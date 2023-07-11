https://sputniknews.com.tr/20230711/ozkan-ugurun-hayatini-kaybetmesinin-ardindan-yogun-bakim-doktoru-konustu-son-gunlerini-anlatti-1073404780.html

Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından yoğun bakım doktoru konuştu: Son günlerini anlattı

Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından yoğun bakım doktoru konuştu: Son günlerini anlattı

MFÖ grubunun usta sanatçısı Özkan Uğur, bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Uğur'un yoğun... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T10:14+0300

2023-07-11T10:14+0300

2023-07-11T10:14+0300

yaşam

özkan uğur

mfö

atatürk kültür merkezi (akm)

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MFÖ Grubu’nun üyelerinden, müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Birkaç aydır yoğun bakımda tedavi gören Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Özkan Uğur'un yoğun bakım doktoru Aylin İlksöz, ünlü sanatçının ardından duygusal bir paylaşım yaptı."Yoğun bakımda çalışan bir anestezi doktoru olarak maalesef işimin bir parçası insanlara sevdiklerinin ölüm haberi vermek, bunun en zor olduğu anlardan biri dün Özkan Uğur'un ailesine onun ölüm haberini verdiğim an oldu" diyen İlksöz, "Özkan Uğur'la ilgili anlatılacak çok şey var, ama şu an şarkılarından, oyunculuğundan ya da Ali Desidero'yu bile ezbere biliyor oluşumdan değil son 1.5 aydır yoğun bakımımızda yatarken tanıdığım Özkan Uğur'dan bahsetmek istiyorum" ifadelerini kullandı.'Bu hayatta çok az insanın erişebileceği bir erdem'"Yoğun bakımlar bence insanın en gerçek halini gördüğümüz yerler, ölüm gerçeği devreye girince birkaç gün önce uykularınızı kaçıran başka dertleriniz önemsiz ayrıntılara dönüşüyor, toplum baskısından kurtulup tam olarak kimseniz ona dönüşüyorsunuz" diye devam eden İlksöz, "Günlük hayatta nazik bir insan olmak çok takdir ettiğim bir özellik, ama illa gerçek olmak zorunda değil, oysa yoğun bakım yatağında yatarken en zorlandığın anlarda bile teşekkür etmeyi ve lütfen demeyi ihmal etmemek, gülümsemeye devam etmek... Bu, hayatta çok az insanın erişebileceği bir erdem. Çok teşekkür ederim Özkan abi bize zor durumda olmanın kaba olmak için bir bahane olmadığı gösterdiğin için, o anlarında bile saçlarının yıkanıp taranmasından aldığın keyif için, bir an bile hayat sevincini, güler yüzünü ve nezaketini kaybetmediğin için, bu özelliklerinle bizlere yine örnek olduğun için. Seninle tanışmak ve bu süreçte sana eşlik etmek benim için bir onurdu" dedi.Uğur'un doktoru Aylin İlksöz, sözlerini "Sevgili eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, sizlerle ilgili de yazabileceğim tonlarca güzel şey var, ama aranızdaki sevgiye tanık olmamıza izin verdiğiniz için, size verdiğimiz en kötü haberlerden sonra bile mutlaka içtenlikle teşekkür ettiğiniz için, acınızı paylaşmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim size. Biz büyük bir ekip olarak uzun süredir elimizden gelen her şeyi yapıyorduk, ama ne yaptık ne ettiysek olduramadık" diyerek noktaladı.Cenaze töreni programıLenf kanseri tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un cenaze töreni programı belli oldu.Üsküdar'daki özel bir hastanede hayata veda eden Özkan Uğur, 11 Temmuz Salı günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Uğur'un cenazesi, Taksim Camii'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230710/erkan-ogurdan-ozkan-ugura-veda-gullerin-icine-gitti-1073375608.html

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özkan uğur, mfö, atatürk kültür merkezi (akm)