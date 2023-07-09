Özkan Uğur | 'Hop bir konserde hop bir filmde: Tutku, istek, neşe'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Lavrov: Batı, Rusya'ya karşı Nazi koalisyonu kurdu
07:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa'da olaylar durulmuyor: Batı'nın hoşgörüsüzlüğü
07:12
4 dk
ÖZEL HABER
Avusturya Dışişleri Bakanı: Rusya, Avrupa tarihi ve kültürünün parçası
07:23
1 dk
ÖZEL HABER
ABD'li paralı askerden itiraf: Ukrayna askerleri eğitimsiz
07:31
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna'da sığınak yolsuzluğu: 5,5 milyon dolar
07:44
3 dk
ÖZEL HABER
Hindistan Başbakanı'ndan Putin'e 'yanındayız' mesajı
07:52
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa, el koyduğu Rus varlıklarını ne yapacağını tartışıyor
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Çeçenistan lideri Kadırov'un oyuncağı satışa çıktı
08:11
2 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı Orban: 1,5 yıldır Ukrayna'ya destek veriliyor sonuç sıfır, hatta eksi
08:22
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna taaruzu hayal kırıklığı
08:31
1 dk
ÖZEL HABER
Almanya Başbakanı açıkladı: Ukrayna'ya o füzeleri vermeyeceğiz
08:46
2 dk
ÖZEL HABER
Japonya'dan Ukrayna'ya şartlı onay
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Medvedev'den tahıl koridoru çıkışı: Şişman yüzlü Avrupalı kasabalıları beslemek bizim görevimiz değil
09:14
5 dk
ÖZEL HABER
Fransız basını: BRICS'in kararı dolar hakimini zayıflatacak
09:30
2 dk
ÖZEL HABER
İran'in ŞİÖ üyeliği dengeleri nasıl değiştirecek?
09:42
2 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda kriz: Türkiye olarak Rus tarafının sorunlarını anlayışla karşılıyoruz
09:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Arjantinli gazeteci Salgado: Ukrayna çocukları bombaladı
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Ionov, Sputnik'e konuştu
11:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
ÖZEL HABER
Hindistan açıkladı: 2024'te o ülke ŞİÖ'ye üye olacak
12:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna'dan nükleer provokasyon
13:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ÖZEL HABER
Çinli uzman Ji Kaiyun: ŞİÖ'nün sınırları Batı Asya'ya uzandı
14:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Estonya'da Koos Partisi lideri: Estonya NATO yardımıyla Rusya'ya askeri provokasyon hazırlığında
16:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna'ya uyarı: Yüzde 100 değil, yüzde 120 yap
17:33
1 dk
ÖZEL HABER
Macaristan'ın Ukrayna öfkesi: Yardımları engelleyeceğiz
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
İtalyan General Mini: Zelenskiy verdiği sözleri tutmalı
18:15
2 dk
ÖZEL HABER
Arjantin'den BRICS atağı
18:31
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna'dan tehlikeli plan: Nükleer atık taşıyan füze ile Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne saldıracak
18:49
2 dk
ÖZEL HABER
BAE Enerji ve Altyapı Bakanı: Batı'nın baskısına rağmen Rusya'ya minnettarız
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Putin, kendisi için ağlayan kızı Kremlin'de ağırladı
19:15
1 dk
ÖZEL HABER
Çin: ABD, Tayvan’ı barut fıçısına dönüştürüyor
19:31
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, Batı desteğini kaybetmekten korkunca nasıl geri adım attı?
19:46
2 dk
ÖZEL HABER
ABD haber dergisi yazdı: Rus istihbaratı her şeyi biliyor
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna saldırısında 3'ü çocuk 68 sivil yaralandı
20:17
1 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: Herhangi bir savaş ya barış anlaşması imzalanarak ya da Amerikalıların 1945'te kullandığı gibi nükleer silahla biter
20:32
2 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin 'Gri Filo'su ortaya çıktı
21:00
2 dk
ÖZEL HABER
Esir düşen birlik üyesi böyle konuştu: Ölmeye giden elitler
21:14
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna'ya aşırı desteği NATO Genel Sekreterliği'nde etti
21:32
