https://sputniknews.com.tr/20230710/ozgur-aybas-duyurdu-bir-alkol-grubunda-vergi-zammi-1073361210.html

Özgür Aybaş duyurdu: Bir alkol grubunda vergi zammı

Özgür Aybaş duyurdu: Bir alkol grubunda vergi zammı

Tekel Bayiler Platform Başkanı Aybaş, bir alkol grubunun bazı ürünlerinde KDV artışı nedeniyle yeni zam geldiğini duyurdu. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T08:26+0300

2023-07-10T08:26+0300

2023-07-10T08:26+0300

ekonomi

alkol

zam

özgür aybaş

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KDV zamlarıyla birlikte pek çok üründe fiyat artışı yaşanırken Tekel Bayiler Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir alkol grubunun ürünlerine yeni zam geldiğini duyurdu.Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada rakı, votka, viski ve cine KDV zammı geldiğini açıkladı. Aybaş paylaşımında, "Mey grubu rakı, votka, viski ve cinlere KDV oranı güncelleme zammı geldi. Tekrardan Vergi zammı" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230710/sigaraya-zam-geldi-1073357795.html

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alkol, zam, özgür aybaş