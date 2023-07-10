https://sputniknews.com.tr/20230710/ozgur-aybas-duyurdu-bir-alkol-grubunda-vergi-zammi-1073361210.html
Özgür Aybaş duyurdu: Bir alkol grubunda vergi zammı
Özgür Aybaş duyurdu: Bir alkol grubunda vergi zammı
Tekel Bayiler Platform Başkanı Aybaş, bir alkol grubunun bazı ürünlerinde KDV artışı nedeniyle yeni zam geldiğini duyurdu. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T08:26+0300
2023-07-10T08:26+0300
2023-07-10T08:26+0300
ekonomi
alkol
zam
özgür aybaş
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KDV zamlarıyla birlikte pek çok üründe fiyat artışı yaşanırken Tekel Bayiler Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir alkol grubunun ürünlerine yeni zam geldiğini duyurdu.Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada rakı, votka, viski ve cine KDV zammı geldiğini açıkladı. Aybaş paylaşımında, "Mey grubu rakı, votka, viski ve cinlere KDV oranı güncelleme zammı geldi. Tekrardan Vergi zammı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230710/sigaraya-zam-geldi-1073357795.html
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alkol, zam, özgür aybaş
Özgür Aybaş duyurdu: Bir alkol grubunda vergi zammı
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Tekel Bayiler Platform Başkanı Aybaş, bir alkol grubunun bazı ürünlerinde KDV artışı nedeniyle yeni zam geldiğini duyurdu.
KDV zamlarıyla birlikte pek çok üründe fiyat artışı yaşanırken Tekel Bayiler Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir alkol grubunun ürünlerine yeni zam geldiğini duyurdu.
Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada rakı, votka, viski ve cine KDV zammı geldiğini açıkladı. Aybaş paylaşımında, "Mey grubu rakı, votka, viski ve cinlere KDV oranı güncelleme zammı geldi. Tekrardan Vergi zammı" ifadelerini kullandı.