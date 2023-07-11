https://sputniknews.com.tr/20230711/rus-disisleri-eger-bati-demokrasiden-yanaysa-olimpiyat-ilkelerine-bagli-kalmali-1073424957.html

Rus Dışişleri: Eğer Batı demokrasiden yanaysa olimpiyat ilkelerine bağlı kalmalı

Rus Dışişleri: Eğer Batı demokrasiden yanaysa olimpiyat ilkelerine bağlı kalmalı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) Rus ve Belaruslu atletlere karşı hukuka aykırı ve gayrimeşru kararların desteklenmeye devam ettiğini belirten... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T15:45+0300

2023-07-11T15:45+0300

2023-07-11T15:49+0300

dünya

rusya

2024 paris olimpiyatları

rus

rusya savunma bakanlığı

belarus

atlet

yaptırım

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Telegram kanalından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AKPM'deki bazı ülkelerin Rus ve Belaruslu atletlere yönelik tutumunu eleştirdi.Zaharova, bazı Batılı diplomatların birkaç uluslararası belgeyi ihlal ederek Rus ve Belaruslu atletlerin olimpiyat oyunlarına katılımının topyekün yasaklanmasının talep edildiği hukuka aykırı ve gayrimeşru kararları desteklemeyi sürdürdüğünü vurguladı.Uluslararası toplumun mutlak çoğunluğunun olimpiyat ilkelerine bağlı kalmaya devam ettiğini söyleyen Zaharova, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu'nun Bakü’de düzenlenen bakanlar toplantısında, 'harekete üye ülkelerin 2024’te Paris'te siyasi açıdan tarafsız Olimpiyat ve Paralimpik oyunları beklediğini' vurgulayan özel bildiriyi kabul ettiğini anımsattı.Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın Bağlantısızlar Hareketi'ne üye ülkelerin sporcularının Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılımını destekleyen bildirgeyi memnuniyetle karşıladığını karşıladığına da dikkat çeken Zaharova, "Eğer Batı demokrasiden yanaysa, çoğunluğun uluslararası hukuka dayanan iradesini kabul etmeli" vurgusu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230610/rusyaya-uygulanan-yaptirim-yuzunden-isu-gelirsiz-kaldi-1072268399.html

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rusya, 2024 paris olimpiyatları, rus, rusya savunma bakanlığı, belarus, atlet, yaptırım