2 dk
ÖZEL HABER
NATO zirvesi öncesi Ukrayna'dan hamle
21:52
1 dk
ÖZEL HABER
Atom Enerjisi Ajansı’nın eski Baş Müfettişinden tehlike uyarısı
22:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı
22:32
1 dk
ÖZEL HABER
Hedeflerinde kiliseler var: 3'ünü mühürlediler
22:46
2 dk
ÖZEL HABER
ABD bu kez de misket bombası mı verecek?
23:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin Suriye'deki ihlallerini tek tek açıkladı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
30 yaşında 'beyin yiyen' parazitten hayatını kaybetti
09:14
1 dk
ÖZEL HABER
Lavrov: Batı, Rusya'ya karşı Nazi koalisyonu kurdu
09:25
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa'da olaylar durulmuyor: Batı'nın hoşgörüsüzlüğü
09:38
4 dk
ÖZEL HABER
Avusturya Dışişleri Bakanı: Rusya, Avrupa tarihi ve kültürünün parçası
09:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD'li paralı askerden itiraf: Ukrayna askerleri eğitimsiz
10:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna'da sığınak yolsuzluğu: 5,5 milyon dolar
11:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
ÖZEL HABER
Hindistan Başbakanı'ndan Putin'e 'yanındayız' mesajı
12:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
ÖZEL HABER
Avrupa, el koyduğu Rus varlıklarını ne yapacağını tartışıyor
13:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
ÖZEL HABER
Çeçenistan lideri Kadırov'un oyuncağı satışa çıktı
14:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı Orban: 1,5 yıldır Ukrayna'ya destek veriliyor sonuç sıfır, hatta eksi
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna taaruzu hayal kırıklığı
18:15
1 dk
ÖZEL HABER
Japonya'dan Ukrayna'ya şartlı onay
18:32
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya Başbakanı açıkladı: Ukrayna'ya o füzeleri vermeyeceğiz
18:47
2 dk
ÖZEL HABER
Atom Enerjisi Ajansı’nın eski Baş Müfettişinden tehlike uyarısı
18:53
3 dk
ÖZEL HABER
Japonya'dan Ukrayna'ya şartlı onay
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Medvedev'den tahıl koridoru çıkışı: Şişman yüzlü Avrupalı kasabalıları beslemek bizim görevimiz değil
19:14
5 dk
ÖZEL HABER
Fransız basını: BRICS'in kararı dolar hakimini zayıflatacak
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
İran'in ŞİÖ üyeliği dengeleri nasıl değiştirecek?
19:45
2 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda kriz: Türkiye olarak Rus tarafının sorunlarını anlayışla karşılıyoruz
19:55
3 dk
ÖZEL HABER
Arjantinli gazeteci Salgado: Ukrayna çocukları bombaladı
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Ionov, Sputnik'e konuştu
20:17
2 dk
ÖZEL HABER
Hindistan açıkladı: 2024'te o ülke ŞİÖ'ye üye olacak
20:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna'dan nükleer provokasyon
20:47
2 dk
ÖZEL HABER
ABD bu kez de misket bombası mı verecek?
20:54
1 dk
ÖZEL HABER
Çinli uzman Ji Kaiyun: ŞİÖ'nün sınırları Batı Asya'ya uzandı
21:00
3 dk
ÖZEL HABER
Estonya'da Koos Partisi lideri: Estonya NATO yardımıyla Rusya'ya askeri provokasyon hazırlığında
21:17
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna'ya uyarı: Yüzde 100 değil, yüzde 120 yap
21:30
1 dk
ÖZEL HABER
Macaristan'ın Ukrayna öfkesi: Yardımları engelleyeceğiz
21:43
1 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin 'Gri Filo'su ortaya çıktı
21:52
2 dk
ÖZEL HABER
İtalyan General Mini: Zelenskiy verdiği sözleri tutmalı
22:00
2 dk
ÖZEL HABER
Arjantin'den BRICS atağı
22:15
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna'dan tehlikeli plan: Nükleer atık taşıyan füze ile Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne saldıracak
22:31
2 dk
ÖZEL HABER
BAE Enerji ve Altyapı Bakanı: Batı'nın baskısına rağmen Rusya'ya minnettarız
22:49
1 dk
ÖZEL HABER
Putin, kendisi için ağlayan kızı Kremlin'de ağırladı
23:00
1 dk
ÖZEL HABER
Çin: ABD, Tayvan’ı barut fıçısına dönüştürüyor
23:14
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, Batı desteğini kaybetmekten korkunca nasıl geri adım attı?
23:30
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın Washington Büyükelçisi: ABD utanç verici duruma düştü
