https://sputniknews.com.tr/20230702/bakan-koca-acikladi-bayram-tatilinin-ilk-gununden-itibaren-17-bin-774-trafik-kazasi-meydana-geldi-1073079599.html
Bakan Koca açıkladı: Bayram tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 trafik kazası meydana geldi
Bakan Koca açıkladı: Bayram tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 trafik kazası meydana geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 trafik kazası meydana geldiğini bildirdi. 02.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-02T11:59+0300
2023-07-02T11:59+0300
2023-07-02T11:59+0300
türkiye
fahrettin koca
kurban bayramı
kaza
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz" açıklamasını yaptı.Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için helikopter ve kara ambulanslarıyla, UMKE ekipleri ve nöbetçi sağlık çalışanlarının verdiği hizmetin devam ettiğini vurgulayan Koca, "Gideceğiniz yere sağlıkla varın" ifadesini kullandı.
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fahrettin koca, kurban bayramı, kaza
fahrettin koca, kurban bayramı, kaza
Bakan Koca açıkladı: Bayram tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 trafik kazası meydana geldi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için helikopter ve kara ambulanslarıyla, UMKE ekipleri ve nöbetçi sağlık çalışanlarının verdiği hizmetin devam ettiğini vurgulayan Koca, "Gideceğiniz yere sağlıkla varın" ifadesini kullandı.