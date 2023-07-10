https://sputniknews.com.tr/20230710/sigaraya-zam-geldi-1073357795.html

Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam geldi

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya 5 TL zam geldiğini duyurdu. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T06:25+0300

2023-07-10T06:25+0300

2023-07-10T06:25+0300

ekonomi

sigara

zam

özgür aybaş

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Meclis’e sunulan yasa teklifiyle, tütün ürünlerine uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkarılmıştı. Yapılan bu değişiklik sonrası satış fiyatı üzerinden hesaplanan efektif KDV oranı da yüzde 15.25’ten yüzde 16.67’ye yükselmişti.Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından sigaraya gelen zammı duyurdu. Aybaş, "Sigaraya 5 lira zam geldi hayırlı olsun. Sigaraya 1 yılda son zamlarla birlikte toplam da 17 TL’lik zam geçişi oldu. Kaçak ve sahte sigaraya da aynı minvalde zam geçişi yapılıyor" dedi.'2. büyük zam'Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği (TBY) Başkanı Erol Dündar ise bir sigara grubuna gelen zammı duyurdu. Dündar Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sigaraya 2. büyük zam geldi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Bu gruba gelen zam sonrası en düşük sigara fiyatı 41 TL oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230704/ozgur-aybas-duyurdu-bir-sigara-grubuna-zam-1073137845.html

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sigara, zam, özgür aybaş