23:47
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230709/ozkan-ugur--hop-konserde-hop-filmde-tutku-istek-nese-1073329081.html
Özkan Uğur | 'Hop bir konserde hop bir filmde: Tutku, istek, neşe'
Özkan Uğur | 'Hop bir konserde hop bir filmde: Tutku, istek, neşe'
MFÖ müzik grubuyla tanınan müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, enerjisi, neşesi ve güler yüzüyle anılıyor. 09.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-09T09:56+0300
2023-07-09T10:19+0300
özkan uğur
yaşam
ölüm
cenaze
atatürk kültür merkezi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073329127_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6984838a0de3dac786f26366eb5a8ba1.jpg
Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının ardından 69 yaşında vefat eden sanatçı Özkan Uğur, 17 Ekim 1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Tam adı Raif Özkan Uğur olan sanatçı, Hurşit ve Nahide Uğur çiftinin beşinci çocuğuydu.Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda ilk öğrenimini tamamlayan Uğur, burada mandolin ile tanıştı. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müziğe gittikçe bağlanan Özkan Uğur, ilk olarak 'Atomikler' adında amatör bir grup kurdu ve dönemin popüler şarkılarını yorumladı.Müzik hayatına 1970'te başladıProfesyonel müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlayan Uğur, 1971'de Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu 'Kaygısızlar'la bas gitaristliğe başladı.O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.Uğur, Kaygısızlar'ın dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı.Grubun ilk plaklarından sonra Barış Manço askere gitti. Manço'nun askere gitmesinin ardından grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile birlikte Ter grubunu kurdu. Grup, o dönem kendi grubunu dağıttı ve Erkin Koray ile birleşti, ayrıca 1972'de Hor Görme Garibi / Züleyha' 45'liğini çıkardı.Kurtalan Ekspres'te uzun yıllar görev aldıBarış Manço'nun askerden dönmesiyle Özkan Uğur tekrar Kurtalan Ekspres'e döndü. 1973-1974 yılları arasında bu grupla çalıştı, 2 plak kaydında yer aldı.Uğur, 1974'te gruptan ayrıldıktan sonra eski arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le hazırladığı stüdyo albümünde de bas çaldı. Kurtalan Ekspres'te 1976'da kısa süreli bas gitarist, 1978'de Anadolu turnesi için de gitarist olarak grupta yer aldı.Usta gitarist, 1974'te Kurtalan Ekspres'ten arkadaşı Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda çaldı. Ancak müzikal anlaşmazlıklardan dolayı buradan da ayrıldı.Anadolu rock müziğinin başka bir ünlü ismi olan Ersen ve Dadaşlar grubuna Taner Öngür'ün yerine bas gitara geçen Özkan Uğur, Selda Bağcan ile Selda ve Dadaşlar adıyla çıkan Türkülerimiz LP'sinde bas gitar çaldı. 1976'da Seyhan Karabay ve Kardaşlar grubunun bir 45'liğinde de yer aldı.Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile 1976'da yine İpucu Beşlisi grubuna geçen Uğur, toplulukla bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştı.Grubun dağılmasıyla 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kurdu. Bu grup ile katıldıkları 1978 Türkiye Eurovision elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait İmkansız adlı şarkı 4. oldu.MFÖ ile 'Ele Güne Karşı Yapayalnız' albümüyle üne kavuştuNevi şahsına münhasır kişiliği, sempatikliği ve canlı performanslardaki hareketliliğiyle oldukça renkli bir sanatçı profili çizen Özkan Uğur, 1980'lerin başında Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le birlikte ünlü isimlerle çalıştı.Uğur, 1980-1983 arasında Fuat Güner'le birlikte ayrıca Ferhan Şensoy'un 'Şahları da Vururlar' ve 'Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı' adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak bulundu.Sanatçı, o günleri bir söyleşide anlatmıştı:Mazhar, Fuat ve Özkan üçlüsü olarak MFÖ topluluğu 1984'te çıkardıkları ilk albümleri 'Ele Güne Karşı Yapayalnız' ile üne kavuştu.Bunu, 1985 yılında Peki Peki Anladık, 