https://sputniknews.com.tr/20230702/amasyada-otomobil-ile-minibus-carpisti-21-yarali-1073091059.html

Amasya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 21 yaralı

Amasya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 21 yaralı

Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T18:47+0300

2023-07-02T18:47+0300

2023-07-02T18:47+0300

türkiye

amasya

kaza

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Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı. Yaşar Tiryaki (60) idaresindeki minibüs, Ferhat Arası mevkisinde, Turgut Ceylan'ın (47) kullandığı otomobil ile çarpıştı.Vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 21 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230702/bakan-koca-acikladi-bayram-tatilinin-ilk-gununden-itibaren-17-bin-774-trafik-kazasi-meydana-geldi-1073079599.html

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