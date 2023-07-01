https://sputniknews.com.tr/20230701/izmirdeki-kazada-can-kaybi-5e-yukseldi-makas-atarak-ilerleyen-surucu-tutuklandi-1073066969.html

İzmir'deki kazada can kaybı 5'e yükseldi: Makas atarak ilerleyen sürücü tutuklandı

İzmir'deki kazada can kaybı 5'e yükseldi: Makas atarak ilerleyen sürücü tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Ali Alperen Özer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi, kazaya sebebiyet... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T21:43+0300

2023-07-01T21:43+0300

2023-07-01T21:56+0300

türkiye

izmir

kaza

makas atma

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İzmir'in Menderes ilçesinde Kısıklı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 18 yaşındaki Ali Alperen Özer, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Kazada yaşamını yitiren 57 yaşındaki Özcan Özer eşi 54 yaşındaki Sibel Özer, ablası 64 yaşındaki Şengül Akbaş ve Ali Alperen Özer ile minibüste yolcu olarak bulunan Mustafa Kemal Karaca'nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca alındı.Özcan, Sibel ve Ali Alperen Özer ile Şengül Akbaş için Buca ilçesinde Kırklar Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Törene ailenin yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından aynı bölgedeki mezarlığa defnedildi.Öte yandan, makas atarak ilerleyen ve kazaya sebebiyet veren hafif ticari aracın sürücüsü Y.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Menderes Adliyesine sevk edilen şüpheli, buradaki ifadesinde, önündeki aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiğini anlattı.Şüpheli Y.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Otomobilde 11 kişi varmışÖzcan Özer'in kullandığı otomobille denize giden ailenin, ikamet ettikleri Buca ilçesine dönerken kazanın meydana geldiği, araçta 11 kişinin bulunduğu öğrenildi.Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobil, dün Kısık Mahallesi yakınlarında aynı yönde ilerleyen ve makas atan hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkmıştı. Refüjü aşarak karşı yöne geçen otomobil minibüsle çarpışmıştı. Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralanan 5'i ağır 21 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

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izmir, kaza, makas atma