1986'da Vak The Rock, 1987'de No Problem, 1989'da Best of MFÖ, 1990'da Geldiler, 1992'de Agannaga ve Dönmem Yolumdan, 1995'te rock sound ağırlıklı M.V.A.B, 2003'te 2 şarkılık maksi single MFÖ ve tamamıyla yeni parçalardan oluşan MFÖ Collection, 2006'da AGU ve 2011 yılında Ve MFÖ izledi.MFÖ'nin 12 akustik şarkıdan oluşan yeni albümü Kendi Kendine de 30 Mayıs 2017 tarihinde müzik marketlerdeki yerini aldı.Topluluk, 1985'te Diday Diday Day ve 1988'de Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovision'da da temsil etti.Aynı zamanda 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde "Müzik" alanındaki ödülün, 'Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla' MFÖ'ye verilmesi kararlaştırılmıştı.Vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla seslendirdiÖzkan Uğur, MFÖ'de bas gitar çalarken, aynı anda zor derecedeki vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla seslendirdi. Ayrıca sanatçının hiçbir anlama gelmeyen sözlerle yaptığı şarkılar da bulunuyor.Yayınladıkları birçok şarkıda besteciliğiyle de dikkati çeken Uğur, "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" gibi şarkıların bestesine imza attı ve "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkati çekti.'Bazen', 'Amanın Aman', 'O Neydi O' gibi bestelerinin vokalinde de yer alan Uğur, 'Ali Desidero' ve 'İdare Edip Gidiyoruz' şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yaptı.Özkan Uğur, grup üyeleri içinde solo albüme sahip olmayan tek sanatçıydı. İlk yayınladığı solo şarkı "Karışık Pizza" filminin müziği olan "Maksat Muhabbet Olsun" parçası oldu. Sanatçının "G.O.R.A." filmi için yazdığı "Olduramadım" ise ikinci şarkısı oldu.Müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde yer alan Uğur, Ayşegül Aldinç'in "Bir Kız", "Ne Güzel", "Nenni" şarkılarının bestelerine, Sertab Erener'in "Kera" ve Yavuz Çetin'in "Fanki Tonki Zonki" parçalarının sözlerine imza attı.Uğur, en son 2016'da DMC'den "Aynada" teklisini dinleyicilerin beğenisine sundu.Birçok dizi ve filmde rol aldıSinema alanında ise usta sanatçı 1988'de Fuat Güner ve Mazhar Alanson'un da rol aldığı 'Arkadaşım Şeytan' filmiyle beyazperdeye adım attı.Uğur, aralarında 1996'da Yavuz Turgul'un yönettiği 'Eşkiya"nın yanı sıra 'Komser Şekspir', 'Alacakaranlık', 'A.R.O.G.', 'G.O.R.A.', 'Yahşi Batı' ve 'Pek Yakında'nın bulunduğu birçok filmde rol aldı.İkinci Bahar, Yeter Anne, İstanbul Şahidimdir, Cennet Mahallesi, Kısık Ateşte 15 Dakika ve Türk Malı dizilerinde de oynayan Uğur, Ağırlığınca Altın ve Özkan'la Kaç Para yarışmalarını da başarıyla sundu.Sanat hayatı boyunca oyunculukla müziği birlikte sürdüren ünlü müzisyen, kendisiyle yapılan röportajlarda müziğin kendisi için her zaman öncelikli bir yerde durduğunu dile getirdi.Küçüklükten beri müziğe ilgi duysa da oyuncu olmak isteyen Özkan Uğur, bir röportajında ise şunları kaydetmişti:Özkan Uğur, Devlet Opera ve Bale sanatçısı Aysun Aslan ile evlendi ve çiftin Alişan isimli bir oğlu oldu.Usta sanatçı, 2013'te yakalandığı lenf kanserini atlattıktan sonra 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Yaklaşık birbuçuk aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Uğur, akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle tedavilere yanıt vermedi ve bugün hayata veda etti.Özkan Uğur için 11 Temmuz'da saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek. Uğur'un cenazesi, aynı gün Taksim Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230708/ozkan-ugur-sali-gunu-son-yolculuguna-ugurlanacak-1073317409.html
atatürk kültür merkezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073329127_59:0:707:486_1920x0_80_0_0_6f7a852c37bddee672b2990d2b81486c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
özkan uğur, özkan uğur öldü mü, özkan uğur öldü, özkan uğur hayatını kaybetti, özkan uğur'un eşi, özkan uğur'un cenazesi, ali desidero, mfö
özkan uğur, özkan uğur öldü mü, özkan uğur öldü, özkan uğur hayatını kaybetti, özkan uğur'un eşi, özkan uğur'un cenazesi, ali desidero, mfö

