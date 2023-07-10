https://sputniknews.com.tr/20230710/sigaraya-zam-geldi-1073357795.html
Sigaraya zam geldi
Sigaraya zam geldi
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya 5 TL zam geldiğini duyurdu. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T06:25+0300
2023-07-10T06:25+0300
2023-07-10T06:25+0300
ekonomi
sigara
zam
özgür aybaş
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Meclis’e sunulan yasa teklifiyle, tütün ürünlerine uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarılmıştı. Yapılan bu değişiklik sonrası satış fiyatı üzerinden hesaplanan efektif KDV oranı da yüzde 15.25’ten yüzde 16.67’ye yükselmişti.Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından sigaraya gelen zammı duyurdu. Aybaş, "Sigaraya 5 lira zam geldi hayırlı olsun. Sigaraya 1 yılda son zamlarla birlikte toplam da 17 TL’lik zam geçişi oldu. Kaçak ve sahte sigaraya da aynı minvalde zam geçişi yapılıyor" dedi.'2. büyük zam'Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği (TBY) Başkanı Erol Dündar ise bir sigara grubuna gelen zammı duyurdu. Dündar Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sigaraya 2. büyük zam geldi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Bu gruba gelen zam sonrası en düşük sigara fiyatı 41 TL oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230704/ozgur-aybas-duyurdu-bir-sigara-grubuna-zam-1073137845.html
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sigara, zam, özgür aybaş
Sigaraya zam geldi
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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya 5 TL zam geldiğini duyurdu.
Meclis’e sunulan yasa teklifiyle, tütün ürünlerine uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarılmıştı. Yapılan bu değişiklik sonrası satış fiyatı üzerinden hesaplanan efektif KDV oranı da yüzde 15.25’ten yüzde 16.67’ye yükselmişti.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından sigaraya gelen zammı duyurdu. Aybaş, "Sigaraya 5 lira zam geldi hayırlı olsun. Sigaraya 1 yılda son zamlarla birlikte toplam da 17 TL’lik zam geçişi oldu. Kaçak ve sahte sigaraya da aynı minvalde zam geçişi yapılıyor" dedi.
'2. büyük zam'
Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği (TBY) Başkanı Erol Dündar ise bir sigara grubuna gelen zammı duyurdu. Dündar Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sigaraya 2. büyük zam geldi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Bu gruba gelen zam sonrası en düşük sigara fiyatı 41 TL oldu.