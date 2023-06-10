https://sputniknews.com.tr/20230610/rusyaya-uygulanan-yaptirim-yuzunden-isu-gelirsiz-kaldi-1072268399.html
Rusya’ya uygulanan yaptırım yüzünden ISU gelirsiz kaldı
Rusya’ya uygulanan yaptırım yüzünden ISU gelirsiz kaldı
Uluslararası Paten Birliği’nin (ISU) raporuna göre, Rusya ve Belarus’a uygulanan yaptırımlar, birliğin 2022’de reklam ve medya haklarından neredeyse hiç gelir... 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T23:46+0300
2023-06-10T23:46+0300
2023-06-10T23:46+0300
ukrayna krizi
rusya
belarus
uluslararası paten birliği
yaptırım
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ISU’nun raporunda, “Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve Rus sporcuların ISU yarışmalarına katılmaması, Rusya’dan reklam ve medya hakları gelirinin neredeyse hiç elde edilmemesine neden oldu. Yaklaşık 1 milyon İsviçre frangı değerindeki zarar 2023 raporuna yansıtılacak. Fonlar, 2.5 milyon İsviçre frangı hacmindeki kriz rezervinden telafi edilecek” ifadesine yer verildi.ISU Konseyi, 1 Mart 2022’de, Ukrayna’daki olaylar bağlamında, Rus ve Belaruslu patencilerin uluslararası turnuvalara katılımını askıya almıştı.
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rusya, belarus, uluslararası paten birliği, yaptırım
rusya, belarus, uluslararası paten birliği, yaptırım
Rusya’ya uygulanan yaptırım yüzünden ISU gelirsiz kaldı
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Uluslararası Paten Birliği’nin (ISU) raporuna göre, Rusya ve Belarus’a uygulanan yaptırımlar, birliğin 2022’de reklam ve medya haklarından neredeyse hiç gelir elde etmemesine yol açtı.
ISU’nun raporunda, “Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve Rus sporcuların ISU yarışmalarına katılmaması, Rusya’dan reklam ve medya hakları gelirinin neredeyse hiç elde edilmemesine neden oldu. Yaklaşık 1 milyon İsviçre frangı değerindeki zarar 2023 raporuna yansıtılacak. Fonlar, 2.5 milyon İsviçre frangı hacmindeki kriz rezervinden telafi edilecek” ifadesine yer verildi.
ISU Konseyi, 1 Mart 2022’de, Ukrayna’daki olaylar bağlamında, Rus ve Belaruslu patencilerin uluslararası turnuvalara katılımını askıya almıştı.