Özkan Uğur | 'Hop bir konserde hop bir filmde: Tutku, istek, neşe'

09:56 09.07.2023 (güncellendi: 10:19 09.07.2023)
© AAÖzkan Uğur
Özkan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2023
© AA
Abone olTelegram
MFÖ müzik grubuyla tanınan müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, enerjisi, neşesi ve güler yüzüyle anılıyor.
Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının ardından 69 yaşında vefat eden sanatçı Özkan Uğur, 17 Ekim 1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Tam adı Raif Özkan Uğur olan sanatçı, Hurşit ve Nahide Uğur çiftinin beşinci çocuğuydu.
Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda ilk öğrenimini tamamlayan Uğur, burada mandolin ile tanıştı. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müziğe gittikçe bağlanan Özkan Uğur, ilk olarak 'Atomikler' adında amatör bir grup kurdu ve dönemin popüler şarkılarını yorumladı.

Müzik hayatına 1970'te başladı

Profesyonel müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlayan Uğur, 1971'de Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu 'Kaygısızlar'la bas gitaristliğe başladı.
O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.
Uğur, Kaygısızlar'ın dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı.
Grubun ilk plaklarından sonra Barış Manço askere gitti. Manço'nun askere gitmesinin ardından grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile birlikte Ter grubunu kurdu. Grup, o dönem kendi grubunu dağıttı ve Erkin Koray ile birleşti, ayrıca 1972'de Hor Görme Garibi / Züleyha' 45'liğini çıkardı.

