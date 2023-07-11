Özkan Uğur'a veda: Bugün AKM'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak

Türkiye
SON DAKİKA | Bahçeli'den emekli maaşlarına zam çağrısı: Yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve vergi zamları
07:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Müjde Ar’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Parti içinde demokrasi yok
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Emekli ve memurun gözü TBMM'de
12:46
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'İnternet Değişim Noktası'nın geldiği son nokta nedir?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Torba yasada yer alan vergi zamları
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Karadeniz'de Türkiye'yi yönlendirmek istiyorlar; Batı, orada gemileri yüzdürmek istiyor’
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Emeklilerin zam itirazı
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan'ın 'Türkiye'nin AB üyeliğinin önünü açın' mesajı
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve 'İhracat Fetişizmi' nedir?
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide açıklanacak olan yapısal reformlar kime, ne getirir?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Karlov cinayetini aydınlatan SD kart
10:30
33 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide alınan kararlar sorunları çözer mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230711/ozkan-ugura-veda-bugun-akmde-duzenlenecek-torenle-son-yolculuguna-ugurlanacak-1073405660.html
Özkan Uğur'a veda: Bugün AKM'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak
Özkan Uğur'a veda: Bugün AKM'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak
Türkiye'de müziğe damgasını vuran gruplardan MFÖ'nün (Mazhar, Fuat, Özkan) üyesi müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanacak. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T10:51+0300
2023-07-11T10:51+0300
yaşam
özkan uğur
veda
cenaze töreni
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104193/59/1041935956_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_57545848845c4d7d8e124bbac08c6de8.jpg
Uğur'un cenazesi Karacahmet Gasilhanesi'nden alındı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'ne götürülüyor.Uğur AKM'de saat 11.00'de düzenlenecek olan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.Türkiye'de müziğe damgasını vuran gruplardan MFÖ'nün (Mazhar, Fuat, Özkan) üyesi müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur (69) hayatını kaybetti. Özkan Uğur yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve entübe edilmişti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini şu sözlerle duyurdu:"Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ile oğlu Alişan Uğur, "İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan’ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan’ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun" diyerek, yaşadıkları üzüntüyü ifade etti.Cenaze programıYahşi Batı ve Pek Yakında gibi filmlerde Uğur ile rol alan Zafer Algöz, cenaze bilgilerini Instagram'dan yazdı.Algöz, "Özkan Uğur’un cenaze töreni Salı günü (11 Temmuz) AKM'de saat 11.00 de yapılacak. Taksim Camii'nde öğle cenaze namazı kılınacak ve ardından Karacaahmet'de defnedilecektir. Tüm sevenlerinin ve ülkemizin başı sağ olsun" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230708/ozkan-ugur-hayatini-kaybetti-1073313072.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104193/59/1041935956_77:0:1144:800_1920x0_80_0_0_86bb8393f9ceda2d1e1e982b672acf61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
özkan uğur, veda, cenaze töreni
özkan uğur, veda, cenaze töreni

Özkan Uğur'a veda: Bugün AKM'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak

10:51 11.07.2023
© DHAÖzkan Uğur
Özkan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© DHA
Abone olTelegram
Türkiye'de müziğe damgasını vuran gruplardan MFÖ'nün (Mazhar, Fuat, Özkan) üyesi müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Uğur'un cenazesi Karacahmet Gasilhanesi'nden alındı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'ne götürülüyor.
Uğur AKM'de saat 11.00'de düzenlenecek olan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Özkan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2023
TÜRKİYE
Özkan Uğur hayatını kaybetti
8 Temmuz, 16:39
Türkiye'de müziğe damgasını vuran gruplardan MFÖ'nün (Mazhar, Fuat, Özkan) üyesi müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur (69) hayatını kaybetti. Özkan Uğur yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve entübe edilmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini şu sözlerle duyurdu:
"Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ile oğlu Alişan Uğur, "İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan’ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan’ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun" diyerek, yaşadıkları üzüntüyü ifade etti.

Cenaze programı

Yahşi Batı ve Pek Yakında gibi filmlerde Uğur ile rol alan Zafer Algöz, cenaze bilgilerini Instagram'dan yazdı.
Algöz, "Özkan Uğur’un cenaze töreni Salı günü (11 Temmuz) AKM'de saat 11.00 de yapılacak. Taksim Camii'nde öğle cenaze namazı kılınacak ve ardından Karacaahmet'de defnedilecektir. Tüm sevenlerinin ve ülkemizin başı sağ olsun" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала