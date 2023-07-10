https://sputniknews.com.tr/20230710/erkan-ogurdan-ozkan-ugura-veda-gullerin-icine-gitti-1073375608.html
Erkan Oğur'dan Özkan Uğur'a veda: 'Güllerin içine gitti'
Erkan Oğur'dan Özkan Uğur'a veda: 'Güllerin içine gitti'
Müzisyen Erkan Oğur, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'a, 'Güllerin içinden' şarkısıyla veda etti. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T13:30+0300
2023-07-10T13:30+0300
2023-07-10T13:40+0300
yaşam
erkan oğur
özkan uğur
veda
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Özkan Uğur'un anısına sazıyla MFÖ'nün 'Güllerin İçinden' şarkısından bir bölümü çalan Erkan Oğur, Instagram'dan paylaştığı videoda, 'Özkan Uğur; güllerin içinden geldi, güllerin içine gitti' ifadelerini kullandı. 'Güllerin içinden' şarkısı, MFÖ'nün en çok dinlenen parçaları arasında yer alıyor.Türkiye'de müzik dünyasına damgasını vuran gruplardan MFÖ (Mazhar, Fuat, Özkan) üyesi olan Uğur, bir süredir lenf kanseri ile mücadele ediyordu. Uğur için üzüntüsünü paylaşan, baş sağlığı dileyen birçok siyasi ve sanatçı gibi Oğur da duygularını MFÖ şarkılarıyla dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230709/ozkan-ugur--hop-konserde-hop-filmde-tutku-istek-nese-1073329081.html
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erkan oğur, özkan uğur, veda
erkan oğur, özkan uğur, veda
Erkan Oğur'dan Özkan Uğur'a veda: 'Güllerin içine gitti'
13:30 10.07.2023 (güncellendi: 13:40 10.07.2023) Abone ol
Müzisyen Erkan Oğur, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'a, 'Güllerin içinden' şarkısıyla veda etti.
Özkan Uğur'un anısına sazıyla MFÖ'nün 'Güllerin İçinden' şarkısından bir bölümü çalan Erkan Oğur, Instagram'dan paylaştığı videoda, 'Özkan Uğur; güllerin içinden geldi, güllerin içine gitti' ifadelerini kullandı. 'Güllerin içinden' şarkısı, MFÖ'nün en çok dinlenen parçaları arasında yer alıyor.
Türkiye'de müzik dünyasına damgasını vuran gruplardan MFÖ (Mazhar, Fuat, Özkan) üyesi olan Uğur, bir süredir lenf kanseri ile mücadele ediyordu. Uğur için üzüntüsünü paylaşan, baş sağlığı dileyen birçok siyasi ve sanatçı gibi Oğur da duygularını MFÖ şarkılarıyla dile getirdi.