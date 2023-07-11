https://sputniknews.com.tr/20230711/turk-is-vergi-diliminde-iscinin-kaybi-2000-lira-1073438558.html

Türk-İş: Vergi diliminde işçinin kaybı 2000 lira

Türk-İş: Vergi diliminde işçinin kaybı 2000 lira

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşçilerin büyük bölümü temmuz ayı itibarıyla yüzde 27 vergi dilimine girdi. Bu nedenle bir işçinin ortalama 2 bin lira... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T22:00+0300

2023-07-11T22:00+0300

2023-07-11T22:05+0300

ekonomi

türk-iş

ergün atalay

işçi

vergi

harç

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ücretlere ve maaşlara yapılan artışın hemen ardından birçok kalemdeki vergi ve harçlarda da yüksek oranda artış yapıldığını belirtti."Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalı"Dünya'nın aktardığına göre çalışanların doğrudan ve dolaylı vergilerle ağır bir yük altında olduğunu ifade eden Atalay, şöyle konuştu:Çalışanların enflasyonun etkilerini hissetmeye devam ettiğini, ürün ve hizmetlerdeki fiyatların vergi artışlarının da etkisiyle zamlandığını dile getiren Atalay, şunları söyledi:Atalay, kamuda taşeron işçilik sorununun devam ettiğini belirterek, büyük bölümü enerji, ulaşım ve taşımacılık iş kollarında olmak üzere 100 bine yakın taşeron işçinin kadro müjdesi beklediğini ifade etti.Birçok siyasetçinin seçim öncesinde taşeron işçilere kadro verileceğine dair vaatte bulunduğunu anımsatan Atalay, şöyle devam etti:'Emeklilerin durumu içler acısı'Atalay, memur maaşlarına seyyanen net 8 bin 77 lira artış yapıldığına dikkati çekerek, "Milyonlarca çalışanın tek umudu ve güvencesi kıdem tazminatı. Bugün kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 lira. Memur maaşlarına yapılan 8 bin 77 liralık artışın kıdem tazminatı tavan ücretine de yansıtılması gerekiyor. Bu sayede 20 sene çalışan bir işçide 160 bin lira fark eder" değerlendirmesinde bulundu.Son dönemde bazı memur sendikaları başta olmak üzere farklı çalışan kesimlerinin kendi gelirlerini kamu işçisinin ücretleriyle kıyasladığına işaret eden Atalay, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230710/ozgur-aybas-duyurdu-bir-alkol-grubunda-vergi-zammi-1073361210.html

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türk-iş, ergün atalay, işçi, vergi, harç