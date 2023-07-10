https://sputniknews.com.tr/20230710/erkan-ogurdan-ozkan-ugura-veda-gullerin-icine-gitti-1073375608.html

Erkan Oğur'dan Özkan Uğur'a veda: 'Güllerin içine gitti'

Erkan Oğur'dan Özkan Uğur'a veda: 'Güllerin içine gitti'

Müzisyen Erkan Oğur, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'a, 'Güllerin içinden' şarkısıyla veda etti. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T13:30+0300

2023-07-10T13:30+0300

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yaşam

erkan oğur

özkan uğur

veda

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Özkan Uğur'un anısına sazıyla MFÖ'nün 'Güllerin İçinden' şarkısından bir bölümü çalan Erkan Oğur, Instagram'dan paylaştığı videoda, 'Özkan Uğur; güllerin içinden geldi, güllerin içine gitti' ifadelerini kullandı. 'Güllerin içinden' şarkısı, MFÖ'nün en çok dinlenen parçaları arasında yer alıyor.Türkiye'de müzik dünyasına damgasını vuran gruplardan MFÖ (Mazhar, Fuat, Özkan) üyesi olan Uğur, bir süredir lenf kanseri ile mücadele ediyordu. Uğur için üzüntüsünü paylaşan, baş sağlığı dileyen birçok siyasi ve sanatçı gibi Oğur da duygularını MFÖ şarkılarıyla dile getirdi.

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erkan oğur, özkan uğur, veda