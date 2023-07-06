https://sputniknews.com.tr/20230706/izmirde-5-kisinin-oldugu-makas-atma-kazasinin-tutanagi-ortaya-cikti-1073237199.html

İzmir'de 5 kişinin öldüğü 'makas atma' kazasının tutanağı ortaya çıktı

İzmir'de 5 kişinin öldüğü 'makas atma' kazasının tutanağı ortaya çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tespit tutanağı ortaya çıktı. Tutanağa göre, makas atarak kazaya sebebiyet... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T12:36+0300

2023-07-06T12:36+0300

2023-07-06T12:37+0300

türkiye

izmir

makas atma

kaza

kaza sebebi

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İzmir'de 30 Haziran saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, Yusuf K. (19) idaresindeki hafif ticari araç, makas atmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sol şeritte ilerleyen Özcan Özer (57) idaresindeki otomobile çarptı.5 kişi hayatını kaybettiRefüjü aşan Özcan Özer idaresindeki otomobil, karşı yola geçti ve Torbalı'dan İzmir istikametinde seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede otomobil içerisinde bulunan Özcan Özer'in eşi Sibel Özer (54) ve ablası Şengül Acar'ın (69) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Özcan Özer ve oğlu Ali Alperen Özer ile minibüste bulunan Mustafa Karaca ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Tespit tutanağı ortaya çıktı18 yaşındaki sürücü Y.K.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde sollama yapmak isterken otomobile çarptığını söylediği öğrenildi. Sürücü, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili hazırlanan tespit tutanağında, otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail A.'nın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun hafif ticari araç sürücüsü Yusuf K.'da olduğu belirtildi. Kaza tespit tutanağında, "Bu kazanın oluşumunda 35 ADF 564 plakalı araç sürücüsü Yusuf K.'nın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 46/2C maddesini içeren aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddesini ihlal ettiği, diğer araç sürücülerinin bu kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığı kanaatine kaza yeri incelemesi, sürücü beyanı ve kamera kayıtları neticesinde varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230702/amasyada-otomobil-ile-minibus-carpisti-21-yarali-1073091059.html

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