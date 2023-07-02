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Amasya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 21 yaralı
Amasya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 21 yaralı
Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
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Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı. Yaşar Tiryaki (60) idaresindeki minibüs, Ferhat Arası mevkisinde, Turgut Ceylan'ın (47) kullandığı otomobil ile çarpıştı.Vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 21 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230702/bakan-koca-acikladi-bayram-tatilinin-ilk-gununden-itibaren-17-bin-774-trafik-kazasi-meydana-geldi-1073079599.html
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Amasya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 21 yaralı

18:47 02.07.2023
© AA / Umut YeşilyurtAmasya kaza
Amasya kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
© AA / Umut Yeşilyurt
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Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı.
Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı.
Yaşar Tiryaki (60) idaresindeki minibüs, Ferhat Arası mevkisinde, Turgut Ceylan'ın (47) kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 21 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
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