Kurtalan Ekspres'te uzun yıllar görev aldı

Barış Manço'nun askerden dönmesiyle Özkan Uğur tekrar Kurtalan Ekspres'e döndü. 1973-1974 yılları arasında bu grupla çalıştı, 2 plak kaydında yer aldı.
Uğur, 1974'te gruptan ayrıldıktan sonra eski arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le hazırladığı stüdyo albümünde de bas çaldı. Kurtalan Ekspres'te 1976'da kısa süreli bas gitarist, 1978'de Anadolu turnesi için de gitarist olarak grupta yer aldı.
Usta gitarist, 1974'te Kurtalan Ekspres'ten arkadaşı Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda çaldı. Ancak müzikal anlaşmazlıklardan dolayı buradan da ayrıldı.
Anadolu rock müziğinin başka bir ünlü ismi olan Ersen ve Dadaşlar grubuna Taner Öngür'ün yerine bas gitara geçen Özkan Uğur, Selda Bağcan ile Selda ve Dadaşlar adıyla çıkan Türkülerimiz LP'sinde bas gitar çaldı. 1976'da Seyhan Karabay ve Kardaşlar grubunun bir 45'liğinde de yer aldı.
Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile 1976'da yine İpucu Beşlisi grubuna geçen Uğur, toplulukla bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştı.
Grubun dağılmasıyla 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kurdu. Bu grup ile katıldıkları 1978 Türkiye Eurovision elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait İmkansız adlı şarkı 4. oldu.

MFÖ ile 'Ele Güne Karşı Yapayalnız' albümüyle üne kavuştu

Nevi şahsına münhasır kişiliği, sempatikliği ve canlı performanslardaki hareketliliğiyle oldukça renkli bir sanatçı profili çizen Özkan Uğur, 1980'lerin başında Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le birlikte ünlü isimlerle çalıştı.
Uğur, 1980-1983 arasında Fuat Güner'le birlikte ayrıca Ferhan Şensoy'un 'Şahları da Vururlar' ve 'Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı' adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak bulundu.
Sanatçı, o günleri bir söyleşide anlatmıştı:
"Ben askerden geldikten sonra Fuat, Ferhan Şensoy'un 'Şahları Da Vururlar' oyununun müziklerini yapmıştı. Bana, 'gel birlikte icra edelim bunu' demişti. Biz de arada oyunun bazı sahnelerinde oyunculuk denemelerinde bulunmuştuk. Benim için oyunculuk orada başladı. Tiyatronun tozunu yutmuş oldum. Sonrasında da devamı geldi. Sinema, birkaç sezon da Devlet Tiyatrosu. Ardından 'İkinci Bahar' dizisi geldi, benim için bir okuldur. 'Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor' oyununu 2 sezon oynadım."
Mazhar, Fuat ve Özkan üçlüsü olarak MFÖ topluluğu 1984'te çıkardıkları ilk albümleri 'Ele Güne Karşı Yapayalnız' ile üne kavuştu.
Bunu, 1985 yılında Peki Peki Anladık, 1986'da Vak The Rock, 1987'de No Problem, 1989'da Best of MFÖ, 1990'da Geldiler, 1992'de Agannaga ve Dönmem Yolumdan, 1995'te rock sound ağırlıklı M.V.A.B, 2003'te 2 şarkılık maksi single MFÖ ve tamamıyla yeni parçalardan oluşan MFÖ Collection, 2006'da AGU ve 2011 yılında Ve MFÖ izledi.
MFÖ'nin 12 akustik şarkıdan oluşan yeni albümü Kendi Kendine de 30 Mayıs 2017 tarihinde müzik marketlerdeki yerini aldı.
Topluluk, 1985'te Diday Diday Day ve 1988'de Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovision'da da temsil etti.
Aynı zamanda 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde "Müzik" alanındaki ödülün, 'Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla' MFÖ'ye verilmesi kararlaştırılmıştı.

Vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla seslendirdi

Özkan Uğur, MFÖ'de bas gitar çalarken, aynı anda zor derecedeki vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla seslendirdi. Ayrıca sanatçının hiçbir anlama gelmeyen sözlerle yaptığı şarkılar da bulunuyor.
Yayınladıkları birçok şarkıda besteciliğiyle de dikkati çeken Uğur, "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" gibi şarkıların bestesine imza attı ve "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkati çekti.
'Bazen', 'Amanın Aman', 'O Neydi O' gibi bestelerinin vokalinde de yer alan Uğur, 'Ali Desidero' ve 'İdare Edip Gidiyoruz' şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yaptı.
Özkan Uğur, grup üyeleri içinde solo albüme sahip olmayan tek sanatçıydı. İlk yayınladığı solo şarkı "Karışık Pizza" filminin müziği olan "Maksat Muhabbet Olsun" parçası oldu. Sanatçının "G.O.R.A." filmi için yazdığı "Olduramadım" ise ikinci şarkısı oldu.
Müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde yer alan Uğur, Ayşegül Aldinç'in "Bir Kız", "Ne Güzel", "Nenni" şarkılarının bestelerine, Sertab Erener'in "Kera" ve Yavuz Çetin'in "Fanki Tonki Zonki" parçalarının sözlerine imza attı.
Uğur, en son 2016'da DMC'den "Aynada" teklisini dinleyicilerin beğenisine sundu.

Birçok dizi ve filmde rol aldı

Sinema alanında ise usta sanatçı 1988'de Fuat Güner ve Mazhar Alanson'un da rol aldığı 'Arkadaşım Şeytan' filmiyle beyazperdeye adım attı.
Uğur, aralarında 1996'da Yavuz Turgul'un yönettiği 'Eşkiya"nın yanı sıra 'Komser Şekspir', 'Alacakaranlık', 'A.R.O.G.', 'G.O.R.A.', 'Yahşi Batı' ve 'Pek Yakında'nın bulunduğu birçok filmde rol aldı.
İkinci Bahar, Yeter Anne, İstanbul Şahidimdir, Cennet Mahallesi, Kısık Ateşte 15 Dakika ve Türk Malı dizilerinde de oynayan Uğur, Ağırlığınca Altın ve Özkan'la Kaç Para yarışmalarını da başarıyla sundu.
Sanat hayatı boyunca oyunculukla müziği birlikte sürdüren ünlü müzisyen, kendisiyle yapılan röportajlarda müziğin kendisi için her zaman öncelikli bir yerde durduğunu dile getirdi.
Küçüklükten beri müziğe ilgi duysa da oyuncu olmak isteyen Özkan Uğur, bir röportajında ise şunları kaydetmişti:

"Anneme, babama zamanında çok yalvarmıştım 'Beni konservatuara yazdırın' diye ama iyi ki de yazdırmamışlar. MFÖ olmazdı bu sefer de. MFÖ'süz bir hayat da düşünemiyorum, bunu her zaman söylerim. Müzik benim en önde düşündüğüm bir hadisedir. Hani oyunculuk mu ön plana geçti, müzik mi? İkisi de beraber yürüyor şimdi ama benim kendimi en iyi ifade edebildiğim kısım müziktir. Ama oynamaktan da keyif alıyorum. Yalnızca o karakteri benim içime sindirmem lazım. O karakterin içine giriyorsam, zaten olayı da kabul ediyorum. Ama giremiyorsam kabul etmiyorum."

Özkan Uğur, Devlet Opera ve Bale sanatçısı Aysun Aslan ile evlendi ve çiftin Alişan isimli bir oğlu oldu.
Usta sanatçı, 2013'te yakalandığı lenf kanserini atlattıktan sonra 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Yaklaşık birbuçuk aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Uğur, akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle tedavilere yanıt vermedi ve bugün hayata veda etti.
Özkan Uğur için 11 Temmuz'da saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek. Uğur'un cenazesi, aynı gün Taksim Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
Özkan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2023
TÜRKİYE
Özkan Uğur salı günü son yolculuğuna uğurlanacak
Dün, 20:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала