https://sputniknews.com.tr/20230610/rusyaya-uygulanan-yaptirim-yuzunden-isu-gelirsiz-kaldi-1072268399.html

Rusya’ya uygulanan yaptırım yüzünden ISU gelirsiz kaldı

Rusya’ya uygulanan yaptırım yüzünden ISU gelirsiz kaldı

Uluslararası Paten Birliği’nin (ISU) raporuna göre, Rusya ve Belarus’a uygulanan yaptırımlar, birliğin 2022’de reklam ve medya haklarından neredeyse hiç gelir... 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T23:46+0300

2023-06-10T23:46+0300

2023-06-10T23:46+0300

ukrayna krizi

rusya

belarus

uluslararası paten birliği

yaptırım

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ISU’nun raporunda, “Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve Rus sporcuların ISU yarışmalarına katılmaması, Rusya’dan reklam ve medya hakları gelirinin neredeyse hiç elde edilmemesine neden oldu. Yaklaşık 1 milyon İsviçre frangı değerindeki zarar 2023 raporuna yansıtılacak. Fonlar, 2.5 milyon İsviçre frangı hacmindeki kriz rezervinden telafi edilecek” ifadesine yer verildi.ISU Konseyi, 1 Mart 2022’de, Ukrayna’daki olaylar bağlamında, Rus ve Belaruslu patencilerin uluslararası turnuvalara katılımını askıya almıştı.

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rusya, belarus, uluslararası paten birliği, yaptırım