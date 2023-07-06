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İzmir'de 5 kişinin öldüğü 'makas atma' kazasının tutanağı ortaya çıktı
İzmir'de 5 kişinin öldüğü 'makas atma' kazasının tutanağı ortaya çıktı
İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tespit tutanağı ortaya çıktı. Tutanağa göre, makas atarak kazaya sebebiyet... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T12:36+0300
2023-07-06T12:37+0300
türkiye
izmir
makas atma
kaza
kaza sebebi
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İzmir'de 30 Haziran saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, Yusuf K. (19) idaresindeki hafif ticari araç, makas atmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sol şeritte ilerleyen Özcan Özer (57) idaresindeki otomobile çarptı.5 kişi hayatını kaybettiRefüjü aşan Özcan Özer idaresindeki otomobil, karşı yola geçti ve Torbalı'dan İzmir istikametinde seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede otomobil içerisinde bulunan Özcan Özer'in eşi Sibel Özer (54) ve ablası Şengül Acar'ın (69) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Özcan Özer ve oğlu Ali Alperen Özer ile minibüste bulunan Mustafa Karaca ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Tespit tutanağı ortaya çıktı18 yaşındaki sürücü Y.K.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde sollama yapmak isterken otomobile çarptığını söylediği öğrenildi. Sürücü, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili hazırlanan tespit tutanağında, otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail A.'nın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun hafif ticari araç sürücüsü Yusuf K.'da olduğu belirtildi. Kaza tespit tutanağında, "Bu kazanın oluşumunda 35 ADF 564 plakalı araç sürücüsü Yusuf K.'nın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 46/2C maddesini içeren aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddesini ihlal ettiği, diğer araç sürücülerinin bu kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığı kanaatine kaza yeri incelemesi, sürücü beyanı ve kamera kayıtları neticesinde varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230702/amasyada-otomobil-ile-minibus-carpisti-21-yarali-1073091059.html
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izmir, makas atma, kaza, kaza sebebi
izmir, makas atma, kaza, kaza sebebi

İzmir'de 5 kişinin öldüğü 'makas atma' kazasının tutanağı ortaya çıktı

12:36 06.07.2023 (güncellendi: 12:37 06.07.2023)
© İHAİzmir kaza
İzmir kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© İHA
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İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tespit tutanağı ortaya çıktı. Tutanağa göre, makas atarak kazaya sebebiyet veren hafif ticari araç sürücüsü 8'de 8 kusurlu çıktı.
İzmir'de 30 Haziran saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, Yusuf K. (19) idaresindeki hafif ticari araç, makas atmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sol şeritte ilerleyen Özcan Özer (57) idaresindeki otomobile çarptı.

5 kişi hayatını kaybetti

Refüjü aşan Özcan Özer idaresindeki otomobil, karşı yola geçti ve Torbalı'dan İzmir istikametinde seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede otomobil içerisinde bulunan Özcan Özer'in eşi Sibel Özer (54) ve ablası Şengül Acar'ın (69) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Özcan Özer ve oğlu Ali Alperen Özer ile minibüste bulunan Mustafa Karaca ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tespit tutanağı ortaya çıktı

18 yaşındaki sürücü Y.K.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde sollama yapmak isterken otomobile çarptığını söylediği öğrenildi. Sürücü, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili hazırlanan tespit tutanağında, otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail A.'nın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun hafif ticari araç sürücüsü Yusuf K.'da olduğu belirtildi. Kaza tespit tutanağında, "Bu kazanın oluşumunda 35 ADF 564 plakalı araç sürücüsü Yusuf K.'nın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 46/2C maddesini içeren aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddesini ihlal ettiği, diğer araç sürücülerinin bu kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığı kanaatine kaza yeri incelemesi, sürücü beyanı ve kamera kayıtları neticesinde varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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