisti-1-kisi-oldu-12-asker-yaralandi-1073413258.html

Van'da askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 12 asker yaralandı

Van'da askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 12 asker yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T12:56+0300

2023-07-11T12:56+0300

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türkiye

van

askeri araç

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Van-Hakkari kara yolu 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde otomobille, askeri araçla çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza yerine Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da gelerek bilgi aldı.Yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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türkiye

van

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