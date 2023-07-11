https://sputniknews.com.tr/20230711/ozkan-ugura-veda-bugun-akmde-duzenlenecek-torenle-son-yolculuguna-ugurlanacak-1073405660.html
Özkan Uğur'a veda: Bugün AKM'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak
Özkan Uğur'a veda: Bugün AKM'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak
Türkiye'de müziğe damgasını vuran gruplardan MFÖ'nün (Mazhar, Fuat, Özkan) üyesi müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanacak. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T10:51+0300
2023-07-11T10:51+0300
2023-07-11T10:51+0300
yaşam
özkan uğur
veda
cenaze töreni
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Uğur'un cenazesi Karacahmet Gasilhanesi'nden alındı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'ne götürülüyor.Uğur AKM'de saat 11.00'de düzenlenecek olan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.Türkiye'de müziğe damgasını vuran gruplardan MFÖ'nün (Mazhar, Fuat, Özkan) üyesi müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur (69) hayatını kaybetti. Özkan Uğur yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve entübe edilmişti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini şu sözlerle duyurdu:"Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ile oğlu Alişan Uğur, "İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan’ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan’ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun" diyerek, yaşadıkları üzüntüyü ifade etti.Cenaze programıYahşi Batı ve Pek Yakında gibi filmlerde Uğur ile rol alan Zafer Algöz, cenaze bilgilerini Instagram'dan yazdı.Algöz, "Özkan Uğur’un cenaze töreni Salı günü (11 Temmuz) AKM'de saat 11.00 de yapılacak. Taksim Camii'nde öğle cenaze namazı kılınacak ve ardından Karacaahmet'de defnedilecektir. Tüm sevenlerinin ve ülkemizin başı sağ olsun" dedi.
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özkan uğur, veda, cenaze töreni
özkan uğur, veda, cenaze töreni
Özkan Uğur'a veda: Bugün AKM'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak
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Türkiye'de müziğe damgasını vuran gruplardan MFÖ'nün (Mazhar, Fuat, Özkan) üyesi müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Uğur'un cenazesi Karacahmet Gasilhanesi'nden alındı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'ne götürülüyor.
Uğur AKM'de saat 11.00'de düzenlenecek olan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Türkiye'de müziğe damgasını vuran gruplardan MFÖ'nün (Mazhar, Fuat, Özkan) üyesi müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur (69) hayatını kaybetti. Özkan Uğur yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve entübe edilmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini şu sözlerle duyurdu:
"Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ile oğlu Alişan Uğur, "İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan’ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan’ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun" diyerek, yaşadıkları üzüntüyü ifade etti.
Cenaze programı
Yahşi Batı ve Pek Yakında gibi filmlerde Uğur ile rol alan Zafer Algöz, cenaze bilgilerini Instagram'dan yazdı.
Algöz, "Özkan Uğur’un cenaze töreni Salı günü (11 Temmuz) AKM'de saat 11.00 de yapılacak. Taksim Camii'nde öğle cenaze namazı kılınacak ve ardından Karacaahmet'de defnedilecektir. Tüm sevenlerinin ve ülkemizin başı sağ olsun" dedi.