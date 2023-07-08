https://sputniknews.com.tr/20230708/ozkan-ugur-sali-gunu-son-yolculuguna-ugurlanacak-1073317409.html
Özkan Uğur salı günü son yolculuğuna uğurlanacak
Özkan Uğur salı günü son yolculuğuna uğurlanacak
İstanbul'da 69 yaşında vefat eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un cenazesi, 11 Temmuz'da defnedilecek. 08.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-08T20:32+0300
2023-07-08T20:32+0300
2023-07-08T20:32+0300
türkiye
özkan uğur
zafer algöz
mfö
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Usta sanatçı Özkan Uğur'un vefatının ardından sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getiren oyuncu Zafer Algöz, cenaze bilgilerini paylaştı.Özkan Uğur'un naaşı 11 Temmuz Salı günü öğle vaktinde Taksim Camisi'nde kılınacak cenaze namazına müteakip, Karacaahmet Mezarlığına defnedileceği kaydedildi.Uğur için ayrıca aynı gün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20230708/ozkan-ugur-hayatini-kaybetti-1073313072.html
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özkan uğur, zafer algöz, mfö
özkan uğur, zafer algöz, mfö
Özkan Uğur salı günü son yolculuğuna uğurlanacak
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İstanbul'da 69 yaşında vefat eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un cenazesi, 11 Temmuz'da defnedilecek.
Usta sanatçı Özkan Uğur'un vefatının ardından sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getiren oyuncu Zafer Algöz, cenaze bilgilerini paylaştı.
Özkan Uğur'un naaşı 11 Temmuz Salı günü öğle vaktinde Taksim Camisi'nde kılınacak cenaze namazına müteakip, Karacaahmet Mezarlığına defnedileceği kaydedildi.
Uğur için ayrıca aynı gün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek.